Real Madrid - Dortmund Tipp, Prognose & Quoten | 05.07.2025

SPORT1 Betting 03.07.2025 • 15:00 Uhr Real Madrid - Dortmund Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine FIFA Klub WM Wette | Wer erreicht das Halbfinale?

Unser Real Madrid - Dortmund Sportwetten Tipp zum FIFA Klub WM Spiel am 05.07.2025 lautet: Beide deutsche Teilnehmer haben bei der Klub Weltmeisterschaft die Runde der letzten Acht erreicht. Im Wett Tipp heute droht der Borussia aber das Aus.

Bei der FIFA Klub WM 2025 kommt es im Viertelfinale zur Neuauflage des Champions-League-Finals von 2024. Das Aufeinandertreffen der Bellingham-Brüder Jobe und Jude muss dabei aber ausfallen, weil der Neu-Dortmunder aufgrund seiner zweiten Gelben Karte gesperrt fehlen wird.

Die Wettanbieter schlagen sich bei der Real Madrid Dortmund Prognose recht klar auf die Seite der Königlichen. Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,99 bei Bet-at-home den Real Madrid Dortmund Wett Tipp heute “Doppelte Chance 1/x & Beide Teams treffen”.

Darum tippen wir bei Real Madrid vs Dortmund auf “Doppelte Chance 1/x & Beide Teams treffen”:

Real hat nur 3 von 16 Duellen gegen den BVB verloren

Bei der Qualität haben die Königlichen klar die Nase vorne

Der BVB konnte bei der Klub WM bisher nicht überzeugen

Real Madrid vs Dortmund Quoten Analyse:

Der BVB kommt zwar auf einen tollen Kaderwert von 485 Mio. Euro. Im Vergleich mit den 1,34 Milliarden Euro bei den Königlichen ziehen die Westfalen aber trotzdem deutlich den Kürzeren. Dieser Unterschied ist auch in den Real Madrid vs Dortmund Quoten zu spüren.

Für einen Sieg von “Los Blancos” in der regulären Spielzeit müsst ihr euch mit einer Höchstquote von 1,63 begnügen. Und ein Weiterkommen der Borussia nach 90 Minuten wird mit Real Madrid gegen Dortmund Wettquoten zwischen 4,75 und 5,25 belohnt.

Real Madrid vs Dortmund Prognose: Kann sich der BVB weiter steigern?

Vor seinem ersten Spiel als Coach von Real Madrid gegen Al Hilal bei der Klub WM konnte Xabi Alonso nur drei Trainingseinheiten mit seiner neuen Mannschaft absolvieren. So war beim 0:0 gegen die Saudis wenig überraschend noch viel Sand im Getriebe. Doch so langsam kommen die Königlichen besser in Gang. Nach dem 3:1 im zweiten Gruppenspiel gegen Pachuca änderte der neue Trainer das System für die Partie gegen RB Salzburg zudem vom vorherigen 4-3-3 auf ein 3-5-2. Am Ende feierten “Los Blancos” einen 3:0-Sieg, der Platz 1 in der Gruppe H mit sich brachte.

Im Achtelfinale kam es zum Spitzenspiel gegen Juventus Turin. Im ersten Durchgang fehlte es den Madrilenen noch an Durchschlagskraft und Präzision im letzten Drittel. Doch nach dem Seitenwechsel drehte Real auf. Der 1:0-Erfolg war am Ende mit 57 Prozent Ballbesitz, 21:6 Torschüssen und 1,57 xG (zu 0,77) verdient. Erneut stahl der 21-jährige Gonzalo Garcia den anderen die Show. Das Tor gegen die Bianconeri war bereits sein dritter Turniertreffer, und das im vierten Spiel. Zudem hat die Mannschaft von Coach Alonso bisher nur zwei Gegentore im Turnier kassiert. Auch diese defensive Stabilität ist ein Argument für unseren Real Madrid Dortmund Tipp.

Der BVB war am Ende der Bundesliga-Saison 2024/25 das formstärkste Team im deutschen Oberhaus gewesen. Nach gut einem Monat ohne Spielpraxis hatten die Dortmunder diese gute Form zunächst nicht mit zur Klub WM nehmen können. In der Gruppenphase tat sich die Borussia gegen Fluminense (0:0), die Mamelodi Sundowns (4:3) und Ulsan (1:0) recht schwer. Sieben Punkte aus drei Spielen reichten am Ende aber trotzdem für den Gruppensieg. So trafen die Schwarz-Gelben im Achtelfinale am Dienstag auf den CF Monterrey.

In einer guten ersten Halbzeit war die Borussia vor allem effizienter und lag schon nach 24 Minuten mit 2:0 durch zwei Tore von Serhou Guirassy in Führung. Auf der anderen Seite des Spielfeldes konnte sich Keeper Kobel durch zahlreiche gute Paraden auszeichnen. Am Ende kamen die Mexikaner zwar auf 58 Prozent Ballbesitz, 14:6 Torschüsse aber nur auf einen xGoals-Wert von 0,87 und eine 1:2-Niederlage. Für Coach Niko Kovac ist das Erreichen der Runde der letzten Acht ein Erfolg. Der BVB hat bei der FIFA Klub WM schon zehn Großchancen liegen gelassen, nur Man City (14) und die Bayern (13) mehr.

Real Madrid - Dortmund Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 1:0 Juventus (H), 3:0 RB Salzburg (A), 3:1 Pachuca (H), 1:1 Al Hilal (H), 2:0 Real Sociedad (H)

Letzte 5 Spiele Dortmund: 2:1 Monterrey (H), 1:0 Ulsan (H), 4:3 Mamelodi (A), 0:0 Fluminense (A), 3:0 Holstein Kiel (H)

Letzte 5 Spiele Real Madrid vs Dortmund: 5:2 (H), 2:0 (A), 3:2 (H), 3:1 (A), 2:2 (A)

Der direkte Vergleich ist dieses Mal für die Real Madrid Dortmund Prognose sehr aussagekräftig. Denn beide Vereine standen sich in Europa schon 16-mal gegenüber. Der BVB konnte aber nur dreimal gewinnen. Dem gegenüber stehen fünf Remis und acht Niederlagen.

Der letzte Sieg der Westfalen stammt vom April 2014. Im Rückspiel des CL-Viertelfinales gab es einen 2:0-Heimsieg für die Schwarz-Gelben, der allerdings nach einer 0:3-Pleite in Madrid auch nicht zum Weiterkommen reichte. Die Bilanz aus den jüngsten sechs Vergleichen steht aus Sicht der Borussia bei zwei Remis und zuletzt vier Niederlagen.

Auch in der Champions-League-Saison 2024/25 gab es diese Paarung. Am 3. Spieltag feierten die Königlichen einen 5:2-Heimsieg.

So seht ihr Real Madrid - Dortmund im TV oder Stream:

05. Juli 2025, 22 Uhr, MetLife Stadium, East Rutherford

Übertragung TV: DAZN, Sat1

Übertragung Stream: DAZN, Joyn

Beim Viertelfinale zwischen Real Madrid und Borussia Dortmund, welches im MetLife Stadium von East Rutherford ausgetragen wird, habt ihr die Qual der Wahl: Ihr könnt die Partie kostenlos bei DAZN verfolgen oder im Free-TV bei Sat 1.

Real Madrid vs Dortmund: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Real Madrid: Courtois - Rüdiger, Tchouameni, Huijsen - Alexander-Arnold, Bellingham, Fede Valverde, Arda Güler, Fran Garcia - Garcia, Vinicius Junior

Ersatzbank Real Madrid: Lunin (Tor), Asencio, Carvajal, Eder Militao, Ramon, Vazquez, Yusi, Chema Andres, M. Martin, Munoz, Brahim Diaz, Rodrygo, Mbappé, Modric, Dani Ceballos

Startelf Dortmund: Kobel - Süle, Anton, Bensebaini - Ryerson, P. Groß, F. Nmecha, Svensson, Sabitzer, Adeyemi - Guirassy

Ersatzbank Dortmund: A. Meyer, Ostrzinski (Tor), Benkara, Coulibaly, Mané, Azhil, Campbell, Reyna, Albert, Beier, Duranville, Inacio, Brandt, Yan Couto

Wie schon erwähnt, muss der BVB im Viertelfinale auf Königstransfer Jobe Bellingham verzichten. Bei den Königlichen stand dagegen Kylian Mbappé gegen Juventus erstmals im Kader. Das ist bei der Real Madrid Dortmund Prognose schon ein kleiner Vorteil.

Unser Real Madrid - Dortmund Tipp: Doppelte Chance 1/x & Beide Teams treffen

Der BVB kann nun recht befreit aufspielen. Denn mit dem Erreichen des Viertelfinales können die Schwarz-Gelben durchaus zufrieden sein. Nun wartet aber die bisher schwerste Aufgabe bei der Klub WM.

Qualität und direkter Vergleich sprechen klar für “Los Blancos”. Real macht unter Coach Alonso auch immer mehr Fortschritte und kann sich dabei auf seinen guten sowie breiten Kader verlassen.

Die Dortmunder werden den Königlichen trotzdem einen guten Fight auf Augenhöhe liefern. In der regulären Spielzeit ist für die Borussia aber nicht mehr als ein Remis drin. Dabei rechnen wir nicht mit “Weißen Westen”.