Red Bull Salzburg - Atletico Madrid Tipp, Prognose 29.01.

SPORT1 Betting 28.01.2025 • 11:00 Uhr Red Bull Salzburg - Atletico Madrid Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Wie verabschieden sich die Bullen aus der Königsklasse?

Unser Red Bull Salzburg - Atletico Madrid Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 29.01.2025 lautet: Die Rojiblancos aus der spanischen Hauptstadt stehen kurz vor dem Einzug ins Achtelfinale. Im Wett Tipp heute dürfte der finale Schritt auf diesem Weg glücken.

Vor dem letzten Spieltag der Liga-Phase in der Königsklasse haben 16 Teams zumindest den Playoff-Platz sicher, könnten aber auch noch direkt ins Achtelfinale einziehen. Dazu gehört auch Atletico Madrid. Mit einem Sieg am Mittwoch im Spiel zu Gast bei Red Bull Salzburg würden die Colchoneros auf jeden Fall direkt in die Runde der letzten 16 einziehen.

Da trifft es sich sicher ganz gut, dass der österreichische Vertreter als eine von neun Mannschaften schon komplett aus der Champions League ausgeschieden ist. Auch die Quoten der Red Bull Salzburg Atletico Madrid Prognose rechnen mit den Gästen. Uns geht es genauso. So spielen wir mit einer Quote von 1,80 bei Bet365 den Red Bull Salzburg Atletico Madrid Wett Tipp heute “Sieg Atletico Madrid & Über 2,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Red Bull Salzburg vs Atletico Madrid auf “Sieg Atletico Madrid & Über 2,5 Tore”:

Salzburg ist schon aus der CL ausgeschieden, während die Madrilenen vor dem letzten Spieltag auf Platz 5 stehen

RB hat die letzten 7 Heimspiele in der Königsklasse alle verloren

Die Colchoneros sind noch ohne Niederlage gegen Vereine aus Österreich

Red Bull Salzburg vs Atletico Madrid Quoten Analyse:

Der Blick auf die Champions-League-Tabelle spricht natürlich für die Gäste. Zudem haben die Spanier beim Marktwert mit 496 zu 178 Millionen Euro klar die Nase vorne. So bekommen wir klare Red Bull Salzburg vs Atletico Madrid Quoten präsentiert.

Für einen Sieg der Rojiblancos steigen die Quoten gerade mal auf einen Höchstwert von 1,36. Auf der Gegenseite haben die Buchmacher, bei denen ihr auch immer wieder Gratiswetten findet, für einen Heimsieg Red Bull Salzburg gegen Atletico Madrid Wettquoten zwischen 7,50 und 9,00 parat.

Red Bull Salzburg vs Atletico Madrid Prognose: RB wird sich auf die heimische Liga konzentrieren

Die erfolgsverwöhnten Bullen aus Salzburg haben bisher eine wahre Horror-Saison hinter sich. In der heimischen Bundesliga liegt der von Sturm Graz letzte Saison entthronte Serienmeister der vergangenen Jahre mit zehn Punkten Rückstand auf Rang eins nur auf dem fünften Platz. Auch in der Königsklasse durfte RB nie wirklich aufs Weiterkommen hoffen. Seit Matthias Jaissle im Sommer 2023 nach Saudi-Arabien wechselte, konnte kein Trainer mehr in der Mozartstadt so wirklich Fuß fassen. Das Experiment mit Pepijn Lijnders, dem ehemaligen Assistenten von Jürgen Klopp in Liverpool, ging auch komplett schief.

Kurz vor den Weihnachtsfeiertagen wurde der Coach entlassen. In der zweiten Saisonhälfte soll nun mit Thomas Letsch ein alter Bekannter retten, was noch zu retten ist. Zudem wurde Anfang Dezember mit Rouven Schröder ein neuer Sport-Geschäftsführer installiert. In der Königsklasse stehen nach sieben Spielen nur drei Punkte auf dem Konto. Die letzten sieben CL-Heimspiele gingen alle verloren. Zudem hat Salzburg von den finalen sechs Matches einer CL-Gruppenphase gerade einmal eines gewonnen (5N).

Kurzzeitig sah es so aus, als könnte Atletico Madrid in dieser Saison bei den Schwächephasen von Barcelona und Real Madrid der große Nutznießer in La Liga sein. Ab Ende Oktober hatten die Colchoneros 15 Pflichtspiele in Folge gewonnen. Das hatte in Spanien für die Herbst- bzw. Wintermeisterschaft gereicht, doch aus den letzten beiden Partien in der heimischen Liga, zu Gast bei Leganes und daheim gegen Villarreal, holten die Männer von Trainer Diego Simeone nur noch einen Punkt. So steht Atleti nach 21 Spieltagen auf Platz 2 und hat vier Zähler Rückstand auf Stadtrivale Real.

14 Gegentore bedeuten die beste Abwehr der Primera Division. In der Königsklasse lief es bisher mit fünf Siegen und zwei Remis sehr ordentlich. Keine Mannschaft hat in dieser CL-Saison mehr Punkte nach einem Rückstand geholt als Atletico (9). Außerdem haben die Madrilenen als einziges Team in der Geschichte der Königsklasse in einer Saison drei Siegtreffer jeweils ab der 90. Minute erzielt. Ein weiterer Fakt passt auch ganz gut zu unserem Red Bull Salzburg Atletico Madrid Tipp: Die Rot-Weißen aus Madrid haben bei den letzten sieben CL-Teilnahmen nur in einem Fall das letzte Gruppenspiel verloren.

Red Bull Salzburg - Atletico Madrid Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Red Bull Salzburg: 1:5 Real Madrid (A), 2:3 Midtjylland (A), 0:6 Bayern München (H), 3:0 Austria Klagenfurt (H), 0:3 Paris St. Germain (H)

Letzte 5 Spiele Atletico Madrid: 1:1 Villarreal (H), 2:1 Bayer Leverkusen (H), 0:1 CD Leganes (A), 4:0 FC Elche (A), 1:0 CA Osasuna (H)

Letzte Spiele Red Bull Salzburg vs Atletico Madrid: 0:2 (H), 2:3 (A)

Beide Vereine trafen in der Gruppenphase der Champions-League-Saison 2020/21 erstmals aufeinander. Der direkte Vergleich unterstützt unsere Red Bull Salzburg Atletico Madrid Prognose: Der spanische Vertreter konnte damals beide Spiele für sich entscheiden.

Nach einem 3:2 daheim wurde auch das Rückspiel mit 2:0 gewonnen. Die Colchoneros sind nach zehn Duellen gegen Vereine aus Österreich noch ohne Niederlage (9S, 1U). Unter Coach Simeone gab es vier Siege bei einem Torverhältnis von 12:2.

In dieser Saison trumpft Julian Alvarez bei Atleti groß auf. Der Argentinier kommt in seiner CL-Karriere alle 70 Minuten auf ein Tor oder eine Vorlage (14 Treffer, 4 Assists). Auch in Salzburg müssen wir den Weltmeister auf dem Zettel haben.

Für den Red Bull Salzburg Atletico Madrid Tipp "Alvarez trifft" bekommen wir bei Interwetten eine Quote von 1,55.

So seht ihr Red Bull Salzburg - Atletico Madrid im TV oder Stream:

29. Januar 2025, 21 Uhr, Red Bull Arena, Wals-Siezenheim

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Am Mittwoch bekommen alle Fußball-Fans mit DAZN-Abo einiges geboten. Alle 18 Partien des letzten Spieltages werden parallel ab 21 Uhr ausgetragen.

Der Streaming-Anbieter hat die Einzelspiele und eine XXL-Konferenz im Programm. Dazu gehört auch das Spiel zwischen RB Salzburg und Atletico.

Red Bull Salzburg vs Atletico Madrid: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Red Bull Salzburg: Schlager - Dedic, Baidoo, Piatkowski, Terzić - Capaldo, Gourna-Douath, Bidstrup, Gloukh - Nene, Daghim

Ersatzbank Red Bull Salzburg: Hamzic, Blaswich (Tor), Mellberg, Morgalla, Bajcetic, Clark, Diambou, Kawamura, Ratkov, , Blank, Yeo,

Startelf Atletico Madrid: Oblak; Llorente, Gimenez, Lenglet, Reinildo; Simeone, De Paul, Koke, Gallagher; Griezmann, Alvarez

Ersatzbank Atletico Madrid: Gomis, Musso (Tor), Kostis, Lemar, Riquelme, Sörloth, Samuel Lino, Azpilicueta, Molina, Witsel, Le Normand, A. Correa

Die Hausherren müssen ohne Kjaergaard, Konate und Guindo auskommen. Bei den Gästen fehlen der gesperrte Barrios und der verletzte Galan.

Diese Ausfälle haben aber keine Auswirkung auf unsere Red Bull Salzburg Atletico Madrid Prognose.

Unser Red Bull Salzburg - Atletico Madrid Tipp: Sieg Atletico Madrid & Über 2,5 Tore

Die Bullen aus Salzburg haben in dieser Saison andere Probleme als das Abschneiden in der Königsklasse. Während sich die Bundesliga in Österreich bis zum 7. Februar noch in der Winterpause befindet, musste RB in der vergangenen Woche in der Champions League schon gegen den anderen Verein aus Madrid ran.

Zu Gast bei den Königlichen setzte es eine klare 1:5-Pleite. Auch gegen Atletico wird es nicht viel zu holen geben. So gut wie alle Faktoren sprechen für die Gäste, die mit einem Sieg das direkte Ticket fürs Achtelfinale lösen wollen. Die Zuschauer dürfen sich dabei aber auf ein paar Tore freuen.