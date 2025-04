Real Madrid - Athletic Bilbao Tipp & Prognose 20.04.2025

Unser Real Madrid - Athletic Bilbao Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 20.04.2025 lautet: Die beste Defensive der spanischen La Liga bestimmt unseren Weg im Wett Tipp heute gegen den in der Champions League gescheiterten Meister.

Als amtierender Meister strebt Real Madrid in La Liga nach der ersten Titelverteidigung seit der Saison 2007/2008. Der 36-fache spanische Champion darf sich im Endspurt keine weiteren Fehler erlauben. Ansonsten ist Barcelona (70 Punkte) von “Los Blancos” (66 Punkte) nicht mehr zu stoppen. Schon in der Real Madrid Athletic Bilbao Prognose wird es jedoch gefährlich für Carlo Ancelotti und sein Team.

Darum tippen wir bei Real Madrid vs Athletic Bilbao auf “Real Madrid Unter 1,5 Tore”:

Real Madrid vs Athletic Bilbao Quoten Analyse:

Bei diesen wird der Tabellenzweite mit Siegquoten bis 1,68 als deutlicher Quotenfavorit gelistet. Damit öffnen die Real Madrid vs Athletic Bilbao Wettquoten euch die Tore für mehrere Value-Wetten in Verbindung mit den Löwen aus dem Baskenland.

Real Madrid vs Athletic Bilbao Prognose: Die Löwen jagen im Rudel

Das Thema Titelverteidigung hat sich in der Königsklasse für die Madrilenen erledigt. Nach zwei Niederlagen gegen Arsenal (0:3, 1:2) rückt die nationale Meisterschaft wieder mehr in den Vordergrund. Laut unserem Real Madrid vs. Athletic Bilbao Tipp könnte es jedoch ebenso in La Liga einen herben Rückschlag für den Tabellenzweiten geben.