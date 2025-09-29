Saarbrücken - Duisburg Tipp, Prognose & Quoten | 30.09.2025

SPORT1 Betting 29.09.2025 • 18:00 Uhr Saarbrücken - Duisburg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 3. Liga Wette | Endet die Serie der Zebras beim FCS?

Unser Saarbrücken - Duisburg Sportwetten Tipp zum 3. Liga Spiel am 30.09.2025 lautet: Mehr Spitzenspiel als in unserem Wett Tipp heute geht nicht. Wenn der Tabellenzweite den ungeschlagenen Spitzenreiter empfängt, dürfen sich die Zuschauer über Tore auf beiden Seiten freuen.

Die Saison 2025/26 der 3. Liga steuert auf ihren ersten großen Höhepunkt zu: Am Dienstag reist Tabellenführer Duisburg zum Gipfeltreffen nach Saarbrücken. Die Zebras werden den ersten Platz auf jeden Fall verteidigen. Denn die Meidericher fahren mit einem Fünf-Punkte-Vorsprung zum ersten Verfolger.

Schaut man auf die Quoten der Saarbrücken Duisburg Prognose geht die Serie des MSV am 9. Spieltag aber vermutlich zu Ende. Wir rechnen dagegen mit einem engen Spiel auf Augenhöhe und setzen mit einer Quote von 1,54 bei Merkur Bets auf den Saarbrücken Duisburg Wett Tipp heute “Beide Teams treffen”.

Darum tippen wir bei Saarbrücken vs Duisburg auf “Beide Teams treffen”:

Der MSV hat die beste Offensive der 3. Liga

In den 8 Ligaspielen 2025/26 von Saarbrücken fielen insgesamt 29 Treffer

In den zehn Drittligapartien zwischen beiden Teams fielen insgesamt 38 Tore.

Saarbrücken vs Duisburg Quoten Analyse:

Die besten Buchmacher setzen beim Gipfeltreffen auf den Gastgeber. Doch die Saarbrücken vs Duisburg Quoten klettern für einen Heimsieg auch auf einen Höchstwert von 2,27.

Und für einen Dreier der Gäste bekommt ihr Saarbrücken gegen Duisburg Wettquoten zwischen 2,88 und 3,10. Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Saarbrücken vs Duisburg Prognose: Der FCS setzt auf die Heimstärke

Ende April hatte Alois Schwartz den Trainerjob in Saarbrücken übernommen und die zuvor im Aufstiegskampf taumelnde Mannschaft mit einem größeren Fokus auf Umschaltspiel und defensive Stabilität doch noch in die Aufstiegsrelegation geführt. Dort scheiterte der FCS dann knapp an Braunschweig (0:2, 2:2 n.V.). Trotz einer katastrophalen Vorbereitung mit vielen Verletzten spielen die Saarländer aber auch in dieser Saison wieder ganz oben mit. Nach acht Spieltagen steht nur eine Niederlage zu Buche. Diese setzte es am 3. Spieltag mit einem 0:2 in Osnabrück.

Im Vergleich zur vergangenen Saison ist Saarbrücken bei eigentlich weniger erspielten Torchancen auf einmal treffsicherer. Zudem hat man mit Neuzugang Florian Pick (7 Tore, 3 Vorlagen) einen der formstärksten Spieler der gesamten 3. Liga in seinen Reihen. Mit dem gewachsenen Selbstvertrauen steigert sich die Mannschaft inzwischen auch spielerisch. Doch immer wieder verlieren die Saarländer phasenweise den Zugriff und kassieren so noch zu viele Gegentore. Daheim steht die Bilanz 2025/26 bei vier Siegen in vier Spielen und 11:4 Toren. Am Wochenende reichte es zum 1:1 in Wiesbaden trotz langer Unterzahl.

Vor eineinhalb Jahren war der MSV Duisburg beinahe klinisch tot. Doch inzwischen darf der Verein wie Phönix aus der Asche vom Durchmarsch in die 2. Bundesliga träumen. Der Aufsteiger hatte die ersten sechs Spiele in Folge gewonnen und damit einen neuen Startrekord für die 3. Liga aufgestellt. Diese Serie von saisonübergreifend elf Siegen am Stück endete für den MSV zwar am vorletzten Spieltag mit einem 1:1 beim TSV Havelse. Doch mit einem 2:1 gegen Ingolstadt am Samstag behaupteten die Meidericher ihre komfortable Tabellenführung.

Das Team von Coach Dietmar Hirsch lebt von einem breiten Kader, der die Zebras unberechenbar macht. Schon in der Aufstiegssaison verteilten sich 60 Treffer auf 17 unterschiedliche Torschützen. Und auch diese Spielzeit kann der MSV keinen klassischen Torjäger bieten, sondern besticht durch ein gefährliches und extrem effizientes Kollektiv. Gleich zehn der 20 Duisburger Treffer nach acht Spieltagen wurden durch Joker erzielt. Auch das ist ein neuer Drittliga-Rekord. Durch die beste Offensive in Liga 3 fällt uns unser Saarbrücken Duisburg Tipp nicht schwer. Zudem werfen die Zebras eine große mannschaftliche Geschlossenheit und die viel zitierten Grundtugenden in den Ring.

Saarbrücken - Duisburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Saarbrücken: 1:1 Wiesbaden (A), 2:1 Schweinfurt (H), 3:1 Ulm (H), 3:1 VfB Stuttgart II (A), 4:1 Erzgebirge Aue (H)

Letzte 5 Spiele Duisburg: 2:1 Ingolstadt (H), 1:1 Havelse (A), 3:0 Schweinfurt (A), 3:1 Wiesbaden (H), 0:1 Bochum (A)

Letzte 5 Spiele Saarbrücken vs Duisburg: 0:2 (A), 0:0 (H), 2:2 (A), 2:3 (H), 4:3 (A)

Beide Vereine absolvierten schon 30 Pflichtspiele gegeneinander. Der Großteil der Duelle (20) stammt vom Zeitraum 1963 bis 2005 aus der 1. sowie der 2. Bundesliga und spielt somit für unsere Saarbrücken Duisburg Prognose keine große Rolle.

In der 3. Liga stehen zehn Vergleiche in der Bilanz. Acht davon wurden seit der Spielzeit 2020/21 ausgetragen. Hier konnte zunächst Saarbrücken vier Siege in Folge feiern. Seit vier Spielen wartet der FCS aber auf einen Dreier gegen den MSV (2U, 2N).

Grundsätzlich sind die Kräftemessen beider Vereine oft torreich. In zehn Drittligapartien fielen 38 Tore. Auch dieses Mal gehen wir wieder von einigen Treffern aus und können euch den Saarbrücken Duisburg Tipp “Über 2,5 Tore” empfehlen.

Dafür bekommen wir bei Bet365 eine Quote von 1,70. Neukunden des Anbieters sollten sich vor der ersten Wette bei dem Bookie noch den aktuellen Bet365 Angebotscode sichern!

So seht ihr Saarbrücken - Duisburg im TV oder Stream:

30. September 2025, 19 Uhr, Ludwigsparkstadion, Saarbrücken

Übertragung TV: Magenta Sport

Übertragung Stream: Magenta Sport

Bei Magenta Sport könnt ihr alle 380 Spiele der 3. Liga in der laufenden Saison live mitverfolgen, als Einzelspiel oder in der Konferenz. Die 3. Programme der ARD dürfen auch einige Partien im Free-TV zeigen. Das Spitzenspiel zwischen Saarbrücken und Duisburg gehört aber nicht dazu.

Saarbrücken vs Duisburg: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Saarbrücken: P. Menzel - Wilhelm, Sonnenberg, Bichsel, T. Schumacher - Kamara, Rabihic, Multhaup, Pick, Elongo-Yombo - Pat. Schmidt

Ersatzbank Saarbrücken: Paterok (Tor), Zeitz, Neudecker, Baumann, Wollschläger, Caliskaner, Civeja, Bormuth

Startelf Duisburg: Braune - Bitter, Fleckstein, A. Hahn, Coskun - Bulic, Symalla, Noß, Viet, Göckan - Krüger

Ersatzbank Duisburg: Paris (Tor), Jessen, Schlicke, Sadlek, Sussek, Meuer, Heike, Tugbenyo

Bei der Saarbrücken Duisburg Prognose stellen wir für die Hausherren ein kleines Handicap fest. Denn die Hausherren müssen ohne die gesperrten Krahn und Rizzuto auskommen.

Unser Saarbrücken - Duisburg Tipp: Beide Teams treffen

Ein Ergebnistipp bei diesem Spitzenspiel fällt gar nicht leicht. Hier treffen die zwei besten Teams und die zwei besten Offensivreihen aufeinander. Da diese Begegnung traditionell für viele Tore steht, rechnen wir nicht mit “Weißen Westen”.