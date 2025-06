RB Salzburg - Real Madrid Tipp, Prognose & Quoten | 27.06.2025

SPORT1 Betting 25.06.2025 • 12:00 Uhr RB Salzburg - Real Madrid Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine FIFA Klub WM Wette | Wer zieht ins Achtelfinale ein?

Unser RB Salzburg - Real Madrid Sportwetten Tipp zum FIFA Klub WM Spiel am 27.06.2025 lautet: Die Königlichen haben das Weiterkommen noch nicht eingetütet. Und die defensiven Probleme machen dieses Vorhaben im Wett Tipp heute auch nicht wirklich einfach.

Bei der FIFA Klub WM 2025 ist die Konstellation in der Gruppe H nach zwei Spieltagen besonders spannend. Real Madrid und RB Salzburg stehen bei vier Punkten. Die Königlichen haben die um einen Treffer bessere Tordifferenz. Den “Blancos” würde im direkten Duell schon ein Unentschieden zum Einzug ins Achtelfinale reichen.

Doch die Männer von Coach Xabi Alonso können auch noch ausscheiden. Das passiert, wenn Real gegen die Bullen verliert und Al-Hilal im Parallelspiel gegen Pachuca gewinnt. Endet die RB Salzburg Real Madrid Prognose mit einem Remis, bei dem mindestens vier Tore fallen (2:2 oder höher), sind sowohl Madrid als auch Salzburg sicher im Achtelfinale.

Wir spielen mit einer Quote von 1,63 bei Merkur Bets den RB Salzburg Real Madrid Wett Tipp heute “Beide Teams treffen”.

Darum tippen wir bei RB Salzburg vs Real Madrid auf “Beide Teams treffen”:

Real muss seine Abwehr erneut umbauen

An den ersten beiden Spieltagen haben die Königlichen jeweils einen Gegentreffer kassiert

Anfang des Jahres siegte Madrid in der Champions League mit 5:1 gegen Salzburg

RB Salzburg vs Real Madrid Quoten Analyse:

Der Kader der Bullen kommt auf einen Gesamtwert von 175 Mio. Euro. Da aber das Aufgebot der Königlichen mit einer Summe von 1,33 Milliarden Euro aufwarten kann, spricht die Qualität klar für die Spanier.

Dieser Unterschied zeigt sich auch in den RB Salzburg vs Real Madrid Quoten. Für einen Sieg des CL-Rekordgewinners klettern die Quoten bei Buchmacher Merkur Bets, bei dem ihr auch Sportwetten mit PayPal tätigen könnt, nur auf einen Wert von 1,26.

Ein Remis wird mit einer Quote von 6,50 belohnt. Und die höchsten RB Salzburg gegen Real Madrid Wettquoten gibt es bei Merkur Bets, der für Kombi- und Betbuilder-Wetten die Wettsteuer übernimmt, mit einer 8,51 für einen Sieg der Bullen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

RB Salzburg vs Real Madrid Prognose: Kommen beide Teams eine Runde weiter?

Da Salzburg in den letzten beiden Spielzeiten in Österreich nur noch die Nummer 2 hinter Sturm Graz war, wurde die Teilnahme des Vereins an der FIFA Klub WM teilweise stark kritisiert. Doch die Bullen sind mit einem 2:1 Auftaktsieg gegen Pachuca gut ins Turnier gestartet. Gegen den saudi-arabischen Rekordmeister Al-Hilal, der mit viel Qualität und dem neuen Trainer Simone Inzaghi daherkam, waren die Männer von Coach Thomas Letsch am zweiten Spieltag dann aber trotzdem der Außenseiter.

Im zweiten Durchgang nach der Umstellung auf eine Dreierkette zeigten sich die Mozartstädter mutig sowie kämpferisch und verdienten sich schließlich das torlose Remis. Obwohl die Bullen mit vier Punkten aus zwei Partien noch ungeschlagen sind, ist der Einzug ins Achtelfinale keineswegs gesichert. Bei einer Niederlage gegen die Königlichen droht das Aus. Vor allem die Defensive, die aktuell ausschließlich aus Neuzugängen oder Youngsters besteht, tut sich schwer. Dank Keeper Christian Zawieschitzky, der den verletzten Alexander Schlager hervorragend ersetzt, setzte es bei einem gesamten xGA-Wert von 2,89 erst ein Gegentor in zwei Partien.

Zwischen seinem Amtsantritt bei den Königlichen und dem ersten Pflichtspiel hatte der neue Real-Madrid-Coach Xabi Alonso extrem wenig Zeit. So ist es wenig überraschend, dass bei den “Blancos” bisher noch nicht alles rund läuft. Der neue Trainer hat aber schon einen neuen Spielaufbau und neue Pressingmuster einstudiert. Eine große Baustelle bleibt das Defensivverhalten gegen lange Bälle. Das spielt auch bei unserem RB Salzburg Real Madrid Tipp eine große Rolle. Zudem tut sich Real Madrid schwer, wenn der Gegner tief steht.

Im Auftaktspiel gegen Al-Hilal reichten 52 Prozent Ballbesitz, ein xG-Wert von 2,64 und 19 Gesamtschüsse nur zum 1:1. Valverde hatte in der Nachspielzeit (90.+2) noch einen Elfmeter verschossen. Im zweiten Spiel gegen Pachuca sah Verteidiger Asencio bereits nach sieben Minuten als letzter Mann völlig zurecht die Rote Karte. In Unterzahl spielte Real aber trotzdem einen 3:1-Sieg heraus. Die individuelle Qualität machte hier den Unterschied. In dieser Partie hatte der neue Trainer eine Startelf mit gerade mal 24,5 Jahren Durchschnittsalter aufs Feld geschickt.

RB Salzburg vs Real Madrid Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele RB Salzburg: 0:0 Hilal (H), 2:1 Pachuca (A), 4:2 Rapid Wien (H), 2:1 BW Linz (A), 2:4 Sturm Graz (A)

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 3:1 Pachuca (H), 1:1 Hilal (H), 2:0 Real Sociedad (H), 2:0 Sevilla (A), 2:1 Mallorca

Letzte 5 Spiele RB Salzburg vs Real Madrid: 1:5 (A)

In der Champions-League-Saison 2024/25 standen sich RB Salzburg und Real Madrid erstmals in einem Pflichtspiel gegenüber. Ende Januar entschieden die Königlichen die Partie am 7. Spieltag der Ligaphase mit 5:1 daheim deutlich für sich.

In der Partie hatte RB-Coach Thomas Letsch sein Pflichtspieldebüt für den neuen Arbeitgeber gefeiert. Bereits zur Halbzeit lagen die Madrilenen mit 2:0 vorne. Die vielen Treffer in dieser Partie passen gut zu unserer RB Salzburg Real Madrid Prognose.

So seht ihr RB Salzburg vs Real Madrid im TV oder Stream:

11. Mai 2025, 03 Uhr, Lincoln Financial Field, Philadelphia

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

DAZN überträgt die Partie der Bullen gegen das „weiße Ballett“, wie alle anderen Partien der Klub-WM, live und kostenlos. Dafür braucht ihr nur einen Account bei dem Streaminganbieter. Der Anpfiff erfolgt allerdings um 3 Uhr nachts (MESZ).

RB Salzburg vs Real Madrid: Die möglichen Aufstellungen

Startelf RB Salzburg: Zawieschitzky - Lainer, Gadou, Rasmussen, Krätzig - Bidstrup, Diabate, Nene, Gloukh - E. Baidoo, Onisiwo

Ersatzbank RB Salzburg: Hamzic (Tor), Krumrey (Tor), S. Baidoo, Schuster, Trummer, Diambou, Aguilar, Ratkov, Mellberg, Kitano, Daghim, Kjaergaard, Vertessen

Startelf Real Madrid: Courtois - Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Fran Garcia - Tchouameni, Arda Güler, Bellingham, Fede Valverde, Vinicius Junior - Garcia

Ersatzbank Real Madrid: Fran, Lunin (Tor), Aguado, Fortea, Ramon, Vazquez, Yusi, Chema Andres, M. Martin, Rodrygo, Brahim Diaz, Modric, Dani Ceballos, Munoz

Asencio muss auf Seiten der “Blancos” nach der Roten Karte aussetzen. So könnte Antonio Rüdiger, der gegen Pachuca sein Comeback nach Verletzung feierte, gleich wieder in die Startelf rücken.

Auch bei den Bullen kehrte am zweiten Spieltag mit Maurits Kjaergaard nach langer Pause wieder ein Stammspieler zurück. Die Bullen müssen weiterhin auf Takumu Kawamura, Alexander Schlager, Valentin Sulzbacher und Moussa Yeo verzichten.

Eine große Rolle spielen die Ausfälle für unsere RB Salzburg Real Madrid Prognose aber nicht.

Unser RB Salzburg vs Real Madrid Tipp: Beide Teams treffen

Natürlich sind die Madrilenen hier mit ihrer Qualität die Favoriten. Doch in dieser Konstellation fällt uns ein Tipp auf die Königlichen etwas schwer. Wir gehen stattdessen auf Nummer Sicher und rechnen mit Toren auf beiden Seiten.

Die Abwehrprobleme von Real konnte Xabi Alonso aufgrund der kurzen Zeit noch nicht in den Griff bekommen. Seine Mannschaft ließ beim laufenden Turnier zusammengenommen 3,69 xGA sowie 38 Gesamtschüsse zu.

Nun muss der neue Coach seine Defensive erneut umbauen. Das wird den Bullen entgegenkommen, die zum Weiterkommen auch nach vorne spielen müssen. Dafür waren die “Blancos” mit vier Toren aus sieben Großchancen vor dem gegnerischen Tor effektiv.