Real Madrid - Osasuna Tipp, Prognose, Quoten | 09.11.2024

SPORT1 Betting 07.11.2024 • 23:00 Uhr Real Madrid - Osasuna Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine La Liga Wette | Kriegt Real Madrid die Kurve?

Unser Real Madrid - Osasuna Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 09.11.2024 lautet: Zwei recht deutliche Niederlagen in Serie sind im Kosmos der Königlichen ein Albtraum. Im Wett Tipp heute schließen wir einen deutlichen Heimsieg aus.

Die Niederlage der Königlichen in der Champions League (1:3 vs. AC Milan) traf die Fans der Madrilenen ins Mark. Für die Real Madrid Osasuna Prognose schließen wir einen deutlichen Heimsieg des angeschlagenen Hauptstadt-Klubs aus. Zwei Niederlagen in Serie müssen von Carlo Ancelotti erst noch aufgearbeitet werden.

Die Gäste aus Osasuna haben einen formidablen Saisonstart hingelegt und sich auf den fünften Tabellenplatz vorgearbeitet. Zuletzt gewannen „Los Rojillos“ zwei Liga-Spiele in Serie ohne Gegentor. Im Real Madrid Osasuna Wett Tipp heute spielen wir einen „Sieg Osasuna (HC +2)“ mit einer Quote von 2,39 bei Merkur Bets.

Darum tippen wir bei Real Madrid vs Osasuna auf „Sieg Osasuna (HC +2)“:

Real Madrid gewann nur eines der letzten 5 Liga-Spiele mit mindestens 2 Toren Vorsprung.

Osasuna verlor bisher erst 2 Liga-Spiele mit mindestens 2 Toren Differenz.

Osasuna kassierte in 7 Liga-Spielen maximal ein Gegentor.

Real Madrid vs Osasuna Quoten Analyse:

Auf dem Papier gibt es in diesem Vergleich einen klaren Favoriten. Die Real Madrid Osasuna Quoten sind auch in den besten Sportwetten Apps kaum von den letzten Resultaten der Königlichen beeinflusst worden. Ein „Sieg Real Madrid“ ist mit Quoten bis 1,21 kaum spielbar.

Dagegen wirken die Siegquoten der Gäste gigantisch. „Los Rojillos“ rufen zweistellige Siegquoten auf und landen circa bei 15,00. Die klassische Drei-Weg-Wette würden wir nach Ansicht der Real Madrid Osasuna Wettquoten unberührt lassen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Real Madrid vs Osasuna Prognose: Ungewohnte Pleiten

Nach drei Monaten der aktuellen Spielzeit hat Real Madrid bereits mehr Niederlagen kassiert als in der gesamten Vorsaison. In 16 Pflichtspielen gingen die Königlichen schon dreimal als Verlierer vom Feld. Letztes Jahr waren es nur zwei Pleiten in 55 Pflichtspielen. Im Real Madrid Osasuna Tipp steht schon einiges auf dem Spiel.

Zwei Pflichtspiel-Niederlagen in Folge sind die Hausherren nicht gewohnt, vor allem nicht in dieser Deutlichkeit. Erst gab sich Real Madrid im Clasico gegen Barcelona mit 0:4 geschlagen - im eigenen Stadion!

Danach folgte das 1:3 gegen AC Milan. Ein Ergebnis, das bei der Mannschaft von Carlo Ancelotti für einige Fragezeichen sorgte. Es war das vierte Pflichtspiel in Folge ohne Weiße Weste und die dritte Partie in Serie mit mindestens zwei Gegentoren.

Im nationalen Wettbewerb konnten die Königlichen zuletzt nicht wirklich überzeugen. Nur eine der letzten sechs Liga-Begegnungen endete ohne Gegentreffer und das, obwohl die erwartbaren Gegentore im Ligavergleich immer noch solide sind (11,9 xGA).

Real Madrid - Osasuna Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 1:3 AC Milan (H), 0:4 Barcelona (H), 5:2 Dortmund (H), 2:1 Celta Vigo (A), 2:0 Villarreal (H).

Letzte 5 Spiele Osasuna: 5:0 Chiclana (A), 1:0 Valladolid (H), 2:0 Real Sociedad (A), 1:2 Betis Sevilla (H), 1:1 Getafe (A).

Letzte 5 Spiele Real Madrid vs. Osasuna: 4:2 (A), 4:0 (H), 2:1 (H), 2:0 (A), 1:1 (H).

Zwischen den Pfosten fehlt weiterhin Thibaut Courtois. Die Viererkette muss auch gegen Osasuna ohne David Alaba und Dani Carvajal auskommen. Zudem verletzte sich Aurelien Tchouameni gegen AC Milan. Außerdem plagt sich Antonio Rüdiger mit muskulären Beschwerden herum.

Unter diesen Voraussetzungen solltet ihr euch aufgrund der Real Madrid gegen Osasuna Prognose intensiv mit der Quote von 2,12 bei Merkur Bets für „Beide Teams treffen“ auseinandersetzen.

Die Höhe dieser Quote steht in enger Verbindung mit Osasuna. Die Gäste erzielten in fünf Auswärtsspielen nur vier Treffer - ein Anteil von 23,5 Prozent der gesamten Saisontore (17). Trotz dieser Schwierigkeiten in der Ferne, rangiert Osasuna auf dem fünften Tabellenplatz. Zuletzt siegten „Los Rojillos“ in zwei aufeinanderfolgenden Liga-Spielen ohne Gegentor.

Trainer Vicente Moreno sortiert seine Mannschaft vorrangig in einem 4-3-3-System an, das die Stärken der eigenen Spieler hervorhebt. Als gefährlichster Angreifer des Teams hat Ante Budimir sechs Treffer erzielt. Torvorlagen kamen in der Regel von Bryan Zaragoza (5).

So seht ihr Real Madrid - Osasuna im TV oder Stream:

09. November 2024, 14 Uhr, Santiago Bernabeu, Madrid

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

In der aktuellen Situation fällt es Carlo Ancelotti sichtlich schwer, seinen jungen Spielern Einsatzminuten zu geben. Arda Güler stand in den letzten vier Partien nur eine Minute auf dem Feld und Endrick wartet seit fünf Begegnungen auf einen Einsatz.

Jude Bellingham arbeitet für die Mannschaft, konnte aber als Scorer bisher kaum in Erscheinung treten und bis jetzt nicht an die Leistungen der Vorsaison anknüpfen. Auch der Engländer steht in der Real Madrid vs. Osasuna Prognose unter besonderer Beobachtung.

Real Madrid vs Osasuna: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Real Madrid: Lunin, Vazquez, Militao, Rüdiger, Mendy, Valverde, Modric, Camavinga, Bellingham, Vinicius Junior, Mbappe

Ersatzbank Real Madrid: MEstre, Fran Gonzalez, Vallejo, Fran Garcia, Ceballos, Brahim Diaz, Güler, Rodrygo, Endrick

Startelf Osasuna: Fernandez, Vidal, Unai Garcia, Herrando, Bretones, Munoz, Ibanez, Benito, Gomez, Arnaiz, Raul Garcia

Ersatzbank Osasuna: Sergio Herrera, Boyomo, Cruz, Pena, Javi Martinez, Osambela, Zaragoza, Barja, Budimir

Osasuna konnte bis jetzt in verschiedenen Bereichen überzeugen. Die Gäste erzielten bereits drei Konter-Tore, jubelten vier Mal nach einem ruhenden Ball und erzielten schon drei Elfmetertore.

Diese Vielfältigkeit half „Los Rojillos“ dabei, sich in den meisten Begegnungen als unangenehmer Kontrahent zu entpuppen und nur zwei Liga-Spiele mit mindestens zwei Toren Differenz zu verlieren, was auch in der Real Madrid gegen Osasuna Prognose nicht unerwähnt bleiben soll.

Unser Real Madrid - Osasuna Tipp: Sieg Osasuna (HC +2)

Carlo Ancelotti hat mehrere Baustellen in seiner Mannschaft und wird diese nicht in kürzester Zeit bearbeiten können. Ein knapper Sieg der Hausherren ist denkbar, aber für einen Kantersieg fehlt den Königlichen aktuell das sonst so typische Selbstverständnis.