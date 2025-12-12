SC Verl - Essen Tipp, Prognose & Quoten | 13.12.2025

SPORT1 Betting 12.12.2025 • 18:00 Uhr SC Verl - Essen Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 3. Liga Wette | Schlägt die beste Drittliga-Offensive mehrfach zu?

Unser SC Verl - Essen Sportwetten Tipp zum 3. Liga Spiel am 13.12.2025 lautet: Die geballte NRW-Power entfaltet sich im Drittliga-Topspiel und lenkt den Fokus für den Wett Tipp heute auf die Trefferanzahl.

Zwei der stärksten Drittliga-Teams nehmen es in der SC Verl Essen Prognose miteinander auf. Furiose Formkurven haben den SCV und RWE zuletzt bis unter die Top-4 der dritthöchsten deutschen Spielklasse geflutet. Einen klaren Favoriten schenken die Quoten der besten Buchmacher kaum her.

Darum tippen wir bei SC Verl vs Essen auf “SC Verl Über 1,5 Tore”:

Verl stellt die erfolgreichste Drittliga-Offensive auf den Rasen (42 Tore).

Verl ist formstark, holte 18 Punkte aus den letzten 8 Ligaspielen, erzielte währenddessen 25 Treffer.

Essen hat die zweitmeisten erwartbaren Gegentore zugelassen (34,23 xGA).

SC Verl vs Essen Quoten Analyse:

Uwe Koschinat hat seinen Vertrag jüngst über das Saisonende hinaus verlängert. Der 54-Jährige heimste zuletzt viele Erfolge mit seiner Mannschaft ein und kassierte seit Ende September nur eine einzige Pleite in der 3. Liga. Aus den SC Verl - Essen Wettquoten entnehmen wir dennoch eine Außenseiterrolle der Gäste.

Diese ist jedoch berechtigt. Der SCV hat seine letzte Niederlage im September kassiert und ist das formstärkste Team im deutschen Drittligafußball. Ein “Sieg SC Verl” klingt mit einer SC Verl Essen Quote in Höhe von 2,15 dementsprechend verlockend.

SC Verl vs Essen Prognose: Fehler werden bestraft

Dominanter als der Sportclub ist in dieser Drittliga-Spielzeit kein anderer Verein unterwegs. Zum Zeitpunkt des SC Verl vs. Essen Tipps haben die Hausherren 42 Tore in 17 Spielen erzielt - der absolute Bestwert im laufenden Wettbewerb.

Die Ballbesitz-Werte der Ostwestfalen (64,2 Prozent) ähneln denen des deutschen Rekordmeisters aus München und sind in der dritthöchsten deutschen Spielklasse unübertroffen.

Gut möglich, dass die Hausherren ihrem Schnitt von knapp 2,5 erzielten Toren pro Ligaspiel auch in unserer SC Verl gegen Essen Prognose bestätigen können. Der Dauerdruck, den der SCV erzeugen kann, dürfte für Fehler auf der Gegenseite sorgen.

Essen rangiert im Drittliga-Tableau direkt hinter dem Sportclub, hat aber eine offensichtliche Schwäche. Im eigenen Strafraum verteidigt RWE viel zu sorgenfrei und verursachte bis zum SC Verl gegen Essen Tipp schon zehn Strafstöße - die meisten der 3. Liga.

SC Verl - Essen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele SC Verl: 2:2 Havelse (A), 4:1 Osnabrück (H), 5:1 Viktoria Köln (A), 1:1 Aue (H), 2:2 Rostock (A).

Letzte 5 Spiele Essen: 1:1 Stuttgart 2 (H), 3:2 Saarbrücken (A), 2:3 Cottbus (H), 2:1 Ingolstadt (A), 2:1 Schweinfurt (H).

Letzte 5 Spiele SC Verl vs. Essen: 3:0 (H), 3:1 (A), 1:1 (H), 5:0 (A), 2:2 (A).

Das erklärt zumindest in Teilen den gigantischen Wert an erwartbaren Gegentoren (34,23 xGA). Die werden nur von einem anderen Drittliga-Team überboten - und das als Aufstiegskandidat!

Pro Schuss erlauben die Rot-Weißen ligaweit die beste Chancenqualität (0,148 xGA/Schuss). Zu viele Einladungen dieser Art sollten die Gäste der besten Offensive lieber nicht schenken.

Selbstbewusst und mit dem balldominanten Spielstil bestens vertraut finden die Akteure von SCV-Cheftrainer Tobias Strobl in dieser Saison den Weg bis in den gegnerischen Sechzehner und in die gefährlichen Räume.

Ihre Muster sind stabil und lassen sich wiederkehrend beobachten - ein klares Indiz für eine Fortsetzung der aktuellen Formkurve. Zudem ist Top-Scorer Berkan Taz mit acht Treffern und sechs Torvorlagen bestens aufgelegt.

Interessant dürfte es mit Blick auf die SC Verl - Essen Prognose vor allem mit Blick auf den zweiten Durchgang werden. Gäste-Trainer Uwe Koschinat wechselte bisher die meisten Drittliga-Tore ein (19).

So seht ihr SC Verl - Essen im TV oder Stream:

13. Dezember 2025, 16.30 Uhr, Sportclub Arena, Essen

Übertragung TV: MagentaTV

Übertragung Stream: MagentaTV

Einen echten Vorteil hat er diesbezüglich gegenüber Tobias Strobl allerdings nicht. Beim SCV steuerten die eingewechselten Akteure ebenfalls bereits 16 Saisontreffer bei - der drittbeste Wert in der 3. Liga.

Die Einschätzungen der Buchmacher wirken daher sehr sauber, wenn sie bei “Über 3,5 Toren” im Spiel nur Wettquoten von circa 2,25 auf den Markt werfen.

SC Verl vs Essen: Die möglichen Aufstellungen

Startelf SC Verl: Schulze - Mhamdi, Ens, Fynn Otto, Kijewski - Eze, Waidner, Stark - Taz - Arweiler, Besio

Ersatzbank SC Verl: Pekruhl, Lehmann, Kohler, Stöcker, Wessig, Yari Otto, Steczyk, Onuoha

Startelf Essen: Wienand - Kostka, Rios Alonso, Kraulich, Brumme - Gjasula, Moustier - Safi, Müsel, Mizuta - Mause

Ersatzbank Essen: Brüning, Schultz, Bouebari, Hofmann, Swajkowski, Arslan, Owusu, Obuz, Janssen

Einziger Wermutstropfen für die Qualität dieser Begegnung ist der Ausfall von SCV-Mittelfeldmotor Timur Gayret. Der 27-Jährige muss wegen seiner kürzlich kassierten fünften Gelben Karte im NRW-Derby passen.

Ansonsten hat der Sportclub bis auf den Langzeitverletzten Alem Japaur (Kreuzbandriss) keine weiteren Ausfälle zu beklagen. Das spricht für eine Fortsetzung der grandiosen Offensiv-Auftritte.

Unser SC Verl - Essen Tipp: SC Verl Über 1,5 Tore

Das Angriffsspiel der Gastgeber ist berauschend und überfordert regelmäßig die Drittliga-Hintermannschaften der Konkurrenz. Gerade Essen könnte für seine robuste Gangart im eigenen Strafraum mehrfach bestraft werden.

Unser SC Verl Essen Sportwetten Tipp lautet: “SC Verl Über 1,5 Tore” mit einer Wettquote bei Betano von 1,80.