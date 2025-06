RB Salzburg - Al-Hilal Tipp, Prognose & Quoten | 22.06.2025

SPORT1 Betting 21.06.2025 • 09:45 Uhr RB Salzburg - Al-Hilal Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine FIFA Klub WM Wette | Lösen die Bullen schon das Ticket fürs Achtelfinale?

Unser RB Salzburg - Al-Hilal Sportwetten Tipp zum FIFA Klub WM Spiel am 22.06.2025 lautet: Der österreichische Vertreter ist überraschend gut in die WM der Vereine gestartet. Im Wett Tipp heute droht aber nun der erste Rückschlag.

An der FIFA Klub WM 2025 dürfen aus Europa die letzten vier Gewinner der Champions League und die weiteren acht besten Mannschaften der letzten vier Jahre teilnehmen. Diese Kriterien sorgen dafür, dass auch RB Salzburg beim laufenden Turnier am Start ist. Die Bullen aus der Mozartstadt waren auch lange Serienmeister in Österreich und Stammgast in der Königsklasse.

Doch seit zwei Spielzeiten ist der Verein unter der Führung von Red Bull sogar in der Heimat nur noch die Nummer 2 und somit wohl die schwächste europäische Mannschaft im Wettbewerb. Das Auftaktspiel gegen Pachuca konnte Salzburg allerdings gewinnen. Wie geht es für die Männer von Coach Thomas Letsch nun in der RB Salzburg Al-Hilal Prognose weiter?

Wir entscheiden uns mit einer Quote von 2,05 bei Bet-at-home für den RB Salzburg Al-Hilal Wett Tipp heute “Sieg Al-Hilal & Über 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei RB Salzburg vs Al-Hilal auf “Sieg Al-Hilal & Über 1,5 Tore”:

Al-Hilal hat zum Auftakt der Klub-WM Real Madrid ein 1:1 abgeknöpft

Salzburg spielte 2024/25 die schwächste Saison unter der Führung von Red Bull

Die Qualität in der Spitze spricht für die Saudis

RB Salzburg vs Al-Hilal Quoten Analyse:

Normalerweise gehen die europäischen Vertreter als Favorit in die Spiele der Klub WM 2025. Doch die RB Salzburg vs Al-Hilal Wettquoten spucken eine andere Ausgangslage aus.

Hier liegen die Saudis mit einer maximalen Siegquote von 1,85 in der Gunst der Buchmacher vorne. Und für einen Erfolg der Bullen gibt es RB Salzburg gegen Al-Hilal Quoten zwischen 3,80 und 4,20.

Dabei haben die Österreicher mit 175 Mio. Euro Kaderwert zu 158 Mio. Euro bei den Männern aus Riad knapp die Nase vorne. Der Gesamtwert wird aber durch viele Spieler aus Saudi-Arabien geschmälert.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

RB Salzburg vs Al-Hilal Prognose: Werden die Saudis ihrer Favoritenrolle gerecht?

Nachdem RB Salzburg 2023/24 erstmals nach zehn Meisterschaften in Serie den Titel in der österreichischen Bundesliga verpasst hatte, sollte unter Pepijn Lijnders, dem ehemaligen Assistenten von Jürgen Klopp in Liverpool, in der darauffolgenden Spielzeit die Wende gelingen. Doch das Experiment mit dem Niederländer an der Seitenlinie ging völlig daneben. Anfang Januar 2025 wurde Thomas Letsch als Nachfolger verpflichtet. Und der ehemalige Coach des VfL Bochum konnte die Bullen mit einem guten Schlussspurt immerhin noch zum Vizemeistertitel führen.

38 Punkte bedeuteten aber das schwächste Abschneiden unter der Führung von Red Bull. Trotzdem dürfen die Mozartstädter im kommenden Jahr auf die Königsklasse hoffen und starten in der zweiten Qualifikationsrunde zur UEFA Champions League. Zum Auftakt der Klub WM gegen den mexikanischen Vertreter Pachuca setzte der Trainer mit Krätzig (FC Bayern) und Lainer (Mönchengladbach) auf zwei Neuzugänge. Obwohl die Mexikaner bei den erwarteten Toren (1,40 zu 0,91) und den Gesamtschüssen (17:10) die Nase vorne hatten, entschied Salzburg die Partie mit 2:1 für sich.

Der Al-Hilal Saudi FC erlebte 2023/24 eine historische Saison. Der Verein aus Riad sicherte sich in der Pro League nicht nur den 19. Meistertitel, sondern blieb dabei auch eine komplette Spielzeit ungeschlagen (31S, 3U). Zudem stellte die Truppe unter Coach Jorge Jesus einen neuen Weltrekord mit 34 Siegen in Folge auf. Doch im Mai 2025 wurde der Trainer entlassen. “Al-Za’eem” hatte in der heimischen Liga Al Ittihad den Vortritt lassen müssen. Zudem schieden die Saudis im Halbfinale der AFC Champions League gegen Al Ahly aus.

So wartet der Verein seit 2021 auf den fünften Titel in der asiatischen Königsklasse. Besserung verspricht die Verpflichtung von Coach Simone Inzaghi, der vor wenigen Wochen noch mit Inter Mailand im UEFA CL-Finale stand. Und der neue Mann an der Seitenlinie feierte mit einem 1:1 gegen Real Madrid durchaus ein erfolgreiches Debüt. Sicher hatte Al-Hilal Glück, dass Fede Valverde in der Nachspielzeit (90.+2) einen Elfmeter nicht verwandeln konnte. Doch mit 48% Ballbesitz, 1,88 xG und 13 Gesamtschüssen war der Punkt am Ende nicht so unverdient. Diese gute Leistung gegen die Königlichen spricht auch für unseren RB Salzburg Al-Hilal Tipp.

RB Salzburg - Al-Hilal Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele RB Salzburg: 2:1 CF Pachuca (A), 4:2 Rapid Wien (H), 2:1 BW Linz (A), 2:4 Sturm Graz (A), 2:0 Austria Wien (H)

Letzte 5 Spiele Al-Hilal: 1:1 Real Madrid (A), 2:0 Al-Qadsiah Al Khubar (H), 1:1 Wehda (A), 4:3 Fateh (A), 4:0 Orubal (H)

Letzte Spiele RB Salzburg vs Al-Hilal:

Beide Vereine treffen am 2. Spieltag der Klub WM erstmals aufeinander. So können wir aus dem direkten Vergleich natürlich keine Informationen für unsere RB Salzburg Al-Hilal Prognose ableiten.

Wenn ihr grundsätzlich unserer Meinung seid, euren RB Salzburg Al-Hilal Tipp aber etwas vorsichtiger angehen wollt, wäre die Wette “Doppelte Chance x/2 & Beide Teams treffen” vielleicht eine Alternative.

So seht ihr RB Salzburg - Al-Hilal im TV oder Stream:

22. Juni 2025, 00 Uhr, Audi Field, Washington, D.C.

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Normalerweise kommen die Fußballfans nur durch recht hohe Abo-Gebühren in den Genuss der Live-Übertragungen von DAZN und können auch nicht die Spiele der saudi-arabischen Allstar-Truppe von Al-Hilal live verfolgen.

Doch bei der FIFA Klub WM 2025 ist alles anders. Denn DAZN überträgt alle Partien des Wettbewerbs kostenlos. Dazu gehört auch das Duell zwischen RB Salzburg und Al-Hilal, welches im Audi Field von Washington, D.C. ausgetragen wird.

RB Salzburg vs Al-Hilal: Die möglichen Aufstellungen

Startelf RB Salzburg: Zawieschitzky - Lainer, Gadou, Rasmussen, Krätzig - Bidstrup, Sulzbacher, Nene, Gloukh - E. Baidoo, Ratkov

Ersatzbank RB Salzburg: Hamzic (Tor), Krumrey (Tor), S. Baidoo, Schuster, Trummer, Diambou, Kjaergaard, Aguilar, Kitano, Vertessen, Onisiwo, Diabate, Daghim, Mellberg

Startelf Al-Hilal: Bono - Joao Cancelo, Tambakti, Koulibaly, Renan Lodi - Ruben Neves, N. Al-Dawsari, Malcom, S. Milinkovic-Savic, S. Al-Dawsari - Marcos Leonardo

Ersatzbank Al-Hilal: Abu Rasan, Al-Yami (Tor), Al-Bulaihi, K. Al-Dawsari, Lajami, Al-Ghannam, Al-Hadhood, Al-Hamdan, Al Qahtani, Al-Yami, Kanno, Al-Harbi, Al-Juwayr

Mit Kalidou Koulibaly (ehem. SSC Neapel), Ruben Neves (ehem. Porto), Aleksandar Mitrovic (ehem. Fulham), Marcos Leonardo (ehem. Benfica), Sergej Milinkovic (ehem. Lazio) und Joao Cancelo (ehem. Man City) hat Al-Hilal schon viel Qualität zu bieten. Das müssen wir in unserer RB Salzburg Al-Hilal Prognose auf jeden Fall berücksichtigen.

Unser RB Salzburg - Al-Hilal Tipp: Sieg Al-Hilal & Über 1,5 Tore

Tatsächlich ist es etwas ungewöhnlich, dass eine Mannschaft aus Saudi-Arabien gegen einen Vertreter aus Europa als Favorit ins Rennen geschickt wird. Doch beim RB Salzburg Al-Hilal Tipp macht das schon Sinn.

Die Saudis haben viel Starpower im Kader zu bieten. Zudem sorgt der neue Trainer Simone Inzaghi noch mal für einen weiteren Aufschwung, wie auch gegen Real Madrid zu sehen war. Auf der Gegenseite hat RB eine grundsätzlich enttäuschende Saison gespielt.