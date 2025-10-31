RB Leipzig - VfB Stuttgart Tipp, Prognose & Quoten | 01.11.2025

SPORT1 Betting 31.10.2025 • 18:00 Uhr RB Leipzig - VfB Stuttgart Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Welche defensive Struktur ist stärker?

Unser RB Leipzig - VfB Stuttgart Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 01.11.2025 lautet: Anders als in vielen vorangegangenen Duellen bleibt die Toranzahl im Wett Tipp heute gering.

Es lohnt sich, für die RB Leipzig VfB Stuttgart Prognose in die tiefergehende Analyse der Spielstile einzutauchen. Dabei wird sofort deutlich: Die besten Sportwetten Anbieter haben uns eine Möglichkeit für eine Value-Wette geschaffen, ohne dass wir uns für einen Sieger entscheiden müssten.

Wir sind früh darüber, zwischen zwei formstarken Mannschaften eine Value-Wette mit Tiefgang erarbeitet zu haben. Unsere Empfehlung für den RB Leipzig VfB Stuttgart Wett Tipp heute: “Unter 2,5 Tore”, deren Quote von 2,80 sich hervorragend mit dem Bet-at-Home Gutschein verbinden lässt.

Darum tippen wir bei RB Leipzig vs VfB Stuttgart auf “Unter 2,5 Tore”:

Stuttgart bringt die drittbeste Defensive auf das Feld (7 Gegentore).

RB Leipzig stellt die viertbeste Verteidigung auf (9 Gegentore).

Stuttgart hat die zweitbeste erwartbare Defensive (7,90 xGA).

RB Leipzig vs VfB Stuttgart Quoten Analyse:

Ausgehend von den letzten direkten Duellen verwundert die Verteilung der RB Leipzig VfB Stuttgart Wettquoten. Obwohl RBL die letzten vier Pflichtspiele gegen den VfB verloren hat, starten die Gastgeber als Quotenfavorit in den direkten Vergleich am 9. Spieltag.

Außerdem könnte man aus den letzten Aufeinandertreffen durchaus eine torreiche Partie ableiten. 25 Tore sind in den fünf vorangegangenen Paarungen gefallen. Dennoch erkennen wir in den RB Leipzig VfB Stuttgart Quoten für “Unter 2,5 Tore” einen klaren Value. Wir erklären euch, warum.

RB Leipzig vs VfB Stuttgart Prognose: Veränderte Spielweisen

Es ist nicht gewagt, bei RB Leipzig von einem merkwürdigen Tabellenzweiten zu sprechen. Die Roten Bullen haben bis zum RB Leipzig gegen VfB Stuttgart Tipp in dieser Bundesliga-Saison weniger Schüsse abgegeben (117) als zugelassen (120).

Trotzdem gehören die Gastgeber genauso wie das Team von Sebastian Hoeneß zu den stabilsten Formationen der Bundesliga. RBL hat seine einst wilde Pressing-DNA zugunsten von Kontrolle gezähmt.

Auf der Gegenseite findet ihr in unserer RB Leipzig vs. VfB Stuttgart Prognose eine der taktisch präzisesten Defensivmannschaften der aktuellen Bundesliga-Saison. Wenn in dieser Paarung Treffer fallen, dann weniger als in den vergangenen Jahren.

Unter Ole Werner haben die Leipziger ihre Sturm-und-Drang-Version früherer Zeiten ad acta gelegt. Unter dem neuen Trainerteam spielt Rasenballsport defensiv reifer, kompakter, strukturierter. Das hilft unserem RB Leipzig - VfB Stuttgart Tipp enorm und könnte den Einsatz eines Bet-at-Home Bonus Codes rechtfertigen.

RB Leipzig - VfB Stuttgart Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele RB Leipzig: 4:1 Cottbus (A), 6:0 Augsburg (A), 2:1 HSV (H), 1:1 Dortmund (A), 1:0 Wolfsburg (A).

Letzte 5 Spiele VfB Stuttgart: 2:1 Mainz (H), 0:1 Fenerbahce (A), 3:0 Wolfsburg (A), 1:0 Heidenheim (H), 0:2 Basel (A).

Letzte 5 Spiele RB Leipzig vs. VfB Stuttgart: 2:3 (H), 1:3 (A), 1:2 (A), 2:5 (A), 5:1 (H).

Kein anderes Team im deutschen Oberhaus antizipiert gegnerische Ideen besser - 90 Interceptions sind der beste Wert unter allen Bundesliga-Mannschaften. Ebenso hervorragend ist der Vorahnung bei gegnerischen Abschlüssen.

Erneut konnte keine Mannschaft in Deutschlands höchster Spielklasse einen höheren Wert vorweisen als RBL im Vergleich der geblockten Schüsse (49). Darüber hinaus sind die Werner-Schützinge extrem wachsam und sackten 398 Recoveries ein - Platz 4 im Ligavergleich.

Positionsverteidigung und cleveres Verschieben sieht man heutzutage häufiger bei den Sachsen als wildes Angriffspressing. Mit Erfolg: Im Anschluss an die Auftaktpleite gegen Bayern (0:6) kassierte Leipzig nur noch drei weitere Gegentore in sieben BL-Partien.

Statistiken bestätigen den Trend. Durchschnittlich erlaubt der Tabellenzweite 15,7 Pässe pro Defensivaktion im gegnerischen Drittel (12.) und stand mit der Abwehrlinie im Schnitt 39,5 Meter vom eigenen Tor entfernt - Platz 16.

Hinzu kommen nur noch 74 Pressing-Sequenzen. Diese Zahl bedeutet zwar situatives, aber kein permanentes Pressing. Struktur beherrscht die Werner-Defensive ebenso wie unsere RB Leipzig - VfB Stuttgart Prognose.

So seht ihr RB Leipzig - VfB Stuttgart im TV oder Stream:

01. November 2025, 15.30 Uhr, Red Bull Arena, Leipzig

Übertragung TV: DAZN, Sky

Übertragung Stream: DAZN, Sky

Aufregend ist ebenso die Analyse des VfB in der Arbeit gegen den Ball. Die Schwaben verteidigen unglaublich effizient. Das System erlaubt es gegnerischen Teams durchaus, in den Strafraum einzudringen. Dort wartet jedoch eine höchst disziplinierte Abwehrreihe.

Kein anderer Bundesligist erlaubte eine höhere Rate an gegnerischen Abschlüssen aus dem eigenen Strafraum heraus als Stuttgart (86,67 Prozent). Insgesamt ließen aber auch nur Bayern und Dortmund weniger Schüsse auf das eigene Tor zu als Stuttgart (23).

RB Leipzig vs VfB Stuttgart: Die möglichen Aufstellungen

Startelf RB Leipzig: Gulacsi - Baku, Orban, Lukeba, Raum - Seiwald, Ouedraogo, Baumgartner - Diomande, Romulo, Nusa

Ersatzbank RB Leipzig: Vandevoordt, Bitshiabu, Klostermann, Schlager, Banzuzi, Maksimovic, Gomis, Bakayoko, Harder

Startelf VfB Stuttgart: Nübel, Jeltsch - Al-Dakhil, Zagadou - Stenzel, Nartey, Andres, Vagnoman - Leweling, Undav, Führich

Ersatzbank VfB Stuttgart: Bredlow, Chabot, Hendriks, Assignon, Stiller, Karazor, El Khannouss, Bouanani, Tomas

Das wirkt auf den ersten Blick paradox. Die Hoeneß-Auswahl bietet jedoch die drittbeste Defensive (7 Gegentore) sowie zweitbeste erwartbare Defensive (7,90 xGA) im deutschen Oberhaus an. Durchgehend werden gegnerische Spieler in unvorteilhafte Abschlusspositionen gedrängt (0,09 xG/Schuss).

Hinter einem kompakten VfB, der Räume stark verteidigt und kaum freie Winkel zulässt, wartet danach ein herausragender Alexander Nübel. Obwohl der Schlussmann nur wenige Chancen bekommt, sich zu beweisen, hat er bereits 0,9 Gegentore verhindert - Platz 6 im Ligavergleich und unter den eben beschriebenen Rahmenbedingungen nochmal mehr Wert.

Unser RB Leipzig - VfB Stuttgart Tipp: Unter 2,5 Tore

Stuttgart lädt gegnerische Mannschaften durchaus Mal in den eigenen Strafraum ein, aber nicht ins Tor. Wir sehen zwei starke Defensivmannschaften im direkten Duell aufeinander treffen und freuen uns auf eine torarme, aber komplexe Begegnung in der Red Bull Arena.