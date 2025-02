Real Madrid - Manchester City Tipp, Prognose, Quote 19.2.

SPORT1 Betting 18.02.2025 • 11:00 Uhr Real Madrid - Manchester City Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Übernimmt Omar Marmoush die Rolle von Erling Haaland?

Unser Real Madrid - Manchester City Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 19.02.2025 lautet: Die Citizens haben sich am vergangenen Wochenende in einen Rausch gespielt und mit 4:0 gegen Newcastle gewonnen. Das Vertrauen in eine Partie mit mehreren Toren ist im Wett Tipp heute deswegen groß.

Das Hinspiel war spektakulär! Fünf Tore sind im Etihad Stadium gefallen. In der Real Madrid Manchester City Prognose gehen wir erneut von mehreren Toren aus. Der amtierende Champions-League-Sieger aus Madrid verwandelte einen zweifachen Rückstand in einen 3:2-Auswärtssieg und verschaffte sich dadurch eine positive Ausgangslage für das Playoff-Rückspiel im Santiago Bernabeu.

Dort könnten die Citizens möglicherweise ohne Erling Haaland auflaufen, der sich am vergangenen Premier-League-Spieltag verletzt hat. Omar Marmoush sollte den Norweger jedoch glänzend ersetzen können.

Unseren Real Madrid Manchester City Wett Tipp heute geben wir bei Betano zu einer Quote von 1,80 ab und spielen “Über 3,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Real Madrid vs Manchester City auf “Über 3,5 Tore”:

7 von 9 Champions-League-Spielen der Citizens enthielten in dieser Spielzeit “Über 3,5 Tore”.

Real Madrid erspielte sich im Hinspiel Torchancen im Wert von 3,30 xG.

3 der 4 vorangegangenen Pflichtspiel-Duelle boten mindestens 4 Treffer.

Real Madrid vs Manchester City Quoten Analyse:

Pep Guardiola kennt das Santiago Bernabeu bestens, hat dort mit den Skyblues jedoch kaum positive Erfahrungen gesammelt. Die Gäste gewannen nur eines von sechs Champions-League-Duellen im Bernabeu (2U, 3N). Ein Auswärtssieg der Citizens führt euch bei den besten Wettanbietern zu Real Madrid Manchester City Quoten von 3,70.

Das Angebot für einen erneuten Erfolg der Madrilenen fällt deutlich niedriger aus. Sollte die Mannschaft von Carlo Ancelotti das zweite Playoff-Spiel gegen den englischen Meister ebenfalls für sich entscheiden, geben die Real Madrid Manchester City Wettquoten den 1,85-fachen Gewinn her.

Real Madrid vs Manchester City Prognose: Citizens können alte Stärke aufblitzen lassen

Bevor Manchester City ins Liga-Spiel gegen Newcastle (4:0) gegangen ist, hatten die Citizens nur acht ihrer letzten 24 Pflichtspiele gewonnen und dabei teils fragwürdige Leistungen auf dem Feld gezeigt.

Wie gut die Mannschaft von Pep Guardiola immer noch sein kann, hat sie gegen die Magpies eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Omar Marmoush eröffnete sein Torkonto in der Premier League mit einem Hattrick, für den er nur 33 Minuten gebraucht hat.

Eine solche Leistung wünscht sich Pep Guardiola von seinem Winter-Neuzugang sicher auch gegen Real Madrid - vor allem wenn Erling Haaland (Knie) tatsächlich nicht auf dem Platz stehen kann. Noch im Hinspiel erzielte der Norweger beide Treffer der Skyblues.

Wir trauen den Gästen in unserem Real Madrid vs. Manchester City Tipp nur dann einen Sieg zu, wenn die Guardiola-Elf an ihre besten Zeiten erinnert und im Angriff eine herausragende Leistung zeigt.

Real Madrid - Manchester City Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 1:1 Osasuna (A), 3:2 Manchester City (A), 1:1 Atletico Madrid (H), 3:2 Leganes (A), 0:1 Espanyol Barcelona (A).

Letzte 5 Spiele Manchester City: 4:0 Newcastle (H), 2:3 Real Madrid (H), 2:1 Leyton (A), 1:5 Arsenal (A), 3:1 Brügge (H).

Letzte 5 Spiele Real Madrid vs. Manchester City: 3:2 (A), 4:3 n.E. (A), 3:3 (H), 0:4 (A), 1:1 (H).

Nach den Leistungen in den vergangenen Monaten sind wir uns fast sicher, dass der amtierende englische Meister nicht ohne Gegentreffer vom Feld gehen wird. Bereits im Hinspiel erlaubten die Citizens 3,30 erwartbare Gegentreffer.

Kombiniert mit den 1,60 erwartbaren Toren der Skyblues enthielt die erste Playoff-Begegnung fast fünf erwartbare Tore (4,90 xG). Das Rückspiel könnte sich in der Real Madrid vs Manchester City Prognose durchaus in eine ähnliche Richtung entwickeln.

Sieben der bisher neun ausgetragenen Champions-League-Paarungen der Gäste endeten mit “Über 3,5 Toren” in der Partie. Insbesondere die Hintermannschaft der Guardiola-Elf erlaubte sich zu oft einfachste Fehler.

Diese unterliefen den Citizens nicht nur in der Arbeit gegen den Ball, sondern ebenso im eigenen Spielaufbau. Dennoch sind 17 Gegentore in den letzten sechs Champions-League-Partien ein gigantischer Wert.

Wie niedrig das Vertrauen der Buchmacher in die Defensive der Skyblues ist, seht ihr anhand der Quoten in der Interwetten App . Dort gibt es für “Real Madrid Über 1,5 Tore” nur den 1,43-fachen Gewinn.

So seht ihr Real Madrid - Manchester City im TV oder Stream:

19. Februar 2025, 21 Uhr, Santiago Bernabeu, Madrid

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Wir rechnen im Real Madrid vs. Manchester City Tipp fest mit mindestens zwei, wenn nicht sogar mehr Treffern der Hausherren. Die Königlichen erzielten in 77 ihrer 78 vorangegangenen Champions-League-Heimspiele mindestens einen Treffer.

Nur auf diese CL-Spielzeit bezogen jubelte der amtierende Champions-League-Sieger in drei von vier Heimspielen über mindestens drei eigene Treffer - zweimal erzielte die Ancelotti-Elf sogar fünf Tore.

Real Madrid vs Manchester City: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Real Madrid: Courtois - Valverde, Tchouameni, Asencio, Garcia, Camavinga, Modric, Rodrygo, Bellingham, Vinicius Junior, Mbappe

Ersatzbank Real Madrid: Lunin, Mestre, Ramon, Vallejo, Mendy, Aguado, Dani Ceballos, Fran Garcia, Güler, Endrick, Diaz

Startelf Manchester City: Ederson - Stones, Diaz, Ake, Gvardiol, Kovacic, Savinho, Silva, De Bruyne, Foden, Marmoush

Ersatzbank Manchester City: Ortega, Khusanov, Lewis, Gündogan, Nunes, Gonzales, McAtee, O’Reilly, Doku, Haaland

Gleichzeitig ist die Verteidigung der Königlichen zuletzt ebenfalls anfällig gewesen. In allen vier Champions-League-Heimspielen der Ancelotti-Elf durften beide Mannschaften über mindestens einen Treffer jubeln.

Es verwundert in der Real Madrid gegen Manchester City Prognose daher kaum, dass eine Wette auf “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore” nur Quoten von circa 1,50 hervorruft. Baut ihr diese Match-Kombi jedoch mit “Über 3,5 Toren” auf, ist ein 1,91-facher Gewinn möglich.

Unser Real Madrid - Manchester City Tipp: Über 3,5 Tore

Beide Defensivreihen verschickten in den letzten Monaten regelmäßig Einladungen an die gegnerischen Offensivspieler. Das war ebenso im Playoff-Hinspiel sichtbar, als beide Mannschaften ein Torfestival mit fünf Treffern initiiert haben.