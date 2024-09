Real Sociedad - Real Madrid Tipp, Prognose, Quoten 14.09.

SPORT1 Betting 13.09.2024 • 11:59 Uhr Real Sociedad - Real Madrid Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine La Liga Wette | Bleiben die Königlichen ohne Auswärtssieg?

Unser Real Sociedad - Real Madrid Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 14.09.2024 lautet: Auf des Gegners Platz dürfen sich „Los Blancos“ aktuell nicht mehr viele Patzer leisten. Im Wett Tipp heute trauen wir den Gästen im Baskenland ein Remis oder einen Dreier zu.

Nach der extrem erfolgreichen Vorsaison mit La-Liga- und Champions-League-Titel durften die Fans von Real Madrid von den nächsten Großtaten ihrer Helden träumen. Schließlich wurde der Kader der Königlichen mit Stürmer Kylian Mbappe mehr als prominent verstärkt. Doch „Los Blancos“ kamen nur sehr holprig in die neue Saison. Die beiden Reisen auf die Balearen und die Kanaren brachten jeweils nur einen Punkt. So hat man nach vier Spieltagen schon vier Punkte Rückstand auf den Erzrivalen Barcelona. Am Samstag zu Gast in San Sebastian muss in der Real Sociedad Real Madrid Prognose dringend der erste Auswärts-Dreier her.

Darum tippen wir bei Real Sociedad vs Real Madrid auf „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“:

Real Sociedad hat die letzten 3 Heimspiele verloren

Die Basken konnte gerade mal eines der vergangenen 9 Duelle mit Real Madrid für sich entscheiden

Die Königlichen sind seit 36 Liga-Spielen ungeschlagen

Real Sociedad vs Real Madrid Quoten Analyse:

Wenig überraschend sind die Gäste bei den Real Sociedad Real Madrid Quoten die Favoriten der besten Buchmacher. Doch die Quoten für einen Dreier der Königlichen klettern immerhin auf einen Höchstwert von 1,73.

Auf der Gegenseite warten für einen Erfolg der Heimmannschaft Real Sociedad Real Madrid Wettquoten zwischen 4,75 und 5,00 auf euch.

Real Sociedad vs Real Madrid Prognose: Wessen Serie geht zu Ende?

Nach dem vierten Platz am Ende der Spielzeit 2022/23 musste sich Real Sociedad in der vergangenen Saison mit dem sechsten Rang begnügen. Trotzdem war der erneute Einzug in den Europapokal für die Basken ein Erfolg. Dieser weckt bekanntlich Begehrlichkeiten. So musste der Verein im Sommer die Nationalspieler Robin Le Normand und Mikel Merino ziehen lassen. Die Verantwortlichen haben aber nur einen Teil der 65 Millionen Euro, die man für beide Spieler bekommen hat, wieder investiert. Traditionell setzt man in San Sebastian auch viel auf den eigenen Nachwuchs.

Eine Problemzone im Vorjahr war wieder einmal die Offensive. Die „Txuri-Urdin“ erzielten mindestens zehn Tore weniger als alle Teams, die vor ihnen ins Ziel gingen. Der Start in die sechste komplette Saison unter Coach Imanol Alguacil verlief bisher recht holprig. Daheim kam „La Real“ mit zwei 1:2-Pleiten gegen Rayo Vallecano und Deportivo Alaves gar nicht gut aus den Startblöcken. In der Fremde gab es mit einem 1:0 bei Espanyol Barcelona und einem 0:0 bei Getafe immerhin die ersten vier Zähler.

Sicherlich hat Real Madrid mit Kylian Mbappe viel Qualität hinzubekommen, doch man hat auch mit Toni Kroos einen wichtigen Spieler verloren. Der Deutsche wurde in den ersten Spielen mit seiner Ballsicherheit, Übersicht und Ruhe schon schmerzlich vermisst. Bei den 1:1-Unentschieden gegen Mallorca und Las Palmas fehlte den Königlichen die Idee, einen tiefstehenden Gegner dauerhaft unter Druck zu setzen. Zudem stimmen die Balance und die Ordnung in der Mannschaft noch nicht.

Wo ist Mbappe am besten aufgehoben? Coach Carlo Ancelotti stellte den Franzosen bisher als Sturmspitze auf, wo der Superstar beim 2:0-Sieg gegen Betis vor der Länderspielpause immerhin die ersten beiden Liga-Tore für seinen neuen Arbeitgeber erzielt hat. Doch auch hier klappte das Zusammenspiel in der Offensive nur gelegentlich. Die Laufwege stimmten häufig noch nicht. Es droht eine schwierigere Saison als erwartet. Außerdem konnte Real seit 16 Jahren keine Meisterschaft mehr verteidigen.

Real Sociedad - Real Madrid Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Real Sociedad: 0:0 Getafe (A), 1:2 Deportivo Alaves (H), 1:0 Espanyol Barcelona (A), 1:2 Rayo Vallecano (H), 1:1 Union Berlin (A)

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 2:0 Betis Sevilla (H), 1.1 Las Palmas (A), 3:0 Real Valladolid (H), 1:1 RCD Mallorca (A), 2:0 Atalanta Bergamo (H)

Letzte 5 Spiele Real Sociedad - Real Madrid: 0:1 (H), 1:2 (A), 2:0 (H), 0:0 (A), 1:4 (A)

Nach 165 Partien führt Real Madrid die Bilanz deutlich mit 90 Siegen zu 33 Niederlagen an. Auch im Baskenland ist die Bilanz der Königlichen positiv (32S, 23U, 27N). Real Sociedad konnte lediglich eines der letzten fünf Heimspiele gegen „Los Blancos“ gewinnen. Was bedeutet das für den Real Sociedad Real Madrid Tipp?

Das 2:0 im Mai 2023 war auch der einzige Erfolg für die „Txuri-Urdin“ in den jüngsten neun Duellen gegen den Rekordmeister (3U, 5N). In der vergangenen Spielzeit gab es zwei knappe Siege für die Madrilenen (2:1, 1:0).

So seht ihr Real Sociedad - Real Madrid im TV oder Stream:

14. September 2024, 21:00 Uhr, Reale Arena

Übertragung Stream: DAZN

Wie viele europäische Top-Ligen ist auch La Liga exklusiv bei DAZN zu Hause.

Anstoß ist am Samstag um 21 Uhr in der Reale Arena von San Sebastian.

Real Sociedad - Real Madrid: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Real Sociedad: Alex Remiro - Traoré, Zubeldia, Pacheco, Aramburu - Kubo, Zubimendi, Turrientes, Sergio Gomez, Mendez - Sadiq

Ersatzbank Real Sociedad: Arana, Marrero - Magunacelaya, Marin, Olasagasti, Martin, Javi Lopez, Becker, Aihen, Oskarsson

Startelf Real Madrid: Courtois - Carvajal, Rüdiger, Vallejo, Mendy - Valverde, Modric, Güler - Rodrygo, Vinicius, Mbappé

Ersatzbank Real Madrid: Fran, Lunin - Ramon, Vazquez, Arda Güler, Fran Garcia, Brahim Diaz, Endrick

Die Hausherren müssen am Samstag definitiv auf Aritz Elustondo, Arsen Zakharyan, Brais Mendez, Hamari Traore und Mikel Oyarzabal verzichten. Zudem stehen die Einsätze von Alvaro Odriozola und Ander Barrenetxea noch auf der Kippe.

Auch bei den Gästen ist die Verletztenliste mit David Alaba, Aurelien Tchouameni, Dani Ceballos und Eduardo Camavinga recht lang. Dafür dürften es Jude Bellingham und Eder Militao zumindest in den Kader schaffen.

Unser Real Sociedad - Real Madrid Tipp: Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore

Real Sociedad möchte den ersten Heim-Dreier und Real Madrid den ersten Auswärtssieg der laufenden Saison. Beide Wünsche können natürlich nicht erfüllt werden. Uns geht es ähnlich wie den Buchmachern.

Dank ihrer Qualität und beim Blick auf den direkten Vergleich sehen wir die Gäste vorne. Real Madrid ist immerhin seit 36 Liga-Spielen ohne Niederlage. Die Basken haben in den letzten Heimspielen nicht den Eindruck gemacht, als könnten sie diese Serie beenden.

So droht San Sebastian saisonübergreifend die vierte Heimpleite in Serie. Doch da wir auch von den Königlichen in dieser Saison noch nicht komplett überzeugt sind, sichern wir unseren Tipp mit der „Doppelten Chance“ ab.