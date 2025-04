Real Madrid - Valencia Tipp, Prognose, Quoten 05.04.2025

Unser Real Madrid - Valencia Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 05.04.2025 lautet: Das Weiße Ballett hatte unter der Woche alle Hände zu tun, um erst in der Verlängerung gegen Real Sociedad das Finale der Copa del Rey zu erreichen. Im Wett Tipp heute präsentieren sich die Königlichen im Heimspiel gegen Valencia von einer besseren Seite.

Am 5. April 2025 steht im Estadio Santiago Bernabeu ein spannendes Duell in La Liga an. Real Madrid, derzeit auf Platz 2 der Tabelle, empfängt Valencia, das sich auf dem 15. Platz befindet. Die Königlichen haben in den letzten 14 Spielen nur eine wahre Niederlage kassiert, setzten sich aber in der Champions League einmal erst im Elfmeterschießen (0:1 nach 120 Minuten) gegen Atletico durch und mussten unter der Woche im Copa-del-Rey-Halbfinale in die Verlängerung (3:4 nach 90 Minuten, 4:4 nach 120 Minuten, Hinspiel: 1:0).