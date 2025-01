Regensburg - Hertha Tipp, Prognose, Quoten | 01.02.2025

Unser Regensburg - Hertha Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 01.02.2025 lautet: Der Jahn ging zuletzt mit 1:5 in Ulm unter. Auch wenn es bei der Hertha ebenfalls nicht nach Wunsch läuft, ist ein Erfolg der Berliner im Wett Tipp heute schon naheliegender.

Hertha BSC geht als Favorit in dieses Spiel, was auch die Wettquoten für einen Auswärtssieg unterstreichen. Die Mannschaft von Andreas Patz muss sich in der Regensburg Hertha Prognose gegen die favorisierten Berliner behaupten, um wichtige Punkte im Abstiegskampf zu sammeln.

Darum tippen wir bei Regensburg vs Hertha auf „Sieg Hertha“:

Regensburg vs Hertha Quoten Analyse: