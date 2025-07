Rot-Weiss Essen - 1860 München Tipp, Prognose & Quoten | 01.08.2025

SPORT1 Betting 31.07.2025 • 18:00 Uhr Rot-Weiss Essen - 1860 München Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 3. Liga Wette | Wer holt sich den ersten Dreier der neuen Saison?

Unser Rot-Weiss Essen - 1860 München Sportwetten Tipp zum 3. Liga Spiel am 01.08.2025 lautet: Nach einer jeweils starken Vorbereitung haben beide Klubs einige Argumente auf ihrer Seite. Wir erwarten ein abwechslungsreiches Match und setzen in unserem Wett Tipp heute auf einige Tore.

Am Freitag, den 01. August 2025 um 19 Uhr fällt im Essener Stadion an der Hafenstraße der Startschuss für die Spielzeit 2025/26 in der 3. Liga. Wir sind mit unserer Rot-Weiss Essen 1860 München Prognose beim Saisonauftakt selbstverständlich dabei. Beide Teams absolvierten eine sehr positive Vorbereitung und sind nun heiß auf den ersten Dreier.

Wir erwarten deshalb ein kurzweiliges Match mit einigen Toren und entscheiden uns daher für den Rot-Weiss Essen 1860 München Wett Tipp heute “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore” mit einer Quote von 1,94 bei Bet-at-home.

Darum tippen wir bei Rot-Weiss Essen vs 1860 München auf “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore”:

In jedem der 8 Vorbereitungsspiele Essens gab es mindestens 3 Tore.

In 6 der letzten 7 Testspiele von RWE gab es Treffer auf beiden Seiten.

In jedem der beiden Duelle in der vergangenen Saison gab es mindestens 3 Tore im Spiel.

Rot-Weiss Essen vs 1860 München Quoten Analyse:

Ein Blick auf die Quoten der besten Buchmacher aus unserem Wettanbieter Vergleich zeigt: Es gibt in diesem Match keinen echten Favoriten. Die Rot-Weiss Essen 1860 München Wettquoten für einen Tipp auf Heimsieg erreichen Höchstwerte bis 2,30. Wer auf die Gäste setzt, der darf aktuell mit Quoten um 2,80 rechnen. Dies gilt allerdings nicht beim Buchmacher Bet-at-home.

Denn der bietet euch einen 500 % Quoten-Boost für diese Begegnung. Heißt: Bet-at-home schenkt euch die 6-fache Quote, wenn ihr vor Spielbeginn auf einen Sieger bzw. ein Remis setzt. Bei der aktuellen Quote von 2,30 für einen Tipp auf Heimsieg würdet ihr bei einem Einsatz von 10,00 € also im Erfolgsfall nicht 23,00 €, sondern 138,00 € gewinnen.

Dass beide Teams zum Torerfolg kommen, halten die Bookies angesichts von Quoten um 1,60 für “Beide Teams treffen” für recht wahrscheinlich. Für “Über 2,5 Tore” lassen sich Wettquoten von im Schnitt 1,70 erzielen. Die von uns anvisierte Kombination aus den beiden Torwetten schraubt die Rot-Weiss Essen 1860 München Quoten nahe an die 2,00er-Marke.

Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Rot-Weiss Essen vs 1860 München Prognose: Wer bestätigt die gute Vorbereitung?

Rot-Weiss Essen beendete die Saison 2024/25 in der ersten Tabellenhälfte auf Rang 8. Trotz dieser scheinbar sicheren Platzierung machte RWE den Klassenerhalt tatsächlich erst am 36. und damit drittletzten Spieltag perfekt - und zwar durch einen 3:1-Erfolg beim kommenden Gegner 1860 München.

Mit 16 Siegen sowie 14 Niederlagen bei acht Remis und 55:54 Toren war die Bilanz der Essener am Ende weitestgehend ausgeglichen. Mit dem Aufstieg hatte der Klub angesichts von neun Punkten Rückstand auf Rang 3 allerdings nichts zu tun. Die Vorbereitung auf die neue Saison war indes vielversprechend.

Von insgesamt acht Testspielen konnte RWE sechs gewinnen. Unter anderem siegte man bei Zweitligist Magdeburg mit 5:2 und bezwang zum Abschluss in einem Doppeltest auch den FC Augsburg aus der Bundesliga mit 2:1. Der sich direkt anschließende zweite Vergleich mit dem FCA ging allerdings mit 1:4 verloren.

Aufgrund der weiteren Ergebnisse wie dem 5:0 gegen Fortuna Köln oder der nur knappen 2:3-Niederlage gegen den schottischen Erstligisten Hibernian, der in der Vorsaison den 3. Platz hinter Celtic und den Rangers belegte, gehen wir in unserer Rot-Weiss Essen 1860 München Prognose davon aus, dass der Gastgeber beim Saisonauftakt zu Hause zumindest ein Tor erzielt.

Rot-Weiss Essen - 1860 München Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Rot-Weiss Essen: 1:4 Augsburg (N), 2:1 Augsburg (N), 5:2 Magdeburg (A), 5:0 Fortuna Köln (H), 2:3 Hibernian (A)

Letzte 5 Spiele 1860 München: 4:0 Regensburg (A), 1:0 Vaduz (N), 0:1 Slovan Liberec (N), 1:0 SKU Amstetten (N), 5:0 Ried (N)

Letzte 5 Spiele Rot-Weiss Essen vs. 1860 München: 3:1 (A), 0:3 (H), 0:1 (H), 0:2 (A), 2:2 (H)

Die Löwen beendeten die vergangene Drittliga-Saison mit einer 15-8-15-Bilanz ähnlich ausgeglichen wie der Gegner, hatten in der Endabrechnung aber drei Zähler weniger, was dazu führte, dass sie die Spielzeit in der zweiten Tabellenhälfte auf Rang 11 beendeten. Mit 57:61 hatten sie ein leicht negatives Torverhältnis.

Von den Mannschaften auf den Plätzen 1 bis 12 hatte nur Ingolstadt mehr Gegentreffer als 1860. Unter den Teams auf den Rängen 1 bis 17 gab es sogar nur zwei Klubs, die öfter hinter sich greifen mussten als die Münchner. Von einer schwachen Defensive war in der Vorbereitung auf die kommende Spielzeit allerdings nichts zu sehen - im Gegenteil.

MEHR TIPPS BEI SPORT1

Insgesamt hat der TSV acht Vorbereitungsspiele bestritten und dabei sieben Mal eine Weiße Weste bewahrt. Diese sieben Partien haben die Löwen dann auch gewonnen. Mit dem SV Ried (5:0), dem FC Vaduz (1:0) oder auch Jahn Regensburg (4:0) waren auch durchaus bekanntere Namen unter den Testspielgegnern.

Den einzigen Gegentreffer gab es gegen Slovan Liberec, der dann auch gleich zur 0:1-Pleite gegen die Tschechen führte. Sowohl die insgesamt sehr gute Vorbereitung von RWE als auch die des TSV machen einen Rot-Weiß Essen 1860 München Tipp zum Saisonauftakt schwer - zumindest, was einen Sieger anbelangt.

So seht ihr Rot-Weiss Essen - 1860 München im TV oder Stream:

01. August 2025, 19 Uhr, Stadion an der Hafenstraße, Essen

Übertragung TV: MagentaSport

Übertragung Stream: MagentaSport

Auch in der Drittliga-Saison 2025/26 ist MagentaSport die Anlaufstelle, wenn es um Live-Übertragungen geht. Das Auftaktspiel zeigt der ansonsten kostenpflichtige Anbieter allerdings “for free”, das heißt, es ist kein Abo notwendig. Insgesamt 68 Partien der neuen Spielzeit werden auch in den Dritten Programmen der ARD gezeigt. Das Auftaktmatch gehört aber nicht dazu.

Ein Blick auf den direkten Vergleich darf in unserer Rot-Weiss Essen 1860 München Prognose nicht fehlen. Das bislang letzte Aufeinandertreffen gewann RWE wie erwähnt auswärts mit 3:1. Es war einer von insgesamt nur zwei Essener Siegen über den TSV. Den anderen gab es in der Bundesliga-Saison 1969/70.

Rot-Weiss Essen vs 1860 München: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Rot-Weiss Essen: Wienand - Schulte-Kellinghaus, Gjasula, Schultz; Hofmann, Kostka, Arslan, Bazzoli, Mizuta; Obuz, Martinovic

Wienand - Schulte-Kellinghaus, Gjasula, Schultz; Hofmann, Kostka, Arslan, Bazzoli, Mizuta; Obuz, Martinovic Ersatzbank Rot-Weiss Essen: Golz, Bouebari, Brumme, Kraulich, Moustier, Rios Alonso, Janssen, Kaiser, Müsel, Safi

Golz, Bouebari, Brumme, Kraulich, Moustier, Rios Alonso, Janssen, Kaiser, Müsel, Safi Startelf 1860 München: Dähne - Danhof, Voet, Verlaat, Jacobsen; Pfeifer, Christiansen, Dulic, Niederlechner; Haugen, Volland

Dähne - Danhof, Voet, Verlaat, Jacobsen; Pfeifer, Christiansen, Dulic, Niederlechner; Haugen, Volland Ersatzbank 1860 München: Bachmann, Deniz, Hobsch, Jakob, Maier, Philipp, Kozuki, Schifferl, Wolfram, Schröter

Vor der letzten Pleite waren die Münchner in 14 aufeinanderfolgenden Duellen ungeschlagen geblieben. Das könnte auch zum Rot-Weiß Essen 1860 München Tipp “Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen” zu Quoten bis 2,40 verleiten. Wer sich bei uns eine Gratiswette ohne Einzahlung sichert, könnte einen entsprechenden Versuch wagen.

Bei den Gästen sorgte allen voran die Rückkehr von Ex-Nationalspieler Kevin Volland für Schlagzeilen, der im abschließenden Test gegen Regensburg auch doppelt traf. Mit Manuel Pfeifer oder Routinier Florian Niederlechner wurden weitere interessante Namen an die Grünwalder Straße geholt, während Lukas Reich der einzige Abgang ist, der auch Geld in die Kassen spülte.

Bei den Gastgebern dürfte sicherlich Marvin Obuz (Köln), Luca Bazzoli (Preußen Münster) und Michael Kostka (Miedz Legnica/Polen) als wichtigste Neuzugänge genannt werden, denen die Abgänge von unter anderem Joseph Boyamba, Mousse Doumbouya oder Manuel Wintzheimer gegenüberstehen.

Unser Rot-Weiss Essen - 1860 München Tipp: “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore”

Für beide Klubs ist es das erste Drittliga-Match seit zweieinhalb Monaten. Klar ist, dass beide Teams einen erfolgreichen Start in die neue Saison feiern wollen, auf dem sich dann aufbauen lässt. Beide Mannschaften spielten auch eine sehr gute Vorbereitung, in der sie fast ausnahmslos Siege, auch gegen bekanntere und höherklassigere Gegner feierten.

Im direkten Duell am ersten Spieltag ist es nicht leicht, jemanden in die Favoritenrolle zu stecken. Nach der starken Vorbereitung beider Teams und den Ergebnissen aus der Vorsaison macht eine Torwette für uns Sinn. In sechs der letzten sieben Testspiele von RWE kamen beide Teams zum Torerfolg und in ausnahmslos allen acht Vorbereitungsspielen gab es mindestens drei Treffer pro Begegnung. Dieser Trend sollte sich am Freitag fortsetzen.