Schalke - Darmstadt Tipp, Prognose & Quoten | 20.09.2024

SPORT1 Betting 19.09.2024 • 09:00 Uhr Schalke - Darmstadt Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Hat Königsblau das Gewinnen verlernt?

Unser Schalke - Darmstadt Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 20.09.2024 lautet: Auf Schalke brennt der Baum. Inwiefern das Feuer gegen Darmstadt gelöscht werden kann, gilt es in unserem Wett Tipp heute zu klären.

Schalke 04 steht mit dem Rücken zur Wand - wieder einmal! Nur ein Punkt aus den vergangenen vier Liga-Duellen lässt auf eine handfeste Krise schließen. Aus dem tiefen Loch will sich die Elf von Trainer Karel Geraerts mit einem Erfolgserlebnis in der Schalke Darmstadt Prognose ziehen.

Die Lilien warten nach dem Abstieg im Vorjahr weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis im deutschen Unterhaus. In unserem Schalke Darmstadt Wett Tipp heute wird es auch diesmal zu keinem Sieg reichen. Wir spielen „Doppelte Chance 1X & Über 2,5 Tore“ zu einer Quote von 1,95 bei Happybet.

Darum tippen wir bei Schalke vs Darmstadt auf „Doppelte Chance 1X & Über 2,5 Tore“:

Schalke verlor in der vergangenen Spielzeit nur 4 seiner 17 Liga-Heimspiele.

Darmstadt setzte sich nur in einem der letzten 5 Gastauftritte im Ruhrpott durch (1U, 3N).

Unabhängig vom Austragungsort führten die letzten 4 direkten Aufeinandertreffen zu 3 oder mehr Toren.

Schalke vs Darmstadt Quoten Analyse:

In drei der letzten fünf direkten Kräftemessen in der Veltins-Arena behielten die Schützlinge aus dem Ruhrpott die Oberhand. Die Wettanbieter gehen auch diesmal von einem Heimsieg aus und bewerten diesen mit durchschnittlichen Schalke Darmstadt Quoten in Höhe von 1,75.

Während der laufenden Saison zeichnete sich bei beiden Konkurrenten eine defensive Anfälligkeit ab. Diese dürfte sich auch im direkten Duell abzeichnen. Somit gehen die Bookies am Markt „Über/Unter 2,5 Tore“ von drei oder mehr Treffern aus. Wettanbieter ohne Steuer bieten für diesen Spielausgang Schalke Darmstadt Wettquoten zwischen 1,55 und 1,60 an.

Schalke vs Darmstadt Prognose: Kann Florian Kohfeldt Darmstadts freien Fall stoppen?

Die Männer aus dem Ruhrgebiet bestreiten bereits die zweite Saison im deutschen Unterhaus. Im Vorjahr reichte es lediglich für Platz 10. Nach fünf Spieltagen steht fest, dass die Knappen sich im Formtief befinden und sich gegenüber dem Vorjahr aktuell vor der Schalke Darmstadt Prognose um drei Plätze verschlechtert haben.

Nur ein Punkt resultierte an den vergangenen vier Spieltagen. Dieser wurde nach einem 2:2 in Magdeburg errungen. Auf der anderen Seite mussten drei Niederlagen gegen Nürnberg (1:3), 1. FC Köln (1:3) und zuletzt Karlsruhe (0:2) hingenommen werden. Das bisher einzige Erfolgserlebnis kam nach einem 5:1 am ersten Matchday gegen das Tabellenschlusslicht aus Braunschweig zustande.

Vor allem defensiv haben die Schalker keinen guten Eindruck hinterlassen und kassierten elf Gegentore. Der Offensive gelingt es, mit neun erzielten Treffern nicht zwingend die defensiven Probleme auszugleichen. Vier der bisherigen fünf Liga-Duelle brachten drei oder mehr Tore mit sich. Der Vorsprung auf die Abstiegszone ist vor dem Schalke Darmstadt Tipp auf zwei Punkte geschrumpft.

Schalke - Darmstadt Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Schalke: 0:2 Karlsruher SC (A), 1:3 1. FC Köln (H), 2:2 Magdeburg (A), 2:0 Aalen (A), 1:3 Nürnberg (A).

Letzte 5 Spiele Darmstadt: 1:1 Eintracht Braunschweig (H), 0:4 SV Elversberg (A), 1:1 Nürnberg (H), 3:1 Teutonia Ottensen (A), 1:3 SC Paderborn (A).

Letzte 5 Spiele Schalke vs. Darmstadt: 5:2 (A), 2:4 (H), 1:2 (A), 3:1 (H), 2:0 (A).

Erst in der vergangenen Spielzeit stiegen die Lilien als Tabellenschlusslicht aus dem deutschen Oberhaus ab und landeten somit in der 2. Bundesliga. Die Erwartung für die neue Saison war recht groß. Der eine oder andere Hesse träumte durchaus vom direkten Wiederaufstieg.

Nachdem die ersten vier Spieltage nur einen mageren Zähler zum Vorschein gebracht hatten, sahen sich die Verantwortlichen gezwungen zu handeln und ersetzten den einstigen Trainer Torsten Lieberknecht durch Florian Kohfeldt. Der neue Übungsleiter bestritt sein erstes Match an der Seitenlinie gegen das Tabellenschlusslicht Eintracht Braunschweig. Trotz zwischenzeitlicher Führung resultierte am Ende dennoch lediglich ein 1:1-Remis. Dabei stand den Lilien das Glück zur Seite. Die Gäste scheiterten nämlich zweimal am Aluminium.

In erster Linie gilt es für Florian Kohfeldt, die Offensive zu beleben. Nur drei Tore verbuchten die Hessen an den ersten fünf Spieltagen. Lediglich Regensburg zeigt einen harmloseren Angriff auf. Mit elf Gegentoren stehen die Lilien defensiv alles andere als sicher und dürften auch in unserer Schalke Darmstadt Prognose große Probleme haben, die Null zu halten.

So seht ihr Schalke - Darmstadt im TV oder Stream:

20. September 2024, 18:30 Uhr, Veltins-Arena, Gelsenkirchen

Übertragung TV: Sky Sport 2

Übertragung Stream: Sky Sport 2

Da es sich um ein Freitagsspiel der 2. Bundesliga handelt, beansprucht Sky die Rechte für dieses Match.

Wer somit seinen Schalke Darmstadt Tipp live verfolgen möchte, benötigt ein Abo beim deutschen Medienkonzern. Zudem bietet Sky die Möglichkeit, die Paarung auf mobilen Endgeräten zu streamen.

Schalke vs Darmstadt: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Schalke: Heekeren - Gantenbein, Wasinski, Sanchez, Murkin - Bachmann, Schallenberg, Sylla, Younes, T. Mohr - Karaman

Ersatzbank Schalke: R. Hoffmann, Aydin, Cissé, Donkor, M. Kaminski, Grüger, Hamache, Antwi-Adjei, Lasme

Startelf Darmstadt: Schuhen - Lopez, Riedel, Vukotic, Nürnberger - Klefisch, A. Müller, Marseiler, Corredor - Lidberg, Hornby

Ersatzbank Darmstadt: Niemczycki, Maglica, Guille Bueno, C. Zimmermann, Gjasula, El Idrissi, Kempe, Papela, Lakenmacher

Die gesamte Offensive der Schalker steht und fällt mit Kenan Karaman. Der Kapitän erzielte vier der insgesamt neun Tore der Recken aus dem Ruhrpott und dürfte heiß auf einen weiteren Treffer sein.

Der neue Darmstadt-Trainer Florian Kohfeldt ist um defensive Stabilität bemüht. Gegen Braunschweig stellte er vom einstigen 3-4-1-2 auf ein 4-4-2 mit Doppelsechs um. Auch gegen Schalke gilt es, hinten möglichst sicher zu stehen, um keinem zeitigen Rückstand hinterherzulaufen.

Unser Schalke - Darmstadt Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 2,5 Tore

Wenngleich Kohfeldt gegen Braunschweig um defensive Stabilität bemüht war, zeigte der Abwehrverbund immer wieder Lücken auf. Letztlich rettete das Aluminium zumindest einen Punkt. Beide Konkurrenten standen defensiv auf wackeligen Beinen und zeigten sich mit elf Gegentoren in fünf Spielen löchrig wie ein Schweizer Käse.

Die Schalker haben nur eines der letzten fünf Heimspiele gegen Darmstadt verloren (3S, 1U). Auch dieses Mal sehen wir die Gastgeber in der leichten Favoritenrolle und schließen eine Niederlage aus.