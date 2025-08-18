Real Madrid - Osasuna Tipp, Prognose & Quoten | 19.08.2025

SPORT1 Betting 18.08.2025 • 18:00 Uhr Real Madrid - Osasuna Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine La Liga Wette | Begeistern die Königlichen ihr Publikum?

Unser Real Madrid - Osasuna Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 19.08.2025 lautet: Nach nur 15 Tagen der Vorbereitung auf die neue Saison gelingt den Madrilenen im Wett Tipp heute ein ungefährdeter Auftaktsieg.

Frischer Wind weht durch das Santiago Bernabeu, angereichert mit einer Duftnote der Marke “Neuanfang”. Carlo Ancelotti hat seinen Platz geräumt und Platz gemacht für Xabi Alonso, dem laut unserer Real Madrid Osasuna Prognose ein pragmatischer Heimsieg gelingen wird.

Das stärkste Heimteam der Vorsaison (49 Punkte aus 19 Partien) empfängt die schwächste Auswärtsoffensive der vorangegangenen Spielzeit (15 Tore in 19 Auftritten). Der klare Plan im Real Madrid Osasuna Wett Tipp heute ist eine Quote von 1,79 bei Merkur Bets für “Real Madrid gewinnt ohne Gegentor”.

Darum tippen wir bei Real Madrid vs Osasuna auf “Real Madrid gewinnt ohne Gegentor”:

Real Madrid ist gegen Osasuna seit 23 Duellen (Liga & Copa del Rey) ungeschlagen.

Osasuna erzielte in der Vorsaison die wenigsten Auswärtstore (15).

Real Madrid beendete in der letzten Spielzeit 42 Prozent der Heimspiele ohne Gegentreffer.

Real Madrid vs Osasuna Quoten Analyse:

Unüblich, wegen der FIFA Klub WM aber verständlich, starten die Königlichen an einem Dienstag in die neue La-Liga-Saison. Diese ungewohnte Ansetzung bringt die Real Madrid Osasuna Wettquoten der besten Wettanbieter jedoch nicht durcheinander.

Aus seiner Zeit als Spieler der Madrilenen kennt Xabi Alonso das Gefühl, den Rasen im Santiago Bernabeu zu betreten. Ebenso wie zu seiner aktiven Zeit, sind Los Blancos der klare Favorit im Heimspiel. Kaum eine Real Madrid Osasuna Quote für einen Heimsieg übersteigt die Marke von 1,25.

Real Madrid vs Osasuna Prognose: Ein kontrollierter Auftakt

Ein Heimsieg ist die absolute Basis für unseren Real Madrid gegen Osasuna Tipp. Ihre beiden vorangegangenen Heimspiele gegen Los Rojillos glichen dem gleichen Muster und endeten jeweils mit einem 4:0-Sieg der Königlichen.

Xabi Alonso hat sein Team unter schwierigen Bedingungen auf die neue Spielzeit vorbereitet - das berücksichtigen wir natürlich in der Real Madrid - Osasuna Prognose. Das Halbfinal-Aus in der FIFA Klub WM tat weh (0:4), doch der Weg dorthin ist bereits ein erster positiver Schritt gewesen.

Vom 10. Juli bis zum 04. August hat der spanische Übungsleiter seinem Team freigegeben. Es blieben 15 Tage zur Vorbereitung auf das erste Ligaspiel. Den einzigen offiziellen Test bestritt das weiße Ballett mit Bravour (4:0 vs. WSG Tirol).

Als zusätzliche Erleichterung darf die beste Heimmannschaft der Vorsaison ihr erstes Ligaspiel im eigenen Stadion bestreiten. In der vorangegangenen Spielzeit konnten die Madrilenen im Santiago Bernabeu 42 Prozent der Liga-Heimspiele ohne Gegentor beenden.

Real Madrid - Osasuna Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 4:0 WSG Tirol (A), 0:4 PSG (A), 3:2 Dortmund (H), 1:0 Juventus (H), 3:0 RB Salzburg (A).

Letzte 5 Spiele Osasuna: 3:0 Mirandes (H), 0:1 Racing Santander (H), 1:4 Real Sociedad (A), 0:2 Huesca (H), 1:1 Lorient (A).

Letzte 5 Spiele Real Madrid vs. Osasuna: 1:1 (A), 4:0 (H), 3:2 (A), 4:0 (H), 2:1 (H).

Ein Gegentor weiß der Vizemeister im Real Madrid vs. Osasuna Tipp erneut zu verhindern. Zu Gast ist die schwächste Auswärts-Offensive der letzten Spielzeit (15 Tore) und ein Team, das den Transfermarkt im Sommer weitestgehend ignoriert hat.

An der Seitenlinie steht in Alessio Lisci zwar ein neuer Trainer. Die einzigen übrigen Neuzugänge sind Victor Munz und Valentin Rosier. Somit setzen die Gorritxoak im Angriff weiterhin auf ihren 34-jährigen Angreifer Ante Budimir.

Der Kroate konzentrierte sich in der vergangenen Spielzeit jedoch vor allem auf die Heimspiele seiner Mannschaft und erzielte nur sechs seiner 21 Saisontore fernab der eigenen Arena.

Aus der Vorbereitung auf die siebte La-Liga-Saison in Serie sind die Gäste eher ernüchtert herausgegangen. Los Rojillos gewannen nur eine der fünf Partien - die letzte gegen den Zweitligisten aus Mirandes (3:0).

Der Klub aus Pamplona reist mit nicht allzu großen Hoffnungen in die spanische Hauptstadt. Von fünf ihrer sieben vorherigen Gastauftritte im Santiago Bernabeu sind die Gorritxoak ohne eigenen Torerfolg zurückgekehrt.

So seht ihr Real Madrid - Osasuna im TV oder Stream:

19. August 2025, 21 Uhr, Santiago Bernabeu, Madrid

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Xabi Alonso zeigte im Laufe der FIFA Klub WM und der zeitlich begrenzten Vorbereitung seine Bereitschaft zur taktischen Flexibilität und schwankte zwischen einer Dreier- und Viererkette.

Noch ist unklar, wen der 43-Jährige im ersten Heimspiel der neuen Saison in seine Anfangsformation beruft. Fest steht nur, dass einige Akteure nicht zur Verfügung stehen. Neben dem gesperrten Antonio Rüdiger fallen Jude Bellingham und Endrick aus.

Real Madrid vs Osasuna: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Real Madrid: Courtois - Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras - Guler, Tchouameni, Valverde - Brahim Diaz, Mbappe, Vinicius Junior

Ersatzbank Real Madrid: Lunin, Raul Asencio, Alaba, Fran Garcia, Mendy, Carvajal, Rodrygo, Mastantuono, Gonzalo Garcia

Startelf Osasuna: Herrera - Rosier, Catena, Boyomo, Bretones - Torro, Moncayola, Oroz - K. Barja, Budimir, M. Gomez

Ersatzbank Osasuna: Aitor Fernandez, Herrando, Cruz, Munoz, Oroz, Gomez, Victor Munoz, Yoldi, Ruben Garcia, Benito, Raul Garcia

Fraglich sind ebenso Eduardo Camavinga und Ferland Mendy. Dafür stehen alle Neuzugänge zur Verfügung. Dean Huijsen hat während der FIFA Klub WM einen guten Eindruck hinterlassen. Trent Alexander-Arnold und Alvaro Carreras könnten ebenfalls in der Startelf stehen.

Interessant wird sein, wer für die offensiven Positionen in Frage kommt. Gonzalo Garcia hat sich während der FIFA Klub WM in Szene gesetzt und Franco Mastantuono ist der umjubelter Neuzugang von River Plate. Dazu stehen noch Kaliber wie der letztjährige Torschützenkönig Kylian Mbappe (34 Tore) und Vinicius Junior zur Wahl - ebenso Arda Güler, Rodrygo und Brahim Diaz.

Unser Real Madrid - Osasuna Tipp: Real Madrid gewinnt ohne Gegentor

Xabi Alonso ist in Leverkusen dafür bekannt geworden, kaum Spiele zu verlieren. Seine Zeit bei der Werkself ist geprägt gewesen durch disziplinierte Verteidigung, gepaart mit attraktiven Offensivfußball sowie einem Sieger-Gen, das an Real Madrid in der Königsklasse erinnert hat. Ein Zu-Null-Sieg der Madrilenen würde hervorragend dazu passen.