Real Madrid - Atletico Madrid Tipp, Prognose, Quoten 4.3.

Real Madrid - Atletico Madrid Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Wie viel Risiko gehen beide Trainer ein?

Unser Real Madrid - Atletico Madrid Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 04.03.2025 lautet: Die Buchmacher haben für das Derbi Madrileno einen klaren Favoriten. Wir trauen im Wett Tipp heute beiden Mannschaften einen Torerfolg zu.

Die Resultate vom vergangenen Wochenende haben dieser Begegnung eine zusätzliche Brisanz verliehen. Vor dieser Real Madrid Atletico Madrid Prognose haben die Königlichen in der spanischen Primera Division gepatzt (1:2 vs. Betis Sevilla) und sich von den Rojiblancos in der Tabelle überholen lassen.

Im Gegensatz zu den Colchoneros mussten “Los Blancos” den Umweg über die Playoffs gehen und Manchester City (3:2, 3:1) aus dem Wettbewerb bugsieren. Ebenso wie in beiden Duellen mit den Citizens erwarten wir im Real Madrid Atletico Madrid Wett Tipp heute, dass “Beide Teams treffen”. Für eine Quote von 1,78 nutzen wir das Angebot von Betano .

Darum tippen wir bei Real Madrid vs Atletico Madrid auf “Beide Teams treffen”:

In den 9 vorangegangenen Aufeinandertreffen haben beide Mannschaften mindestens ein Tor erzielt.

7 von 10 Champions-League-Begegnungen der Königlichen endeten in dieser Spielzeit mit Toren auf beiden Seiten.

6 von 8 CL-Partien der Rojiblancos endeten bisher mit Toren für beide Teams.

Real Madrid vs Atletico Madrid Quoten Analyse:

Für das Hinspiel im Santiago Bernabeu geben die besten Wettanbieter dem amtierenden Champions-League-Sieger einen kleinen Bonus mit auf den Weg. Die Real Madrid Atletico Madrid Quoten fallen recht deutlich zugunsten der Hausherren aus.

Ein Sieg der “Blancos” erreicht die maximalen Real Madrid Atletico Madrid Wettquoten von 1,91. Im Gegenzug erhaltet ihr für eine Wette auf einen “Sieg Atletico Madrid” teilweise mehr als den vierfachen Gewinn.

Real Madrid vs Atletico Madrid Prognose: Vertagte Entscheidung

Drama ist für das Derbi Madrileno vorprogrammiert. Die letzten drei direkten Aufeinandertreffen endeten jeweils mit einem 1:1 und boten Spannung bis zum Abpfiff. Davon gehen wir auch im Real Madrid vs. Atletico Madrid Tipp aus.

Den Start in die neue Champions-League-Saison sind beide spanischen Top-Klubs gemächlich angegangen. Real Madrid verlor drei der ersten fünf Partien und hat sich über drei Siege in Serie in die Playoffs bugsiert.

Diego Simeone und seine Mannschaft haben zwei Niederlagen an den ersten drei CL-Spieltagen hingenommen, danach jedoch einen echten Sprint eingelegt und fünf Champions-League-Spiele in Serie gewonnen.

Die Form der Gäste beeindruckt seit Monaten ganz Spanien und ermöglicht in La Liga einen Dreikampf um die Meisterschaft. Auf der höchsten europäischen Ebene gelangen den Rojiblancos zuletzt drei Auswärtssiege in Serie. Das eröffnet die Möglichkeit, mit einer Gratiswette auf eine “Doppelte Chance X2” zu gehen.

Real Madrid - Atletico Madrid Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 1:2 Betis Sevilla (A), 1:0 Real Sociedad (A), 2:0 Girona (H), 3:1 Manchester City (H), 1:1 Osasuna (A).

Letzte 5 Spiele Atletico Madrid: 1:0 Athletic Bilbao (H), 4:4 Barcelona (A), 3:0 Valencia (A), 1:1 Celta Vigo (H), 1:1 Real Madrid (H).

Letzte 5 Spiele Real Madrid vs. Atletico Madrid: 1:1 (H), 1:1 (A), 1:1 (H), 2:4 n.V. (A), 5:3 n.V. (H).

In der Real Madrid vs. Atletico Madrid Prognose gehen wir von Toren auf beiden Seiten aus. Diese Wette hat in den letzten neun direkten Duellen zum Erfolg geführt. Viel mehr Torjubel erwarten wir allerdings nicht.

Typisch für das Team von Diego Simeone sind die Colchoneros aus dem Spiel heraus kaum zu schlagen. Die Gäste haben in 15 ihrer 16 vorangegangenen Pflichtspiele nicht mehr als ein Gegentor zugelassen.

Den durchwachsenen Start in die Königsklasse haben die Gäste längst hinter sich gelassen. Sechs ihrer acht bisherigen Champions-League-Partien haben die Colchoneros mit “Unter 1,5 Gegentoren” abgeschlossen.

Darüber hinaus erzielte Real Madrid zuletzt in zwei aufeinanderfolgenden Pflichtspielen maximal einen Treffer. In der Folge ist der Real Madrid gegen Atletico Madrid Tipp “Real Madrid Unter 1,5 Tore” mit Quoten von ungefähr 1,80 auf jeden Fall spielbar. Von einer Niederlage für Real Madrid zu sprechen, ist dennoch gewagt. Der amtierende Champions-League-Sieger hat nur eines der letzten 13 K.o.-Heimspiele in der Königsklasse verloren (8S, 4U).

Ein Derbi Madrileno in der Königsklasse endet nur selten torreich. Durchschnittlich sind in den sechs vorangegangenen CL-Duellen zwischen den beiden Top-Klubs aus der spanischen Hauptstadt 2,33 Tore gefallen.

Die größte Torgefahr geht aktuell von Kylian Mbappe aus. Der französische Angreifer hat sieben Tore in seinen ersten zehn Champions-League-Spielen für seinen neuen Arbeitgeber erzielt.

Real Madrid vs Atletico Madrid: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Real Madrid: Courtois - Valverde, Rüdiger, Asencio, Mendy, Tchouameni, Camavinga, Rodrygo, Diaz, Vinicius Jr. Mbappe

Ersatzbank Real Madrid: Fran Gonzales, Lunin, Vazquez, Alaba, Fran Garcia, Andres, Modric, Güler, Endrick

Startelf Atletico Madrid: Oblak - Molina, Le Normand, Gimenez, Galan, Llorente, De Paul, Barrios, Lino Griezmann, Alvarez

Ersatzbank Atletico Madrid: Musso, Gomis, Lenglet, Witsel, Mandava, Gallagher, Simeone, Lemar, Riquelme, Correa, Sortloth

Eure Augen solltet ihr in der Real Madrid vs. Atletico Madrid Prognose aber ebenso auf Julian Alvarez gerichtet haben. Der argentinische Nationalspieler hat in seiner laufenden Karriere bislang alle 95 Minuten ein Tor in der Königsklasse erzielt.

Während Diego Simeone beinahe alle Spieler zur Verfügung stehen, muss Carlo Ancelotti auf mehrere Akteure verzichten. Neben den Langzeit-Verletzten Eder Militao und Dani Carvajal gesellen sich Jude Bellingham (Gelbsperre), Dani Ceballos (Oberschenkel) und Jesus Vallejo (Oberschenkel) auf die Tribüne.

Unser Real Madrid - Atletico Madrid Tipp: Beide Teams treffen

Auf beiden Seiten ist die individuelle Klasse in der Offensivabteilung gigantisch. Ein Tor trauen wir deshalb beiden Mannschaften zu, gehen insgesamt aber nicht von einem torreichen Derbi Madrileno aus.