Regensburg - Nürnberg Tipp, Prognose, Quoten | 30.03.2025

Regensburg – Nürnberg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Liga Wette | Dritter FCN-Sieg gegen Jahn in Serie?

Unser Jahn Regensburg – Nürnberg Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 30.03.2025 lautet: Der 1. FC Nürnberg wird seinen Erfolgslauf gegen Jahn Regensburg, einen Lieblingsgegner, unserem Wett Tipp heute nach verlängern.

Am 30. März 2025 treffen im Jahnstadion zwei Teams der 2. Bundesliga aufeinander, deren Ausgangslage nicht unterschiedlicher sein könnte: Jahn Regensburg und 1. FC Nürnberg.

Der Gastgeber, derzeit auf dem 18. Platz, kämpft um das Überleben in der Liga, während der FCN mit einem soliden 7. Platz und 41 Punkten sogar noch Aufstiegschancen hat. Unser Regensburg Nürnberg Wett Tipp heute lautet: „Auswärtssieg“ zu einer Quote von 2,10 bei Bwin .

Darum tippen wir bei Regensburg vs Nürnberg auf „Auswärtssieg“:

Regensburg vs Nürnberg Quoten Analyse:

Die Regensburg Nürnberg Wettquoten sprechen eine klare Sprache. Die Gastgeber sind mit einer Heimsiegquote von 3.30 in der Rolle des Außenseiters. Zurecht, denn der letzte Erfolg über die Nürnberger ist mehr als vier Jahre her. Selbst ein Unentschieden erscheint mit einer Quote von 3.60 unwahrscheinlich. Ein Auswärtssieg bringt mehr als eine Verdopplung des Wetteinsatzes, wobei ihr als Neukunden den Bwin Willkommensbonus einstreifen könnt.