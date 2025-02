Real Madrid – Girona Tipp, Prognose & Quoten | 23.02.2025

SPORT1 Betting 22.02.2025 • 07:00 Uhr Real Madrid – Girona Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine La Liga Wette | Patzen die Königlichen in La Liga zum vierten Mal in Folge?

Unser Real Madrid – Girona Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 23.02.2025 lautet: In den letzten drei direkten Duellen schossen die Blancos zehn Tore. In unserem Wett Tipp heute reicht uns eines in jeder Halbzeit.

In der Champions League hui, in La Liga zuletzt eher pfui! In unserer Real Madrid Girona Prognose stehen die Königlichen nach drei sieglosen Partien in Spaniens Elite-Liga und dem damit einhergehenden Verlust der Tabellenführung unter Zugzwang. Gegen den kommenden Gegner hatten sie zumindest in jüngerer Vergangenheit keine Probleme.

Die Gäste gehören zudem zu den aktuell formschwächsten Teams in La Liga und gelten nicht zuletzt deswegen am Samstag als klarer Außenseiter. Wir entscheiden uns für den Real Madrid Girona Wett Tipp heute „Real Madrid trifft in beiden Hälften“ mit einer Quote von 1,75 bei Bet365 .

Darum tippen wir bei Real Madrid vs Girona auf „Real Madrid trifft in beiden Hälften“:

Mit 29 hat Real Madrid ligaweit die meisten Heimtore.

Girona hat 6 der letzten 7 Pflichtspiele verloren.

In den letzten 3 direkten Duellen erzielten die Königlichen 10 Tore.

Real Madrid vs Girona Quoten Analyse:

Wenig überraschend schlagen die Quoten der Wettanbieter mehr als nur eindeutig in Richtung der Königlichen aus. Die Real Madrid Girona Quoten erreichen in den besten Wett Apps Höchstwerte von gerade einmal 1,30. Demgegenüber stehen Quoten von bis zu 10,0 für Wetten auf einen Auswärtssieg.

Einen Treffer der Gäste halten die Buchmacher dabei für wahrscheinlicher als einen Zu-Null-Sieg der Blancos. Dies wird daran deutlich, dass die Real Madrid Girona Wettquoten für „Beide Teams treffen“ im Schnitt 1,72 betragen und die Quoten für die Gegenwette bei den meisten Bookies die Marke von 2,00 knacken.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Real Madrid vs Girona Prognose: Gäste ein besserer Sparringspartner

Eindrucksvoll hat sich Real Madrid in den beiden Champions-League-Playoff-Spielen gegen Manchester City durchgesetzt. Nach dem 3:2-Erfolg auf der Insel gewannen die Blancos unter der Woche auch das Rückspiel dieses Gigantenduells auf heimischem Rasen mit 3:1. Der überragende Mann war Kylian Mbappé.

Der Franzose erledigte die Citizens am Mittwoch mit drei Treffern im Alleingang. Bei seinen letzten vier Auftritten für die Königlichen traf er stets und erzielte dabei insgesamt sechs Tore. Er ist auch am Samstag ein Kandidat für den Real Madrid Girona Tipp „Torschütze Mbappé“, für den es in der ODDSET App eine Quote von 1,53 gibt.

In La Liga brachten seine Tore seinem Klub zuletzt aber keine Siege ein. Er traf zwar im vergangenen La-Liga-Spiel bei Osasuna und zuvor im Derbi madrileno gegen Atletico, mehr als jeweils ein 1:1 sprang für Real dabei aber nicht heraus. Mit der 0:1-Pleite gegen Espanyol vor diesen beiden Remis holten die Madrilenen nur zwei Punkte aus den letzten drei Partien.

Am vergangenen Spieltag mussten die Königlichen die Tabellenführung an den Erzrivalen aus Barcelona abgeben, sind mit den Katalanen aber punktgleich. Zu Hause kommen die Blancos nach elf La-Liga-Begegnungen auf eine 9-1-1-Bilanz bei 29:11 Toren. Kein anderes Team erzielte in seinen bisherigen Heimspielen mehr Treffer. Lediglich Barca kommt auch auf 29 Heim-Tore.

Real Madrid – Girona Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 3:1 Manchester City (H), 1:1 Osasuna (A), 3:2 Manchester City (A), 1:1 Atletico Madrid (H), 3:2 Leganes (A)

Letzte 5 Spiele Girona: 1:2 Getafe (H), 0:3 Athletic Bilbao (A), 2:1 Las Palmas (H), 1:2 Arsenal (H), 1:2 Rayo Vallecano (A)

Letzte 5 Spiele Real Madrid vs. Girona: 3:0 (A), 4:0 (H), 3:0 (A), 2:4 (A), 1:1 (H)

Was Girona angeht, so ist schon lange klar, dass der Klub den sensationellen dritten Platz aus der Vorsaison dieses Mal nicht bestätigen können wird. Am vergangenen Wochenende verloren die Blanquivermells ihr Heimspiel gegen Getafe mit 1:2. Es war am 24. Spieltag die bereits elfte Niederlage. In der gesamten letzten Spielzeit hatte es nur sieben Pleiten gegeben.

Überhaupt haben die Gäste vier ihrer letzten fünf Partien in La Liga verloren. Nur Las Palmas, gegen das man in diesem Zeitraum den einzigen Dreier dank eines knappen 2:1 holen konnte, und Valladolid holten aus den letzten fünf Liga-Spielen weniger Punkte. Zudem verloren die Gironins in dieser Phase zwei weitere Begegnungen in der Champions League.

Die Gäste reisen also mit sechs Pleiten aus den letzten sieben Pflichtspielen ins Estadio Santiago Bernabéu. Auswärts haben sie nur eine ihrer letzten acht Pflichtpartien für sich entscheiden können (1U, 6N). In zwei der letzten drei Partien auf des Gegners Platz gelang ihnen noch nicht einmal ein Tor.

Insofern ist im Rahmen der Real Madrid Girona Prognose der Tipp „Sieg Real Madrid zu Null“ sicherlich eine Option, zumal dieser stolze Quoten bis 2,37 abwirft. Auch die Ergebnisse aus den letzten direkten Duellen lassen diese Wett-Alternative erfolgversprechend erscheinen.

So seht ihr Real Madrid – Girona im TV oder Stream:

23. Februar 2025, 16:15 Uhr, Estadio Santiago Bernabéu, Madrid

Übertragung Stream: DAZN

Der Streaming-Anbieter DAZN überträgt dieses Duell des Zweiten gegen den Zehnten. Wenn ihr also bei eurem Real Madrid Girona Tipp live und vor allem in Farbe mitfiebern wollt, dann führt kein Weg an einem kostenpflichtigen Abo vorbei.

Das Hinspiel entschieden die Blancos klar mit 3:0 für sich. Das Ergebnis reihte sich in die Liste der deutlichen Siege aus der Vorsaison ein. In der vergangenen Spielzeit siegten die Königlichen auswärts ebenfalls mit 3:0, ehe sie dann das Rückspiel vor heimischem Publikum mit 4:0 gewannen.

Real Madrid vs Girona: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Real Madrid: Courtois – Vazquez, Rüdiger, Asencio, García; Valverde, Tchouameni, Brahim; Rodrygo, Mbappé, Vinícius

Ersatzbank Real Madrid: Lunin, Mestre, Alaba, Camavinga, Endrick, Güler, Modric, Vallejo, Mendy, Ceballos

Startelf Girona: Gazzaniga – Arnau, Lopez, Krejci, Blind; Martín, Arthur, Tsygankov, Gil, Gutierrez; Stuani

Ersatzbank Girona: Carlos, Krapyvtsov, Asprilla, Frances, Juanpe, Miovski, Misehouy, Portu, van de Beek, Romero

Zu Hause haben die Madrilenen keines ihrer letzten acht Pflichtspiele verloren. Es gab vielmehr sieben Siege und ein Remis im Derby gegen Atlético. Die Weiß-Roten auf der anderen Seite haben aktuell 35 Gegentore auf dem Konto und damit die meisten von den Klubs auf den aktuellen Rängen 1 bis 13.

Auch dieser Aspekt spielt bei unserer Real Madrid Girona Prognose, die auf Tore der Königlichen in beiden Hälften abzielt, eine Rolle. In den letzten fünf Gastspielen beim kommenden Gegner kassierten die Gironins insgesamt 16 Gegentore und damit im Schnitt mehr als drei Gegentreffer pro Partie.

Unser Real Madrid – Girona Tipp: „Real Madrid trifft in beiden Hälften“

In den beiden Champions-League-Duellen mit Man City lieferte Real Madrid starke Leistungen ab. In La Liga stimmten die Ergebnisse zuletzt derweil nicht. Das Kräftemessen mit den Citizens wurde erfolgreich gestaltet und nun liegt der gesamte Fokus wieder auf der heimischen Meisterschaft.

Girona war zuletzt ein dankbarer Gegner für die Königlichen und alles andere als ein Heimsieg wäre eine Überraschung. Wir gehen davon aus, dass die Madrilenen in beiden Hälften zum Torerfolg kommen, so wie sie es in den beiden Duellen mit Manchester City und auch in den letzten vier Aufeinandertreffen mit den Gironins getan haben.