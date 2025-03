Rumänien - Bosnien Tipp, Prognose & Quoten | 21.03.2025

SPORT1 Betting 20.03.2025 • 11:00 Uhr Rumänien - Bosnien Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine WM Quali Wette | Knüpfen die Rumänen an die erfolgreiche Nations League an?

Unser Rumänien - Bosnien Sportwetten Tipp zum WM Quali Spiel am 21.03.2025 lautet: Vor leeren Rängen ist der Gastgeber der Favorit. In unserem Wett Tipp heute erwarten wir mehr als nur ein Heim-Tor.

Am Wochenende startet nun auch in Europa die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026. In unserer Rumänien Bosnien Prognose widmen wir uns einer Paarung aus der Gruppe H, in der ansonsten noch Österreich, Zypern und San Marino zu finden sind. Vor allem die Gastgeber hegen Ansprüche auf mindestens Rang 2 hinter der Alpenrepublik.

Auch wenn die Tricolorii ohne eigene Fans auskommen müssen, sehen wir sie nach ihren letzten Leistungen in der Nations League im kommenden Duell in der klaren Favoritenrolle. Wir entscheiden uns daher für den Rumänien Bosnien Wett Tipp heute „Rumänien Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,94 bei NEO.bet .

Darum tippen wir bei Rumänien vs Bosnien auf „Rumänien Über 1,5 Tore“:

Rumänien beendete die Nations-League-Gruppenphase mit 6 Siegen aus 6 Spielen (ein Sieg per Beschluss).

In 5 der letzten 6 Partien erzielten die Tricolorii mindestens 2 Tore.

Bosnien ist seit 12 Länderspielen sieglos (2U, 10N).

Rumänien vs Bosnien Quoten Analyse:

Der von uns vorgeschlagene Tipp lässt sich wunderbar mit dem NEO.bet Promo Code verbinden. Natürlich könnt ihr das Gratis-Guthaben daraus aber auch für eine der vielen anderen Rumänien Bosnien Quoten einsetzen. Die Buchmacher stecken dabei die Gastgeber in die recht klare Favoritenrolle.

Während man für Wetten auf einen Heimsieg Quoten von höchstens 1,82 bekommt, erreichen die Rumänien Bosnien Wettquoten für einen Tipp auf die Gäste Höchstwerte von 5,00. Noch nicht einmal einen Treffer trauen die Bookies den Gästen so recht zu. Das wird daran deutlich, dass die Wettquoten für „Beide Teams treffen“ nur knapp unter der Marke von 2,00 liegen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Rumänien vs Bosnien Prognose: Leere Ränge, volle Ausbeute

Nach dem Aus im Achtelfinale der EM 2024 stand für Rumänien, wie für alle anderen Teams aus der UEFA (mit Ausnahme von Russland), die Nations League als nächstes großes Turnier auf der Agenda. In der dortigen Gruppe 2 der Liga C ließen die Tricolorii der Konkurrenz keine Chance und stiegen letztlich als Erster in die Liga B auf.

Alle sechs Gruppenspiele haben die Rumänen gewonnen und zwar bei einem Torverhältnis von 18:3. Das vorletzte Gruppenspiel zu Hause gegen den Kosovo wurde allerdings per Beschluss mit 3:0 für die Rumänen gewertet, nachdem die Kosovaren in der Nachspielzeit beim Stand von 0:0 geschlossen das Feld verlassen hatten.

Grund für das Verhalten des Kosovos waren Provokationen der rumänischen Fans, die dazu geführt haben, dass die Tricolorii zu einem Geisterspiel verdonnert wurden. Am Freitag werden in der Bukarester National-Arena also keine Fans zugegen sein, doch das soll die Chancen der Gastgeber in unserem Rumänien Bosnien Tipp nicht schmälern.

Die Partie gegen den Kosovo ausgenommen erzielte die Mannschaft von Trainer Mircea Lucescu in jedem der letzten fünf Spiele mindestens zwei Tore. In vier dieser fünf Partien trafen die Rumänen sogar mindestens dreimal in den gegnerischen Kasten. Im eigenen Land sind die Tricolorii seit neun Pflichtspielen ungeschlagen (8S, 1U).

Rumänien - Bosnien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Rumänien: 4:1 Zypern (H), 3:0 Kosovo (H, Beschluss), 2:1 Litauen (A), 3:0 Zypern (A), 3:1 Litauen (H)

Letzte 5 Spiele Bosnien: 1:1 Niederlande (H), 0:7 Deutschland (A), 0:2 Ungarn (H), 1:2 Deutschland (H), 0:0 Ungarn (A)

Letzte 5 Spiele Rumänien vs. Bosnien: 4:1 (H), 0:1 (A), 3:0 (H), 1:2 (A), 2:0 (H)

Für den letzten Sieg der bosnischen Nationalmannschaft muss man dagegen schon ein bisschen weiter zurückblättern. Am 13. Oktober 2023, mithin vor circa 17 Monaten, konnten die Bosnier zuletzt ein Länderspiel für sich entscheiden. Das damalige 2:0 bei Fußballzwerg Liechtenstein war allerdings auch nicht mehr als ein Pflichtsieg.

Seitdem blieben die Zmajevi in zwölf aufeinanderfolgenden Partien sieglos. Zehn ihrer letzten zwölf Begegnungen haben sie verloren (2U). In der Qualifikation zur EM 2024 hatten sie nur Liechtenstein hinter sich gelassen und waren später im Halbfinale der Qualifikations-Playoffs an der Ukraine gescheitert.

Auch in der Nations League sahen sie zuletzt kein Land. In einer Gruppe mit Deutschland, den Niederlanden und Ungarn wurden sie mit einer 0-2-4-Bilanz und 4:17 Toren Letzter. Die einzigen Punkte gab es in Ungarn und am unbedeutenden letzten Spieltag zuhause gegen die Oranje.

In ihren Gastspielen in Eindhoven und Freiburg kassierten die bosnischen Drachen fünf bzw. sieben Gegentore. Das 0:7 auf deutschem Boden im November vergangenen Jahres war dabei die höchste Niederlage der Bosnier in einem Länderspiel. In unserer Rumänien vs. Bosnien Prognose für das kommende Match der Zmajevi reichen schon zwei Gegentore zum Gewinn.

So seht ihr Rumänien - Bosnien im TV oder Stream:

21. März 2025, 20:45 Uhr, Arena Nationala, Bukarest

Übertragung Stream: DAZN

Der Anbieter DAZN zeigt hierzulande die Begegnung exklusiv im Stream. Heißt aber auch: Im Free-TV wird diese Partie nicht zu sehen sein. Wer in den Genuss des Livestreams bei DAZN kommen will, der benötigt hierfür ein kostenpflichtiges Abo.

Für unseren Rumänien Bosnien Tipp lohnt sich auch ein Blick auf den direkten Vergleich. Zuletzt trafen die beiden Kontrahenten in der Gruppenphase der Nations League 2022/23 aufeinander. Beide Mannschaften konnten ihr Heimspiel für sich entscheiden. Die Tricolorii gewannen dabei zum Abschluss der Gruppenphase zu Hause mit 4:1.

Rumänien vs Bosnien: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Rumänien: Nita - Ratiu, Ghita, Burca, Bancu; R. Marin, M. Marin, Stanciu; Man, Dragus, Hagi

Ersatzbank Rumänien: Moldovan, Tarnovanu, Sorescu, Rus, Popescu, Ciobotariu, Chipciu, Sut, Dragomir, Morutan, Mitrita, Tanase, Politic, Alibec, Birligea

Startelf Bosnien: Zlomislic - Dedic, Bicakcic, Barisic, Muharemovic; Tahirovic, Sunjic, Burnic; Gigovi, Dzeko, Demirovic

Ersatzbank Bosnien: Katic, Mujakic, Gazibegovic, Omerovic, Celik, Hajradinovic, Basic, Huseinbasic, Dakovac, Tabakovic, Bazdar, Kulenovic, Bajraktarevic

Das sollte allerdings nichts daran ändern, dass die Rumänen als Letzter in die Gruppe C absteigen mussten und die Bosnier als Erster in die Liga A durften. Zwei Jahre später stiegen die Zmajevi wieder aus der Liga A ab, während die Tricolorii souverän in die Liga B zurückkehrten.

Im Rahmen der Rumänien Bosnien Prognose bietet sich auch der nüchterne Tipp auf den Heimsieg an, für den es bei Interwetten mit einer 1,83 aktuell die Höchstquote gibt. Passend dazu könnt ihr bei diesem Buchmacher auch noch einen Interwetten Gutschein Code einlösen.

Unser Rumänien - Bosnien Tipp: „Rumänien Über 1,5 Tore“

Die Rumänen sind seit acht Länderspielen auf heimischem Terrain ungeschlagen und haben die letzten sechs allesamt gewonnen. Auch die bisherigen drei Heim-Duelle mit den Bosniern haben sie allesamt für sich entscheiden können, und zwar bei einem Torverhältnis von 9:1. Jede der drei Heim-Begegnungen mit dem kommenden Gegner gewannen die Tricolorii mit mindestens zwei Toren Unterschied.

Nach den letzten Auftritten der beiden Länder in der Nations League spricht so ziemlich alles für einen Heimsieg, bei dem die Mannschaft von Trainer Mircea Lucescu auch mehrfach zum Torerfolg kommen sollte.