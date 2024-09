Real Madrid - VfB Stuttgart Tipp, Prognose, Quoten 17.09.

SPORT1 Betting 16.09.2024 • 12:15 Uhr Real Madrid - VfB Stuttgart Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Kann der VfB den Favoriten ärgern?

Unser Real Madrid - VfB Stuttgart Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 17.09.2024 lautet: Der deutsche Vizemeister steht in der Königsklasse vor einer denkbar schwierigen Aufgabe. Doch im Wett Tipp heute trauen wir den Gästen eine ordentliche Leistung zu.

Am Dienstag ist es soweit: Der VfB Stuttgart bestreitet sein erstes Champions-League-Spiel seit März 2010! Für dieses Comeback haben die Schwaben aber mit dem Titelverteidiger und Rekordgewinner in der Real Madrid VfB Stuttgart Prognose zumindest auf dem Papier eine der schwierigsten Aufgaben zugelost bekommen. Auch die Wettquoten machen den Männern von Coach Sebastian Hoeneß keine großen Hoffnungen.

Wir spielen mit einer Quote von 1,85 bei Bwin den Wett Tipp heute „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei Real Madrid vs VfB Stuttgart auf „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“:

In den vergangenen 21 Spielen gegen deutsche Vereine kassierte Real gerade mal eine Niederlage

In der Champions League ist Stuttgart noch ohne Sieg in Spanien

„Los Blancos“ sind in La Liga seit 37 Spielen ungeschlagen



Real Madrid vs VfB Stuttgart Quoten Analyse:

Auf den ersten Blick treffen hier natürlich Welten aufeinander. Das schlägt sich auch bei den Real Madrid VfB Stuttgart Quoten nieder. Für einen Heimsieg klettern die Quoten gerade mal auf einen Höchstwert von 1,30.

Somit bekommt ihr für einen Erfolg der Gäste bei den besten Buchmachern Real Madrid VfB Stuttgart Wettquoten zwischen 8,50 und 9,50.

Real Madrid vs VfB Stuttgart Prognose: Können die Schwaben die Probleme der Hausherren ausnutzen?

In der vergangenen Saison war Real Madrid mit dem Gewinn der Meisterschaft und dem Sieg in der Champions League schon ziemlich erfolgreich. Nach der Verpflichtung von Kylian Mbappe hofften die Fans auf ähnliche Triumphe in dieser Spielzeit. Doch die Männer von Coach Carlo Ancelotti sind bisher eher schwer ins neue Jahr gekommen. Am Samstag gab es nach zwei 1:1 bei Mallorca und Las Palmas mit dem 2:0 bei Real Sociedad immerhin den ersten Auswärtssieg. Doch dieser Dreier kam auch ein wenig glücklich zustande. Die Defensive der Königlichen wirkte in den ersten Partien dieser Saison oft überfordert.

Zudem fehlt Toni Kroos an allen Ecken und Enden als Anspielstation und Spielorganisator. Immerhin absolvierte Mbappe in San Sebastian sein bislang bestes Spiel für die Madrilenen. Trotzdem hat man durch die zwei Remis nach fünf Spieltagen schon vier Punkte Rückstand auf den Erzrivalen Barcelona. Seit 37 Liga-Spielen sind „Los Blancos“ nun ungeschlagen. 17 der vergangenen 23 Heimspiele im Europapokal hat Real auch gewonnen (4U, 2N). Dabei haben die Madrilenen nur in einem der jüngsten 74 Heimspiele in der Champions League einen eigenen Treffer verpasst.

Auch der VfB war nach der unfassbar erfolgreichen Vorsaison etwas schwer ins neue Jahr gekommen. Sowohl im Supercup in Leverkusen als auch in der Bundesliga in Freiburg und gegen Mainz konnten die Schwaben nach einer Führung nicht als Sieger vom Platz gehen. So stand der amtierende Vizemeister nach zwei Spieltagen nur mit einem Punkt da. Am Samstag platzte aber der Knoten mit einem verdienten 3:1-Sieg in Mönchengladbach. Dabei bewiesen die Gäste, dass sie doch gut spielen und gewinnen können.

Spieler des Spiels war Neuzugang Ermedin Demirovic mit einem Doppelpack. Dank Platz 2 am Ende der Saison 2023/24, was das beste Abschneiden für den Verein seit dem Meistertitel 2006/07 war, dürfen die Stuttgarter zum insgesamt vierten Mal in der Königsklasse ran. Seit sechs internationalen Spielen wartet der VfB auf einen Sieg. In der Champions League konnte man sogar nur zwei der vergangenen elf Gastspiele für sich entscheiden.

Real Madrid - VfB Stuttgart Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 2:0 Real Sociedad (A), 2:0 Betis Sevilla (H), 1:1 Las Palmas (A), 3:0 Real Valladolid (H), 1:1 Mallorca (A)

Letzte 5 Spiele VfB Stuttgart: 3:1 Gladbach (A), 4:1 Kaiserslautern (H), 3:3 Mainz (H), 5:0 Preußen Münster (A), 1:3 SC Freiburg (A)

Letzte Spiele Real Madrid vs VfB Stuttgart: -



Beide Vereine sind sich zuvor noch nie begegnet. Real konnte 42 Spiele gegen Mannschaften aus der Bundesliga gewinnen, bei 24 Niederlagen (16U). Daheim sieht die Statistik mit 29 Erfolgen bei nur drei Pleiten (7U) noch deutlich besser aus.

In den vergangenen 21 Kräftemessen mit deutschen Vereinen kassierte das „Weiße Ballett“ gerade mal eine Pleite (14S, 6U). Der VfB konnte drei Vergleiche gegen spanische Teams für sich entscheiden, bei acht Niederlagen (4U).

In der Fremde steht bei acht Gastspielen nur ein Erfolg zu Buche (2U, 5N). In der Königsklasse sind die Schwaben noch ohne Sieg auf spanischem Boden (2U, 4N). Bleibt das im Real Madrid VfB Stuttgart Tipp auch so?

Der VfB kommt in fünf Pflichtspielen dieser Saison schon auf 14 Treffer. Auf der Gegenseite hat Real mit seiner Defensive noch einige Probleme. So kann man den Gästen am Dienstag auf jeden Fall einen Treffer zutrauen.

So seht ihr Real Madrid - VfB Stuttgart im TV oder Stream:

17. September 2024, 21 Uhr, Estadio Santiago Bernabeu

Übertragung Stream: Amazon Prime Video



Die deutschen Fußballfans können sich freuen: Das Gastspiel der Schwaben am Dienstagabend ist beim Dienst Prime Video von Amazon zu sehen.

Anpfiff im Estadio Santiago Bernabeu ist um 21 Uhr.

Real Madrid vs VfB Stuttgart: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Real Madrid: Courtois - Carvajal, Eder Militao, Rüdiger, F. Mendy - Tchouameni - Arda Güler, Fede Valverde - Rodrygo, Mbappé, Vinicius Junior

Ersatzbank Real Madrid: Lunin, Mestre - Fran Garcia, Vallejo, Chema Andres, Modric, Vazquez, Endrick, Brahim Diaz

Startelf VfB Stuttgart: Nübel - Vagnoman, Rouault, Chabot, Mittelstädt - Karazor, Stiller - Rieder, Undav, Leweling - Demirovic

Ersatzbank VfB Stuttgart: Bredlow, Krätzig, P. Stenzel, Zagadou, di Benedetto, Führich, Keitel, Millot, Raimund, Kastanaras, Touré

Bei Real könnte Aurelien Tchouameni in die Startelf zurückkehren. Auf Spieler wie David Alaba, Jude Bellingham, Eduardo Camavinga oder Dani Ceballos müssen die Hausherren weiterhin verzichten.

VfB-Coach Sebastian Hoeneß hat dagegen nicht viel Grund, seine erste Elf im Vergleich zum letzten BL-Spiel zu verändern.

Unser Real Madrid - VfB Stuttgart Tipp: Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen

In der Champions League sind die Königlichen eine Klasse für sich. Somit sind sie auch am Dienstag gegen den VfB zurecht die Favoriten. Doch wenn die Schwaben gegen die wacklige Defensive der Hausherren mutig und frech auftreten, ist sicher etwas drin.

Denn „Los Blancos“ sind im Moment ein gutes Stück von ihrer Bestform entfernt. Das könnten sich die Brustringträger zu Nutzen machen. Wir trauen den Gästen am Ende somit eine gute Leistung zu.