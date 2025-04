Regensburg - Schalke Tipp, Prognose, Quoten | 13.04.2025

SPORT1 Betting 11.04.2025 • 23:00 Uhr Regensburg - Schalke Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Bleibt der Aufwärtstrend bei Schalke erhalten?

Unser Regensburg - Schalke Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 13.04.2025 lautet: Die Königsblauen mussten zuletzt nur eine Niederlage in den letzten fünf Spielen hinnehmen und haben sich stabilisiert. Davon kann Regensburg am Tabellenende nur träumen. Im Wett Tipp heute geht der Aufwärtstrend der Knappen weiter.

Am 13. April 2025 um 13:30 Uhr trifft Jahn Regensburg im heimischen Jahnstadion auf Schalke 04. Am 29. Spieltag der 2. Bundesliga liegt Regensburg auf dem letzten Platz mit nur 19 Punkten, während Schalke 04 sich mit 37 Punkten auf Platz 11 befindet und mittlerweile gefangen hat. Die Gastgeber kämpfen um den Klassenerhalt, während Schalke den Blick mittlerweile auf die oberen Tabellenplätze richtet.

Bei den Siegquoten favorisieren die Buchmacher in der Regensburg Schalke Prognose die Gelsenkirchener. Regensburg hat in den letzten acht Spielen nur einmal gewonnen (2U, 5N), während Schalke eine solide Form von drei Siegen in fünf Spielen zeigt (1U, 1N).

Daher lautet unser Regensburg Schalke Wett Tipp heute: “Sieg Schalke” zu einer Quote von 1,88 bei NEO.bet.

Darum tippen wir bei Regensburg vs Schalke auf “Sieg Schalke”:

Schalke 04 hat in den letzten 5 Spielen drei Siege (1U, 1N) eingefahren.

Jahn Regensburg hat in den letzten 8 Spielen nur einmal gewonnen (2U, 5N).

Die Buchmacher favorisieren S04 im Regensburg vs Schalke Tipp deutlich.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Regensburg vs Schalke Quoten Analyse:

Für das anstehende Spiel zwischen Jahn Regensburg und Schalke 04 lautet unser Wett-Tipp, auf einen Sieg von Schalke 04 zu setzen. Die Bookies gehen diesen Weg eindeutig mit. In den Sportwetten Apps finden sich für den Heimsieg des Außenseiters nämlich hohe Regensburg Schalke Quoten von 3,95.

Für das Unentschieden in diesem Duell könnt ihr Werte von 3,65 finden. Klar favorisiert werden deshalb die Gäste aus Gelsenkirchen. Der Sieg der Königsblauen wird mit Regensburg vs. Schalke Wettquoten von 1,88 bewertet. Seid ihr auf der Suche nach einem Sportwetten Bonus? In dieser Übersicht werdet ihr fündig.

Regensburg - Schalke Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Regensburg: 0:6 Elversberg (A), 2:1 Nürnberg (H), 0:1 Düsseldorf (A), 0:0 Paderborn (H), 0:3 Kaiserslautern (A).

Letzte 5 Spiele Schalke: 2:1 Ulm (H), 3:3 Fürth (A), 1:2 Hannover (H), 2:1 Hertha (A), 1:0 Münster (H).

Letzte Spiele Regensburg vs. Schalke: 0:2 (A), 1:2 (A), 4:1 (H).

Unser Regensburg - Schalke Tipp: Sieg Schalke

In der Regensburg gegen Schalke Prognose muss man auf jeden Fall bedenken, dass der Jahn zuletzt mit 0:6 in Elversberg unterging. Zwar darf der Tabellenletzte diesmal daheim ran, doch mit acht Punkten Rückstand auf das Rettende Ufer schwindet langsam die Hoffnung auf den Klassenerhalt.