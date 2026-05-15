Regensburg vs Cottbus Prognosen, Wett Tipps und Quoten | 2. Bundesliga am 16.05.2026

SPORT1 Betting 15.05.2026 • 18:00 Uhr Die aktuellen Regensburg vs Cottbus Prognosen von unseren Wett-Experten für die 2. Bundesliga am 16.05.2026.

Pole Position für Cottbus im Kampf um den zweiten direkten Aufstiegsplatz in der 3. Liga! Nach dem Last-Minute-Sieg von Energie am vergangenen Wochenende und dem gleichzeitigen Patzer der Zebras aus Duisburg genügt dem FCE am letzten Spieltag ein einfacher Dreier für die Rückkehr in die 2. Bundesliga.

Die Lausitzer müssen am Samstag in Regensburg gastieren. Für den Jahn geht es dabei sportlich um nicht mehr allzu viel. Die Sportwetten Anbieter favorisieren die Gäste in dieser Partie sehr deutlich und auch wir erwarten, dass die Cottbuser den letzten Schritt gehen und den Aufstieg ins Unterhaus perfekt machen.

Mit dem Jahn trifft Energie auch auf einen scheinbar passenden Gegner. Denn der SSV konnte noch nie gegen den FCE gewinnen. Auch vor diesem Hintergrund entscheiden wir uns für den Regensburg Cottbus Wett Tipp heute “Sieg Cottbus”. Hierfür gibt es bei Tipico eine Quote von 1,65!

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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Nach dem spektakulären 5:2-Auswärtserfolg bei Hansa Rostock, das immer noch die Möglichkeit auf Rang 3 hat, sowie dem Heimsieg über Hoffenheim II (2:1) verpasste Regensburg am vergangenen Wochenende den dritten Dreier in Serie. Im Gastspiel bei Waldhof Mannheim gab es eine knappe und unglückliche 0:1-Pleite durch ein Eigentor von Julian Pollersbeck. In der Tabelle steht der Jahn damit vor dem letzten Spieltag auf Platz 12. Am Ende wird der SSV die Saison irgendwo zwischen Rang 9 und 14 abschließen. Gerne würden sich die Regensburger mit einem Heimsieg von ihren Fans verabschieden und die letzten Ergebnisse im heimischen Jahnstadion waren auch durchaus vorzeigenswert.

Von den letzten vier Heimspielen hat der SSV drei für sich entschieden. Allerdings waren diese drei Erfolge ausnahmslos gegen Gegner, die in der Tabelle unter dem Jahn stehen. Mit Havelse und Aue gab es zudem zwei der drei Siege gegen Kontrahenten, die teilweise schon länger abgestiegen sind. Gegen Drittliga-Meister Osnabrück gab es an heimischer Wirkungsstätte eine 0:2-Niederlage und gegen die aktuell Dritten, Vierten und Fünften aus Duisburg, Essen und Rostock verlor man zu Hause mit 0:4, 1:3 und 0:3. Nach den bisherigen 18 Heimpartien steht bei Regensburg insgesamt eine 9-3-6-Bilanz in der Statistik. Damit hat der Jahn nur die Hälfte seiner Heimspiele gewinnen können.

Die Gäste aus der Lausitz auf der anderen Seite haben mit neun ebenfalls die Hälfte ihrer bisherigen Auswärtsspiele gewonnen. Interessant: In den letzten sechs Auswärtspartien des FCE wechselten sich Sieg und Niederlage stets ab. Nach der Pleite im bisher letzten Auswärtsmatch in Duisburg müsste am Samstag also eigentlich wieder ein Dreier folgen. Apropos Duisburg: Während die Zebras am vergangenen Wochenende bei bereits abgestiegenen Auern nicht über ein torloses Remis hinauskamen, gewann Energie sein Heimspiel gegen Wehen Wiesbaden durch einen Treffer in der 89. Minute mit 2:1. Damit haben die Cottbuser vor dem letzten Spieltag als Zweiter jeweils zwei Punkte Vorsprung auf Duisburg und Essen.

Mit einem Sieg im Jahnstadion bleiben die Lausitzer auf Rang 2 und kehren in die 2. Bundesliga zurück. Mit dem Jahn hat der FCE dabei ganz gute Erfahrungen. Bisher trafen die Klubs sieben Mal in 3. Liga und 2. Bundesliga aufeinander. Cottbus hat keines der bisherigen sieben Duelle verloren, allerdings auch “nur” drei gewonnen. Mit vier endete der Großteil dieser Aufeinandertreffen unentschieden – so auch das Hinspiel (2:2). Ein neuerliches Remis würde ebenfalls zum direkten Aufstieg reichen, wenn Duisburg sein Heimspiel gegen Viktoria Köln nicht mit mehr als vier Toren Unterschied gewinnt. Darauf will sich der FCE aber nicht verlassen und die Partie im Jahnstadion seinerseits gewinnen.

WETT-TIPPS BEI SPORT1

Regensburg vs Cottbus: Wett Tipps und Prognosen

Für diese Begegnung haben wir verschiedene Wett Tipps analysiert, die auf den aktuellen Daten und Formkurven basieren. Bei unseren Regensburg vs Cottbus Prognosen für die Partie am 38. Spieltag der 3. Liga setzen wir unter anderem darauf, dass es für den Gastgeber sportlich um quasi nichts mehr geht, während die Gäste mit einem Sieg den Deckel auf den Aufstieg machen wollen.

Sieg Cottbus ( Quote 1,65 bei Tipico ): Energie Cottbus hat den Aufstieg in eigener Hand. Mit einem Sieg kehren die Lausitzer in die 2. Bundesliga zurück und müssen sich auch keine Gedanken darüber machen, wie es auf den anderen Plätzen steht. Der Last-Minute-Sieg vom vergangenen Wochenende dürfte dem FCE zusätzlichen Auftrieb gegeben haben. Für den Jahn geht es sportlich dagegen um nicht wirklich was. Gegen die aktuellen Plätze 1, 3, 4 und 5 hat der SSV seine Heimspiele teilweise sehr deutlich verloren.

Energie Cottbus hat den Aufstieg in eigener Hand. Mit einem Sieg kehren die Lausitzer in die 2. Bundesliga zurück und müssen sich auch keine Gedanken darüber machen, wie es auf den anderen Plätzen steht. Der Last-Minute-Sieg vom vergangenen Wochenende dürfte dem FCE zusätzlichen Auftrieb gegeben haben. Für den Jahn geht es sportlich dagegen um nicht wirklich was. Gegen die aktuellen Plätze 1, 3, 4 und 5 hat der SSV seine Heimspiele teilweise sehr deutlich verloren. Sieg Cottbus -1 ( Quote 2,30 bei Tipico ): Genauer gesagt hat Regensburg die Heimspiele gegen Osnabrück, Duisburg, Essen und Rostock alle mit mindestens zwei Toren Unterschied verloren. Insgesamt kassierte der SSV gegen die anderen vier Mannschaften aus den aktuellen Top 5 ganze zwölf Gegentreffer bei nur einem eigens erzielten Tor.

Genauer gesagt hat Regensburg die Heimspiele gegen Osnabrück, Duisburg, Essen und Rostock alle mit mindestens zwei Toren Unterschied verloren. Insgesamt kassierte der SSV gegen die anderen vier Mannschaften aus den aktuellen Top 5 ganze zwölf Gegentreffer bei nur einem eigens erzielten Tor. Halbzeit/Endstand 2/2 ( Quote 2,50 bei Tipico ): Cottbus wird in diesem Match früh die Weichen auf Sieg stellen wollen, um nicht hinten raus zittern zu müssen. Entsprechend gehen wir davon aus, dass die Lausitzer das Heft von Beginn an in die Hand nehmen und bereits zur Halbzeit führen werden.

Cottbus wird in diesem Match früh die Weichen auf Sieg stellen wollen, um nicht hinten raus zittern zu müssen. Entsprechend gehen wir davon aus, dass die Lausitzer das Heft von Beginn an in die Hand nehmen und bereits zur Halbzeit führen werden. Sieg Cottbus & Beide Teams treffen (Quote 2,59 bei Tipico): Ein Tor trauen wir dem Jahn im letzten Heimspiel der Saison ohne weiteres zu. Nur einmal an den letzten neun Spieltagen hat der SSV nicht getroffen – und zwar am vergangenen Wochenende bei der erwähnten 0:1-Schlappe in Mannheim. In den letzten sieben Heimpartien hat Regensburg nur einmal nicht genetzt und fünf dieser sieben Spiele endeten mit Toren auf beiden Seiten.

Ein Sieg trennt Energie Cottbus von der Rückkehr in die 2. Bundesliga nach zwölf langen Jahren. Der FCE hat Rang 2 in der eigenen Hand und wird von Beginn an auf Sieg spielen, um nicht von den Ergebnissen auf den anderen Plätzen abhängig zu sein. Regensburg wird natürlich auch alles daran setzen, um das letzte Heimspiel der Saison zu gewinnen.

Doch nach den Ergebnissen gegen die anderen Mannschaften aus den Top 5 rechnen wir nicht damit, dass der Jahn hier etwas Zählbares zum Abschluss holt. Für die Gäste geht es um weitaus mehr, vor allem nach der langen Abstinenz von der 2. Bundesliga. Insofern werden sie den Dreier mehr wollen. Wir tippen daher auf “Sieg Cottbus” zu einer Quote von 1,65 bei Tipico.