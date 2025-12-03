SC Magdeburg - Szeged Tipp, Prognose & Quoten | 04.12.2025

SPORT1 Betting 03.12.2025 • 18:00 Uhr SC Magdeburg - Szeged Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine EHF Champions League Wette | Zehnter Sieg für den SCM?

Unser SC Magdeburg - Szeged Sportwetten Tipp zum EHF Champions League Spiel am 04.12.2025 lautet: Im Wett Tipp heute festigt der Titelverteidiger seinen Status als Top-Team der EHF Champions League.

Die Sportwetten Anbieter machen kein großes Geheimnis aus der Favoritenrolle des Titelverteidigers. Wir stimmen den Wettanbietern zu und sehen den SCM in unserer SC Magdeburg Szeged Prognose klar im Vorteil.

Auf den amtierenden Champions-League-Sieger wartet ein besonderer Monat - nicht nur weil Weihnachten bevorsteht. Sechs der acht Pflichtspiele in diesem Jahresabschnitt bestreiten Bennet Wiegert und seine Auswahl zu Hause. Unser SC Magdeburg Szeged Wett Tipp heute fällt mit einer Quote von 1.75 bei Bet365 auf “Sieg SC Magdeburg (HC -4,5)”.

Darum tippen wir bei SC Magdeburg vs Szeged auf “Sieg SC Magdeburg (HC -4,5)”:

Magdeburg ist seit Februar 2025 in der Champions League ungeschlagen.

Magdeburg hat 6 von 9 Champions-League-Partien in dieser Saison mit mindestens 5 Punkten Vorsprung gewonnen.

Magdeburg ist das effizienteste Team in der laufenden CL-Saison (72,6 Prozent).

SC Magdeburg vs Szeged Quoten Analyse:

Nicht jedes Spiel geht dem Tabellenführer der Champions League Gruppe B einfach von der Hand. Doch egal, welchen Herausforderungen sich der SCM in dieser Saison stellt - er meistert sie. Darauf deuten auch die SC Magdeburg Szeged Wettquoten hin.

Bennet Wiegert und sein Team marschieren in dieser Spielzeit von Sieg zu Sieg - unabhängig vom Wettbewerb und Kontrahenten. Wenig überraschend fallen die SC Magdeburg Szeged Quoten für einen “Sieg Magdeburg) somit in einen Bereich, der eine Handicapwette notwendig macht.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

SC Magdeburg vs Szeged Prognose: Ein erfolgreicher Jahresabschluss

Die deutschen Mannschaften dominieren ihre jeweiligen Gruppen in der EHF Champions League. Während die Füchse Berlin in der Gruppe A an der Spitze thronen, bestimmt der Gastgeber aus unserem SC Magdeburg vs. Szeged Tipp das Geschehen in der Gruppe B.

Beide deutschen Klubs haben neun Siege aus den ersten neun Gruppenspielen geholt. Das Wiegert-Team blickt auf viele souveräne Erfolge zurück. Sechs von neun Paarungen in der CL gewann der SCM mit mindestens fünf Punkten Vorsprung. Unsere SC Magdeburg - Szeged Prognose fügt dieser Kategorie noch einen weiteren Triumph hinzu.

Zum Abschluss des Champions-League-Jahres 2025 hoffen die Gastgeber in unserem SC Magdeburg gegen Szeged Tipp auf einen letzten herausragenden Auftritt. Seit Februar 2025 wurde der SCM in der Handball-Königsklasse nicht mehr bezwungen.

Der amtierende Champions-League-Sieger erzielte bis jetzt 296 Tore, für die er in neun Begegnungen insgesamt 408 Schüsse abgegeben hat. Das bedeutet eine Effizienz-Quote von 72,6 Prozent - die beste unter allen CL-Teilnehmern.

SC Magdeburg - Szeged Statistik & Bilanz:

Letzte 5 CL-Spiele SC Magdeburg: 31:26 Pelister (A), 43:35 Zagreb (A), 27:22 Zagreb (H), 36:26 Pelister (H), 34:30 Szeged (A).

Letzte 5 CL-Spiele Szeged: 32:26 Zagreb (H), 35:20 Pelister (H), 24:25 Pelister (A), 28:23 Zagreb (A), 30:34 Magdeburg (H).

Letzte 5 Spiele SC Magdeburg vs. Szeged: 34:30 (A).

Ebenso brillant und beinahe fehlerfrei agieren die Wiegert-Schützlinge von der Siebenmeter-Linie. 44 der 51 Versuche vom Strich führten zum Torerfolg. Wieder ist die Effizienz-Quote (86,3 Prozent) die beste im laufenden Wettbewerb.

Zuletzt hat der Spitzenreiter der Handball-Bundesliga in der Königsklasse vier aufeinanderfolgende Begegnungen mit mindestens fünf Punkten Vorsprung für sich entschieden.

Die Gäste aus Ungarn konnten den Abstand im Hinspiel vor heimischer Kulisse zumindest bei vier Toren Unterschied halten. Zu Gast in Magdeburg sollte der Unterschied stärker zu erkennen sein.

Brecht ihr das Torverhältnis des SCM (+49) auf die ersten neun CL-Spiele herunter, gewinnt der Titelverteidiger seine Begegnungen im Schnitt mit 5,4 Toren Unterschied. Auf dieser Basis ist ein Erfolg mit unserem SC Magdeburg vs. Szeged Tipp realistisch.

Unser SC Magdeburg - Szeged Tipp: Sieg Magdeburg (HC -4,5)

Die Gastgeber dominieren derzeit den Welt-Handball. Als Titelverteidiger dürfen sie ihr letztes Champions-League-Spiel des Kalenderjahres in der eigenen Arena bestreiten und dort zusammen mit dem Publikum eine Handball-Party feiern.

Unser SC Magdeburg Szeged Sportwetten Tipp lautet: “Sieg Magdeburg (HC -4,5)” mit einer Wettquote bei Bet365 von 1,75.