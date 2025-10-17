Saarbrücken - Verl Tipp, Prognose & Quoten | 18.10.2025

SPORT1 Betting 17.10.2025 • 18:00 Uhr Saarbrücken - Verl Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 3. Liga Wette | Springen die Saarländer wieder unter die Top 3?

Unser Saarbrücken - Verl Sportwetten Tipp zum 3. Liga Spiel am 18.10.2025 lautet: Die Blau-Schwarzen sind in dieser Drittliga-Saison das beste Heimteam in Liga 3. So dürfen sich die Fans im Wett Tipp heute auch gegen den SCV wieder auf etwas Zählbares freuen.

Nach zehn Spieltagen führt Aufsteiger Duisburg recht souverän die Tabelle in der 3. Liga an. Dahinter geht es aber eng zu. Zwischen Platz 2 und Rang 8 liegen gerade mal vier Punkte. Zu dieser Gruppe gehören auch der 1. FC Saarbrücken und der SC Verl, die am Samstag im Saarland direkt aufeinandertreffen.

Die Quoten der Saarbrücken Verl Prognose rechnen etwas überraschend mit einer ziemlich engen Partie auf Augenhöhe. Wir sehen aber doch die Hausherren klar vorne und spielen mit einer Quote von 1,60 bei Bet-at-home den Saarbrücken Verl Wett Tipp heute “Doppelte Chance 1/x & Über 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Saarbrücken vs Verl auf “Doppelte Chance 1/x & Über 1,5 Tore”:

Saarbrücken ist das beste Heimteam der Liga (4S, 1U)

Der FCS hat 2025/26 gerade mal 1 Niederlage kassiert

Verl wartet seit 4 Duellen auf einen Sieg gegen die Saarländer

Saarbrücken vs Verl Quoten Analyse:

Der Tabellenvierte empfängt den Tabellenachten. Zudem ist der FCS das beste Heimteam der Liga. Trotzdem reagieren die Saarbrücken vs Verl Wettquoten der besten Buchmacher noch etwas verhalten.

Für einen Heimsieg bekommt ihr immerhin eine Höchstquote von bis zu 2,15. Und für einen Dreier der Gäste warten Saarbrücken gegen Verl Quoten zwischen 2,75 und 3,10 auf euch. Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Saarbrücken vs Verl Prognose: Kann der FCS seine Remis-Serie beenden?

In Saarbrücken stellte sich vor der Spielzeit 2025/26 die Frage, wie die Mannschaft den in der Relegation knapp verpassten Aufstieg in die 2. Bundesliga verkraftet hatte? Eine katastrophale Vorbereitung mit vielen Verletzten und schwachen Ergebnissen ließ das Schlimmste befürchten. Und aus den ersten drei Partien der neuen Saison holte der FCS auch gerade mal vier Punkte. Nach dem schwachen Start schob Coach Alois Schwartz die Verteidigungslinie nach vorne und stellte auf ein 3-4-3 um. Damit ging es für die Saarländer steil aufwärts.

Nach zehn Partien steht gerade mal eine Niederlage in der Bilanz. Mit drei Remis aus den letzten drei Spielen sind die Blau-Schwarzen zwar auf Rang 4 abgerutscht. Der Rückstand auf den ersten direkten Aufstiegsplatz beträgt allerdings nur einen Zähler. Und am vorletzten Spieltag glückte beim 0:0 gegen Tabellenführer Duisburg immerhin das erste Spiel ohne Gegentor in dieser Saison. Elf Pflichtspiele in Folge bilden Wilhelm, Sonnenberg und Bichsel schon die Dreierkette. Auf der anderen Seite des Spielfeldes hat man mit Neuzugang Florian Pick (7 Tore, 3 Vorlagen) einen der besten Scorer der gesamten 3. Liga.

Der SC Verl absolviert seine sechste Drittliga-Saison in Folge. Trotz Platz 7 im Vorjahr liegt der Fokus bei den Ostwestfalen auch dieses Mal lediglich auf dem Ziel Klassenerhalt. Das hat natürlich seine Gründe. Denn im Sommer musste man nicht nur viele Leistungsträger ziehen lassen, sondern auch Erfolgscoach Alexander Ende (nach Münster) und Sportchef Sebastian Lange (nach Paderborn). Der Verein blieb sich aber treu und versuchte im Kader, wie schon zuvor, die Lücken größtenteils durch Neuzugänge aus den Regionalligen zu schließen. Diese mangelnde Erfahrung spielt auch beim Saarbrücken Verl Tipp eine Rolle.

Der neue Trainer Tobias Strobl (vom FC Augsburg II) setzt wie sein Vorgänger auf mutigen Pressingfußball. Dabei darf er eine junge Mannschaft, in der kein Spieler über 30 Jahre alt ist, betreuen. Mit vier Siegen und zwei Niederlagen kann sich der Start der Schwarz-Weißen sehen lassen. Der Rückstand auf Rang 3 beträgt gerade mal drei Zähler. Allerdings kassiert Verl noch zu viele Gegentore und kann so Führungen nicht über die Zeit bringen. Vor der Länderspielpause konnte der SCV zu Gast bei Schlusslicht Schweinfurt in den ersten 75 Minuten nicht überzeugen und zeigte erst in der Schlussviertelstunde, warum er in diesem Zeitraum bereits elf Tore (Liga-Bestwert) erzielt hat.

Saarbrücken - Verl Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Saarbrücken: 1:1 Regensburg (A), 0:0 Duisburg (H), 1:1 Wiesbaden (A), 2:1 Schweinfurt (H), 3:1 Ulm (H)

Letzte 5 Spiele Verl: 2:1 Schweinfurt (A), 2:2 Ingolstadt (H), 0:2 Regensburg (A), 2:1 Cottbus (H), 2:1 Aachen (H)

Letzte 5 Spiele Saarbrücken vs Verl: 4:3 (H), 1:1 (A), 0:0 (A), 4:3 (H), 0:2 (A)

Beide Vereine standen sich schon 22-mal gegenüber. Die Saarländer führen die Bilanz klar mit 14 Siegen und drei Remis an. Verl konnte bei dieser Paarung bisher fünfmal den Platz als Sieger verlassen.

Seit Oktober 2020 kamen zehn Vergleiche in der 3. Liga zusammen, die für die Saarbrücken Verl Prognose eine besonders wichtige Rolle spielen. In den ersten vier Partien gewann jeweils die Auswärtsmannschaft.

In den jüngsten sechs Aufeinandertreffen gab es aber vier Heimsiege und zwei Remis. Die jüngsten drei Reisen ins Saarland endeten für den SCV jeweils ohne Punkte. So sind die Ostwestfalen seit vier Duellen gegen den FCS ohne Sieg (2U, 2N).

Die letzten zwei Duelle der beiden Teams im Ludwigsparkstadion endeten mit einem 4:3 für die Saarländer. Und auch dieses Mal rechnen die Buchmacher wieder mit einigen Toren. In der Merkur Bets App bekommt ihr für den Saarbrücken Verl Tipp “Über 2,5 Tore” eine Quote von 1,53.

So seht ihr Saarbrücken - Verl im TV oder Stream:

18. Oktober 2025, 14 Uhr, Ludwigsparkstadion, Saarbrücken

Übertragung TV: Magenta TV

Übertragung Stream: Magenta TV

Fans der 3. Liga brauchen ein Abo bei Magenta TV. Denn der Pay-TV-Anbieter hält die Rechte an allen Einzelspielen der 3. Liga. Die fünf 14-Uhr-Spiele am Samstag werden sogar via Konferenz übertragen. 68 der 380 Partien sind zudem bei der ARD und ihren dritten Sendern zu sehen. Das Duell zwischen Saarbrücken und Verl zählt allerdings nicht dazu.

Saarbrücken vs Verl: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Saarbrücken: P. Menzel - Wilhelm, Sonnenberg, Bichsel, T. Schumacher - Multhaup, Rabihic, Kamara, Elongo-Yombo - Brünker, Pick

Ersatzbank Saarbrücken: Paterok (Tor), Bormuth, Fahrner, Baumann, Wollschläger, Schmidt, Civeja, Caliskaner, Zeitz, Rizzuto

Startelf Verl: P. Schulze - Mhamdi, Ens, F. Otto, Kijewski - Waidner, Eze, Gayret, Taz - Besio, Steczyk

Ersatzbank Verl: Pekruhl (Tor), Knost, Mannhardt, Mesanovic, Ahrweiler, Stark, Otto, Onuoha, Lehmann

Die Gäste müssen vor allem auf Japaur verzichten. Bei den Hausherren fehlen die verletzten Sontheimer, Vasiliadis und Naifi. Krahn sitzt weiter seine Rotsperre ab. Rizzuto steht dagegen wieder zur Verfügung. Unsere Saarbrücken Verl Prognose müssen wir deswegen aber nicht anpassen.

Unser Saarbrücken - Verl Tipp: Doppelte Chance 1/x & Über 1,5 Tore

Trotz der jüngsten drei Remis gehört Saarbrücken weiterhin zu den Topteams der Liga. Zudem sind die Saarländer das beste Heimteam in Liga 3. So spricht im Duell mit Verl vieles für die Hausherren.

Aufgrund der jüngsten Remis müssen wir unseren Tipp aber durch die “Doppelte Chance” absichern. Zudem dürfen sich die Zuschauer bei zwei Mannschaften, die kaum Weiße Westen vorweisen können, auf ein paar Treffer freuen.