Regensburg - HSV Tipp, Prognose & Quoten | 16.02.2025

SPORT1 Betting 14.02.2025 • 23:00 Uhr Regensburg - HSV Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Bleibt der HSV 2025 ungeschlagen?

Unser Regensburg - HSV Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 16.02.2025 lautet: Der HSV ist seit neun Zweitliga-Spieltagen ungeschlagen. Im Wett Tipp heute bauen die Hanseaten ihre Serie dank ihrer Offensive weiter aus.

Die Tabellenkonstellation ist eindeutig. Als Tabellenzweiter und klarer Aufstiegsaspirant bestreitet der HSV ein Auswärtsspiel gegen das Tabellenschlusslicht. In unserer Regensburg HSV Prognose beschäftigen wir uns weniger mit der Frage nach dem Sieger als mit der Antwort auf die Anzahl der Treffer.

Zuletzt gewannen die Rothosen fünf aufeinanderfolgende Zweitliga-Duelle gegen Regensburg und erzielten jeweils mindestens drei Treffer. „HSV Über 2,5, Tore“ ruft bei ODDSET eine Quote von 2,87 hervor und ist unser Regensburg HSV Wett Tipp heute.

Darum tippen wir bei Regensburg vs HSV auf „HSV Über 2,5 Tore“:

Die Hanseaten erzielten in den 5 vorangegangenen Zweitliga-Duellen mit Regensburg je „Über 2,5 Tore“.

Der HSV hat die beste Zweitliga-Offensive (47 Tore).

Regensburg erlaubte die meisten erwartbaren Gegentore (38,2 xGA).

Regensburg vs HSV Quoten Analyse:

Vier Rückrundenspiele stehen in den Büchern und noch ist der HSV ungeschlagen (3S, 1U). Die besten Wettanbieter gehen mit Regensburg HSV Quoten von circa 1,65 für einen Sieg der Hanseaten von einer Verlängerung dieser Serie aus.

Im Umkehrschluss vermitteln die Regensburg HSV Wettquoten keine allzu großen Hoffnungen auf einen Heimsieg. Der Jahn gewann zwar zwei der drei vorangegangenen Zweitliga-Heimspiele, ist aber individuell zu schwach besetzt, um den Hanseaten ernsthaft gefährlich werden zu können.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Regensburg vs HSV Prognose: Der Anfang und das Ende

Davie Selke bewies am vergangenen Wochenende seine Nervenstärke. Erst brachte er den HSV kurz vor der Halbzeit mit einem Kopfballtor zurück ins Spiel gegen Münster und glich die Partie aus. In der 94. Spielminute versenkte er dann auch noch den entscheidenden Elfmeter zum 2:1-Sieg.

Damit steht der Top-Angreifer der Rothosen bei 13 Saisontoren - ein persönlicher Bestwert in den ersten beiden deutschen Profiligen und ein Grund, weshalb die Norddeutschen zur Zeit die beste Offensive der 2. Bundesliga vorweisen können (47 Tore).

Seit Anfang Dezember stand Selke in sieben Zweitliga-Paarungen auf dem Feld und hat sich ebenso oft in die Torschützenliste eingetragen. Seine Kopfballstärke (8 Kopfballtore) ist gegen jeden Kontrahenten eine große Waffe und auch in unserem Regensburg vs. HSV Tipp gefragt.

Seine Positionierung bei Flanken und das Timing in Luftduellen ist hervorragend. Der Tabellenzweite schlug bislang nur 403 Flanken (9.) bestach aber mit der höchsten Genauigkeit (31,0 Prozent), was nicht zuletzt an den Fähigkeiten von Selke liegt.

Regensburg - HSV Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Regensburg: 1:2 Fürth (A), 2:0 Hertha (H), 1:5 Ulm (A), 0:1 Hannover (H), 2:1 1860 München (H).

Letzte 5 Spiele HSV: 2:1 Münster (A), 2:2 Hannover (H), 3:2 Hertha (A), 1:0 Köln (H), 1:2 FCSB (A).

Letzte 5 Spiele Regensburg vs. HSV: 0:5 (A), 1:5 (H), 1:3 (A), 2:4 (H), 1:4 (A).

Im Gegensatz zu den vergangenen Spielzeiten schafft es der HSV in dieser Saison, oft knappe Spiele für sich zu entscheiden. Dafür sind unter anderem die Zeitpunkte der eigenen Treffer entscheidend.

Die Hanseaten erzielten knapp 30 Prozent ihrer Saisontore innerhalb der Anfangsviertelstunde sowie 28 Prozent der Treffer ab der 76. Spielminute. Ein echtes Merkmal in dieser Saison.

Die Gäste sind absolute Frühstarter und von der ersten Sekunde an hellwach. Vorne zappelte der Ball bereits 14 Mal in den ersten 15 Minuten einer Partie, während die Defensive in diesem Zeitraum noch kein einziges Gegentor zugelassen hat.

Regensburg zitterte bisher speziell in der letzten Viertelstunde der Begegnungen und brach regelmäßig zusammen. Die Gastgeber kassierten insgesamt bereits 16 Gegentore ab der 76. Spielminute. Wer jetzt noch seinen Bet365 Bonus sinnvoll einsetzen möchte, kann deshalb gezielt auf „Halbzeit/Endstand: HSV/HSV“ setzen und mit dieser Regensburg vs HSV Prognose mit einer Quote von 2,60 planen.

So seht ihr Regensburg - HSV im TV oder Stream:

16. Februar 2025, 13.30 Uhr, Arena Regensburg, Regensburg

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky

Über die drei vorangegangenen Zweitliga-Paarungen des HSV sind jeweils Tore für beide Mannschaften verzeichnet worden. Das solltet ihr in eurem Regensburg vs. HSV Tipp ebenfalls berücksichtigen.

Darüber hinaus gewann Jahn zwei der letzten drei Zweitliga-Heimspiele. Somit könnte sich ebenfalls eine Wette auf „Beide Teams treffen“ lohnen, die ihr für eine Quote von circa 1,70 bekommt.

Regensburg vs HSV: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Regensburg: Gebhardt - Bulic, Breunig, Ziegele, Pröger, Ernst, Geipl, Hein, Kühlwetter, Adamyan, Hottmann

Ersatzbank Regensburg: Pollersbeck, Wurm, Kieffer, Handwerker, Ananou, Suhonen, Viet, Ganaus, Huth

Startelf HSV: Heuer Fernandes - Hefti, Hadzikadunic, Schonlau, Muheim, Meffert, Karabec, Richter, Sahiti, Selke, Stange

Ersatzbank HSV: Mickel, Agyekum, Mikelbrencis, Poreba, Reis, Dompe, Rossing-Lelesiit, Mebude, Königsdörffer

Vor dem gegnerischen Kasten ist der HSV in der Regel eiskalt. Das Verhältnis von Toren zu Schüssen ist das beste im deutschen Unterhaus (19,9 Prozent) und die Zahl der herausgespielten Großchancen (68) ein weiterer Indikator für viele Tore der Gäste.

Zudem kassierte Regensburg die meisten Gegentore (47), nahm die meisten erwartbaren Gegentore aller Zweitligisten auf (38,2 xGA) und ließ die drittmeisten Schüsse gegen sich zu (308), was wir in der Regensburg gegen HSV Prognose mit einberechnen.

Unser Regensburg - HSV Tipp: HSV Über 2,5 Tore

Die Norddeutschen erzielten bis jetzt in drei Zweitliga-Auswärtsspielen mindestens drei Treffer und bringen die zweitbeste erwartbare Angriffsreihe der 2. Bundesliga zum Tabellenschlusslicht mit (38,9 xG). Der Tabellenzweite wird seinen Gastauftritt in Regensburg seriös bestreiten und zum sechsten Mal in Folge gegen den Jahn mindestens drei Treffer erzielen.