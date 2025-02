Real Madrid - Atletico Madrid Tipp & Prognose 08.02.2025

SPORT1 Betting 07.02.2025 • 11:00 Uhr Real Madrid - Atletico Madrid Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine La Liga Wette | Wer sichert sich die Pole Position?

Unser Real Madrid - Atletico Madrid Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 08.02.2025 lautet: Im Derbi Madrileno wartet ein echtes Spitzenspiel um die Tabellenführung auf uns. Der Wett Tipp heute verspricht uns dabei Tore auf beiden Seiten.

In La Liga spitzt sich die Lage langsam zu. Am vergangenen Spieltag patzte Tabellenführer Real Madrid völlig überraschend bei Aufsteiger Espanyol Barcelona (0:1). Mit gleichzeitigen Siegen konnten die Verfolger Atletico Madrid und FC Barcelona ihren Rückstand auf Rang 1 auf einen bzw. vier Punkte verkürzen. Unter der Woche schafften sowohl Real (3:2 gegen Leganes) als auch der Stadtrivale (5:0 gegen Getafe) den Einzug ins Copa-del-Rey-Halbfinale, wenn auch mit unterschiedlichen Anstrengungen.

So bekommt das “Derbi Madrileno” am Samstag im Estadio Santiago Bernabeu eine besondere Bedeutung. Für die Buchmacher sind die Gastgeber bei der Real Madrid Atletico Madrid Prognose die Favoriten. Wir spielen am Ende mit einer Quote von 1,63 bei Interwetten den Real Madrid Atletico Madrid Wett Tipp heute “Beide Teams treffen”.

Darum tippen wir bei Real Madrid vs Atletico Madrid auf “Beide Teams treffen”:

In den jüngsten 8 Derbys trafen immer beide Teams

Real hat die zweitbeste Offensive in La Liga

In der Defensive müssen die Königlichen zahlreiche Stammspieler ersetzen

Real Madrid vs Atletico Madrid Quoten Analyse:

Für die Wettanbieter, die euch auch Sportwetten mit Paysafecard zur Verfügung stellen, spielt im Derby der Heimvorteil eine große Rolle. So schlagen sich die Real Madrid vs Atletico Madrid Quoten auf die Seite der Gastgeber.

Für einen Dreier der Heimmannschaft bekommt ihr Quoten im Schnitt von 1,90. Auf der Gegenseite warten für einen Sieg der Gäste Real Madrid gegen Atletico Madrid Wettquoten um 4,10 auf euch.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Real Madrid vs Atletico Madrid Prognose: Bleiben die Rojiblancos ein Angstgegner?

In der Vorsaison kassierte Real in 38 La-Liga-Spielen gerade mal eine Niederlage und 26 Gegentore. In dieser Spielzeit stehen die Königlichen nach 22 Spieltagen schon bei drei Pleiten und 21 Gegentreffern. 2024/25 ist vor allem die Abwehr eine große Problemzone. Verletzte Spieler wie Eder Militao und Dani Carvajal konnten bisher nicht ersetzt werden. Bei der 0:1-Pleite am vergangenen Spieltag zu Gast bei Espanyol Barcelona musste nach 15 Minuten auch noch Antonio Rüdiger mit einer Muskelverletzung verletzt raus. Trotzdem wurden die Verantwortlichen nicht auf dem Transfermarkt tätig.

Dabei stehen viele wichtige Spiele an. Unter der Woche mühte man sich durch einen Siegtreffer in der 93. Minute zum 3:2-Erfolg bei Leganes im Copa-del-Rey-Viertelfinale. Mitte Februar trifft man in den Champions-League-Playoffs auf Manchester City. Immerhin ist Kylian Mbappe endlich angekommen und kann 18 Tore in 28 La-Liga- und Champions-League-Spielen vorweisen. Der französische Weltmeister von 2018 hatte lange gebraucht, um sich an seine neue Position als Mittelstürmer zu gewöhnen. Am vergangenen Wochenende gegen Espanyol war die Offensivabteilung mit Spielern wie Mbappe, Bellingham, Rodrygo und Vinicius Jr. aber ohne Treffer geblieben, was ein Argument für unseren Real Madrid Atletico Madrid Tipp ist.

In den vergangenen Jahren war Atletico Madrid immer wieder mal zur Stelle, wenn Real Madrid oder der FC Barcelona zu viele Punkte liegen ließen. Auch in diesem Jahr dürfen die Rojiblancos hoffen. Vor allem ab Ende Oktober waren die Männer von Coach Diego Simeone stark und feierten 15 Pflichtspielsiege in Folge. Diese Serie wurde Mitte Januar mit einem 0:1 bei Aufsteiger CD Leganes beendet. Auch das darauffolgende Heimspiel gegen Villarreal endete ohne Sieg (1:1). Diese kurze Negativserie konnten die Colchoneros am Wochenende mit einem 2:0 daheim gegen RCD Mallorca wieder beenden. Richtig warm schossen sich die Rojiblancos unter der Woche beim 5:0 in der Copa del Rey gegen Getafe.

So feierte die Mannschaft 19 Siege in den letzten 21 Pflichtspielen (1U, 1N). Aktuell stellt Atleti mit 14 Gegentoren die beste Abwehr der Liga. Zudem sind die Rot-Weißen mit neun Siegen und drei Remis aus zwölf Heimpartien auch das beste Heimteam der Primera Division. Das bedeutet aber auch, dass die Rojiblancos ihre einzigen beiden Pleiten in dieser Liga-Saison auswärts kassiert haben. 18 Punkte (5S, 3U, 2N) reichen für Platz 4 in der Auswärtstabelle. Auch in der Königsklasse lief es für die Madrilenen bestens. Mit sechs Siegen, bei zwei Niederlagen, buchte man das direkte Achtelfinal-Ticket.

Real Madrid - Atletico Madrid Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 3:2 Leganes (A), 0:1 Espanyol Barcelona (A), 3:0 Stade Brest (A), 3:0 Real Valladolid (A), 5:1 RB Salzburg (H)

Letzte 5 Spiele Atletico Madrid: 5:0 Getafe (H), 2:0 RCD Mallorca (H), 4:1 RB Salzburg (A), 1:1 Villarreal (H), 2:1 Bayer Leverkusen (H)

Letzte 5 Spiele Real Madrid vs Atletico Madrid: 1:1 (A), 1:1 (H), 2:4 (A), 5:3 (H), 1:3 (A)

Das Derbi Madrileno wurde 237 Mal ausgetragen. Real liegt mit 116 Siegen zu 59 Niederlagen (62U) in der Bilanz recht klar vorne. Für unsere Real Madrid Atletico Madrid Prognose sind aber die jüngsten Duelle von großer Bedeutung. Von den letzten sechs Vergleichen in der Liga konnten die Königlichen lediglich einen gewinnen (3U, 2N).

Im September 2022 gewannen „Los Blancos“ bei den Colchoneros mit 2:1. Der letzte Liga-Heimsieg gegen den Nachbarn stammt aus dem Dezember 2021 (2:0). Schaut man auf alle Wettbewerbe, feierte Real in den jüngsten sieben Derbys nur in der Copa del Rey und in der Supercopa Erfolge gegen Atleti.

In den jüngsten sieben Derbys ging die Auswärtsmannschaft nie als Sieger vom Feld. Auch dieses Mal werden die Königlichen daheim nur sehr schwer zu bezwingen sein. So wäre der Real Madrid Atletico Madrid Tipp “Doppelte Chance 1X & Über 2,5 Tore”, für den ihr in der Merkur Bets App eine Quote von 2,12 bekommt, sicher eine gute Alternative.

So seht ihr Real Madrid - Atletico Madrid im TV oder Stream:

08. Februar 2025, 21 Uhr, Estadio Santiago Bernabeu, Madrid

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Der spanische Fußball ist bei DAZN zu Hause. Der Streaming-Anbieter überträgt in Deutschland und Österreich exklusiv die höchste Spielklasse des spanischen Fußballs.

Dazu gehört natürlich auch das Derbi Madrileno. Anpfiff im Santiago Bernabeu ist am Samstag um 21 Uhr.

Real Madrid vs Atletico Madrid: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Real Madrid: Courtois - Vazquez, Tchouameni, Alaba, Fran Garcia - Dani Ceballos, Fede Valverde, Rodrygo, Bellingham, Vinicius Junior - Mbappé

Ersatzbank Real Madrid: Lunin (Tor), Mestre (Tor), L. Aguado, F. Mendy, Vallejo, Arda Güler, Endrick, Raul, Modric, Brahim Diaz

Startelf Atletico Madrid: Oblak - M. Llorente, Le Normand, Lenglet, Reinildo - Simeone, Barrios, Koke, Samuel Lino - Sörloth, Alvarez

Ersatzbank Atletico Madrid: Gomis, Musso (Tor), Azpilicueta, Gimenez, Witsel, Lemar, Belaid, Gallagher, Griezmann, Correa, Molina, Riquelme

Die Hausherren müssen am Samstag vor allem in der Defensive auf Rüdiger, Militao und Carvajal verzichten.

Diese Ausfälle haben definitiv eine Auswirkung auf unsere Real Madrid Atletico Madrid Prognose.

Unser Real Madrid - Atletico Madrid Tipp: Beide Teams treffen

Eigentlich sind die Königlichen daheim eine Macht und in wichtigen Spielen immer zur Stelle, doch in den vergangenen Jahren hat sich Atletico zu einer Art Angstgegner für Real entwickelt. In der vergangenen Saison kassierten “Los Blancos” in allen Wettbewerben gerade mal zwei Niederlagen: Beide gegen die Colchoneros. Wir rechnen dieses Mal mit einem engen Duell auf Augenhöhe, bei dem wir keinen Favoriten ausmachen können.

Da die Offensive der Hausherren immer für einen Treffer gut ist, die Defensive aktuell aber sehr schwach daherkommt, sind Treffer auf beiden Seiten für uns die wahrscheinlichste Option.