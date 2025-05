Real Madrid - Celta Vigo Tipp, Prognose & Quoten 04.05.25

SPORT1 Betting 02.05.2025 • 23:00 Uhr Real Madrid - Celta Vigo Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine La Liga Wette | Königlicher Frustabbau gegen den Lieblingsgegner?

Unser Real Madrid - Celta Vigo Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 04.05.2025 lautet: An den letzten Liga-Sieg der Celtistas über die Königlichen können sich wohl nur echte Fans erinnern. In unserem Wett Tipp heute gibt es in einer torreichen Begegnung die nächste Pleite.

Bereits am Sonntag um 14 Uhr empfangen die Königlichen aus Madrid ihre Gäste aus Galicien. Um noch eine Chance auf die Meisterschaft zu haben, ist in unserer Real Madrid Celta Vigo Prognose ein Heimsieg mehr oder weniger Pflicht, bevor es dann am nächsten Wochenende zum Erzrivalen aus Barcelona geht.

Gegen diesen kassierten die Blancos am vergangenen Wochenende eine empfindliche Pleite im Copa-del-Rey-Finale. Nun kommt der Lieblingsgegner der vergangenen Jahre ins Bernabeu, der die ganze Wut der Madrilenen abkriegen könnte.

Wir entscheiden uns für den Real Madrid Celta Vigo Wett Tipp heute “Sieg Real Madrid & Über 2,5 Tore” mit einer Quote von 1,68 bei Winamax.

Darum tippen wir bei Real Madrid vs Celta Vigo auf “Sieg Real Madrid & Über 2,5 Tore”:

Real Madrid hat die letzten 9 direkten Duelle in La Liga alle gewonnen.

In 7 der letzten 9 direkten Aufeinandertreffen gab es mindestens 3 Tore in der Partie.

Zu Hause haben die Königlichen zuletzt im November 2006 ein Liga-Spiel gegen Vigo verloren.

Real Madrid vs Celta Vigo Quoten Analyse:

Die Top-Buchmacher aus unserem Wettanbieter Vergleich sind sich sicher, dass die Königlichen dieses Match gewinnen werden. Das geht aus den Real Madrid Celta Vigo Quoten unmissverständlich hervor. Wer auf die Blancos setzt, erhält Höchstquoten von gerade einmal 1,38.

Demgegenüber stehen Real Madrid vs Celta Vigo Wettquoten von bis zu 7,50 für Wetten auf die Gäste. Zumindest ein Tor trauen die Bookies den Galiciern zu. Für “Beide Teams treffen” gibt es Quoten bis 1,58. Dabei gäbe es aufgrund der Ergebnisse in den letzten Duellen im Bernabeu eigentlich auch gute Gründe für die Gegenwette zu Quoten bis 2,40.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Real Madrid vs Celta Vigo Prognose: Blancos mit klarem Heim-Erfolg

Real Madrid droht eine titellose Saison! Nach der krachenden 2:5-Klatsche gegen Barcelona im Finale des Supercups Mitte Januar und dem Scheitern im Viertelfinale der Champions League an Arsenal, haben die Königlichen am vergangenen Wochenende auch das Endspiel um die Copa del Rey verloren - erneut gegen Erzrivale Barca.

Beim 2:3 nach Verlängerung waren allerdings die drei Roten Karten für die bereits ausgewechselten Antonio Rüdiger, Jude Bellingham und Lucas Vazquez, allen voran der Rote Karton gegen den Deutschen, das Haupt-Thema. Rüdiger fällt für den Rest der Saison aus, allerdings nicht aufgrund seiner Sperre, sondern wegen einer Verletzung. Bellinghams Rote Karte wurde jedoch im Nachhinein annulliert und Vazquez nur für die Copa gesperrt.

Auch in La Liga drohen die Blancos, das Nachsehen gegenüber ihrem Erzrivalen zu haben. Barca führt das Tableau mit vier Punkten Vorsprung auf die Königlichen an. Diese haben ihre letzten drei Partien in La Liga allesamt nur mit 1:0 gewonnen. In unserem Real Madrid gegen Celta Vigo Tipp erwarten wir dieses Mal mehr Tore der Gastgeber.

Nachdem sie aus allen anderen Wettbewerben raus sind, ist die nationale Meisterschaft das einzige, was ihnen bleibt. Von ihren bisherigen 16 Heim-Partien in dieser La-Liga-Spielzeit haben sie 13 gewonnen (1U, 2N). Wettbewerbsübergreifend haben sie vier der letzten sieben Pflichtspiele verloren - eine Beleidigung für die Ansprüche des Rekordmeisters.

Real Madrid - Celta Vigo Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 2:2, 2:3 n.V. Barcelona (N), 1:0 Getafe (A), 1:0 Athletic Bilbao (H), 1:2 Arsenal (H), 1:0 Alaves (A)

Letzte 5 Spiele Celta Vigo: 3:0 Villarreal (H), 3:4 Barcelona (A), 0:2 Espanyol (H), 2:1 Mallorca (A), 1:1 Las Palmas (H)

Letzte 5 Spiele Real Madrid vs. Celta Vigo: 2:2, 5:2 n.V. (H), 2:1 (A), 4:0 (H), 1:0 (A), 2:0 (H)

Celta Vigo konnte seine Partie vom vergangenen Spieltag gegen Villarreal klar mit 3:0 gewinnen. Zuvor hatte es gegen die beiden Teams aus Barcelona Niederlagen gegeben. Beim Spitzenreiter unterlagen die Galicier nur knapp mit 3:4. Dabei führten sich nach 62 Minuten auswärts mit 3:1 und kassierten den vierten Gegentreffer in der achten Minute der Nachspielzeit per Elfmeter.

In der Tabelle stehen die Celtistas auf Rang 7, der für die Europa League berechtigt. Dass wir ihnen in unserer Real Madrid vs Celta Vigo Prognose aber keine weiteren Punkte für dieses Vorhaben zutrauen, liegt mitunter an ihrer schwachen 3-4-9-Auswärtsbilanz, mit der sie in der Auswärtstabelle nur Platz 16 belegen.

Allerdings muss man anmerken, dass die Celestes zwei ihrer erst drei Auswärts-Dreier in ihren letzten drei Auswärts-Begegnungen geholt haben. Mit der Niederlage bei Barca endete zudem eine Serie von vier La-Liga-Auswärtsspielen ohne Pleite. Für mindestens ein Tor waren die Gäste dabei in den vergangenen Wochen und Monaten eigentlich immer gut.

Nur ein einziges Mal in ihren letzten 18 Pflichtspielen blieben die Galicier ohne eigenen Treffer - und zwar bei der 0:2-Heimpleite gegen Espanyol vor drei Wochen. Auswärts erzielten sie in jeder ihrer letzten zehn Pflicht-Partien auf des Gegners Platz mindestens ein Tor.

So seht ihr Real Madrid - Celta Vigo im TV oder Stream:

04. Mai 2025, 14 Uhr, Estadio Santiago Bernabeu, Madrid

Übertragung TV: DAZN1

Übertragung Stream: DAZN

DAZN ist die Anlaufstelle, wenn es um Live-Übertragungen aus Spaniens Elite-Liga geht. Der Anbieter zeigt auch dieses Duell sowohl auf seinem linearen Sender DAZN1 als auch im Stream. Mit der Begegnung um bereits 14 Uhr wird der spanische La-Liga-Sonntag dieses Mal eröffnet.

Der direkte Vergleich spricht in unserer Real Madrid Celta Vigo Prognose Bände. Die letzten neun direkten Duelle in La Liga gingen alle an die Königlichen, die in dieser Saison das Hinspiel auswärts mit 2:1 gewonnen haben und auch im Achtelfinale der Copa del Rey zu Hause die Oberhand behielten. Nach einem 2:2 nach 90 Minuten gewannen die Blancos mit 5:2 nach Verlängerung.

Real Madrid vs Celta Vigo: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Real Madrid: Courtois - Valverde, Asencio, Tchouameni, Fran Garcia; Modric, Ceballos, Bellingham; Rodrygo, Mbappe, Vinícius

Ersatzbank Real Madrid: Lunin, Fran, Lucas Vazquez, Valverde, Diaz, Güler, Vallejo, Endrick

Startelf Celta Vigo: Guaita - Lago, J. Rodríguez, Marcos Alonso; Carreira, Beltran, Moriba, Mingueza; Fer Lopez, Borja Iglesias, Alfon

Ersatzbank Celta Vigo: Villar, Dominguez, Alvarez, Cervi, Duran, Jailson, Losada, D. Rodriguez, Aspas, Sotelo, Swedberg

Die letzte Pflichtspiel-Niederlage Reals gegen Vigo datiert vom 18. Januar 2017 und war in der Copa. Die letzte Pleite in einem Liga-Spiel gegen die Galicier kassierten die Königlichen im Mai 2014. Die letzte Liga-Heim-Schlappe gegen den kommenden Gegner gab es für die Blancos im November 2006.

Elf der letzten zwölf Heim-Duelle im Liga-Betrieb haben die Madrilenen gewonnen. Drei der letzten vier Heim-Erfolge in La Liga gelangen zu Null. Trotz verlockender Quoten würden wir aber eher darauf setzen, dass die Gäste treffen und als Alternative den Real Madrid Celta Vigo Tipp “Sieg Real Madrid & Beide Teams treffen” zu einer Quote von 2,40 bei ODDSET online ins Auge fassen.

Unser Real Madrid - Celta Vigo Tipp: “Sieg Real Madrid & Über 2,5 Tore”

Will Real Madrid am nächsten Wochenende noch mit Chancen auf die Meisterschaft zum FC Barcelona reisen, dann ist ein Sieg am Sonntag mehr oder weniger Pflicht. Mit Celta Vigo kommt ein Gegner ins Bernabeu, gegen den man in den vergangenen Jahren so gut wie nie Probleme hatte.

Nach dem verlorenen Copa-Endspiel dürften einige Madrilenen noch mit einer gewissen Portion Wut im Bauch auflaufen. Vor allem die Heimbilanz der Blancos gegen die Celtistas ist beeindruckend und nach zuletzt drei mageren 1:0-Erfolgen in La Liga darf man am Sonntag wieder mehr Tore erwarten.