Regensburg - Braunschweig Tipp, Prognose, Quoten 26.04.25

Unser Regensburg - Braunschweig Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 26.04.2025 lautet: Das Jahnstadion hat sich in den vergangenen Wochen zu einer Festung entwickelt. Verteidigt wird diese im Wett Tipp heute mit jeglichen Ressourcen.

Die Hinrunde hat Braunschweig mit 13 Punkten und 16:36 Toren auf dem vorletzten Tabellenplatz abgeschlossen. In der zweiten Saisonhälfte haben die Löwen nur halb so viele Gegentore kassiert (18) und bereits jetzt sieben Zähler mehr gesammelt als in der gesamten Hinrunde. Somit dürfen die Gäste in der Regensburg Braunschweig Prognose durchaus auf Punkte hoffen.