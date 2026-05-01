SPORT1 Betting 01.05.2026 • 18:00 Uhr Schalke - Düsseldorf Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Macht Schalke den Aufstieg im eigenen Stadion klar?

Unser Schalke – Düsseldorf Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 02.05.2026 lautet: Vor ausverkaufter Kulisse bestätigt Königsblau die Form der letzten Wochen und feiert im Wett Tipp heute.

Alles ist angerichtet für eine große Aufstiegsfeier am Samstagabend. Zuvor müssen sich die Knappen allerdings erst einen Heimsieg im Duell mit abstiegsgefährdeten Fortunen verdienen – ein Szenario, das für die Anhänger in Gelsenkirchen unumstößlich scheint, vor allem nach den jüngsten Auftritten ihrer Mannschaft.

Läuft alles nach Plan, kehren die Gastgeber nach drei Zweitliga-Spielzeiten zurück ins deutsche Oberhaus. Sieben Punkte beträgt der Vorsprung auf den Relegationsplatz – bei noch drei verbliebenen Partien. Außerdem verhinderten die Hausherren zuletzt in elf aufeinanderfolgenden Zweitliga-Begegnungen eine Niederlage (7S, 4U).

Ohne Wett-Zusatz würde ein Heimsieg kaum den gewünschten Gewinn versprechen. Das könnt ihr aber mit cleveren Match-Kombinationen ändern. Als erstes kommt uns bei der erfolgreichsten Defensive dieser Zweitliga-Spielzeit natürlich ein Sieg ohne Gegentor in den Sinn.

Für unseren Schalke – Düsseldorf Wett Tipp auf „Schalke gewinnt zu Null” bietet AdmiralBet eine attraktive Quote von 2,85.

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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Taumelnde Fortunen setzten am vergangenen Wochenende ein Ausrufezeichen. Düsseldorf beendete gegen Dynamo Dresden eine Niederlagenserie von fünf Pleiten am Stück. Getragen wurde die Mannschaft von Alexander Ende durch einen aufgedrehten Cedric Itten. Der Top-Stürmer (13 Saisontore) besorgte nach elf Minuten die Führung und legte später noch das zwischenzeitliche 3:0 für Luca Raimund auf.

Dieser überraschende Erfolg darf jedoch nicht über die allgemeinen Eindrücke aus den vorherigen Spielen hinwegtäuschen. Neben Itten hat kein anderer F95-Profi mehr als vier Saisontore erzielt. 40,3 erwartbare Treffer der Fortunen reichen im Ligavergleich nur zum 14. Platz.

Ganz besonders in der Ferne hinterließ die Offensivabteilung der Ende-Truppe in vielen Spielen einen ernüchternden Eindruck. Düsseldorf erzielte in 15 Zweitliga-Auswärtsspielen nur elf eigene Treffer. Zudem betreten die Gäste die Veltinsarena als schwächste Zweitliga-Offensive dieser Spielzeit (30 Tore).

Schalke hatte in der Hinrunde noch offensichtliche Baustellen im Angriff, konnte diese im Laufe der Saison aber erfolgreich adressieren. Nicht umsonst brachten die Knappen das Leder an den letzten beiden Spieltagen insgesamt sieben Mal über die Linie und drehten in die Kurve zum Torjubel ab.

Schalke vs Düsseldorf: Wett Tipps und Prognosen

Für dieses Aufeinandertreffen und unsere Schalke vs Düsseldorf Prognosen haben wir verschiedene Wett Tipps analysiert, die auf den aktuellen Daten und Formkurven basieren. Die besten Schalke gegen Düsseldorf Quoten haben es in unsere Auswahl geschafft.

Schalke gewinnt zu Null ( Quote 2,85 bei AdmiralBet ): Die beste erwartbare Defensive aller Zweitligisten findet ihr weiterhin in Gelsenkirchen (33,8 xGA). Loris Karius striff sich nach elf Begegnungen eine weiße Weste über – der geteilt beste Wert in dieser Saison. Unbeteiligt daran ist der Schlussmann nicht gewesen – er hielt 72,4 Prozent der Bälle, die auf seinen Kasten geflogen sind (2.).

Die beste erwartbare Defensive aller Zweitligisten findet ihr weiterhin in Gelsenkirchen (33,8 xGA). Loris Karius striff sich nach elf Begegnungen eine weiße Weste über – der geteilt beste Wert in dieser Saison. Unbeteiligt daran ist der Schlussmann nicht gewesen – er hielt 72,4 Prozent der Bälle, die auf seinen Kasten geflogen sind (2.). Sieg Schalke (HC -1) ( Quote 2,15 bei AdmiralBet ): Seit zwölf Zweitliga-Heimspielen sind die Königsblauen ungeschlagen. In diesem Zeitraum wanderten ligaweit die meisten Heimpunkte auf das Knappen-Konto (36), ebenso wie die meisten Heimsiege (11). F95 hingegen kassierte gemeinsam mit Fürth die meisten Zweitliga-Auswärts-Pleiten der Saison (10).

Seit zwölf Zweitliga-Heimspielen sind die Königsblauen ungeschlagen. In diesem Zeitraum wanderten ligaweit die meisten Heimpunkte auf das Knappen-Konto (36), ebenso wie die meisten Heimsiege (11). F95 hingegen kassierte gemeinsam mit Fürth die meisten Zweitliga-Auswärts-Pleiten der Saison (10). Sieg Schalke & Über 1,5 Tore ( Quote 1,70 bei AdmiralBet ): Die Offensivabteilung der Hausherren ist in der zweiten Saisonhälfte förmlich explodiert. Kein anderer Zweitligist erzielte seit Beginn des 18. Spieltages mehr Treffer als die Mannschaft von Miron Muslic (26). Zudem gewann Schalke am letzten Wochenende das vierte Spiel in Folge. Besonders bleiben natürlich die beiden Comeback-Siege gegen Elversberg (2:1) und Paderborn (3:2) in Erinnerung.

Die Offensivabteilung der Hausherren ist in der zweiten Saisonhälfte förmlich explodiert. Kein anderer Zweitligist erzielte seit Beginn des 18. Spieltages mehr Treffer als die Mannschaft von Miron Muslic (26). Zudem gewann Schalke am letzten Wochenende das vierte Spiel in Folge. Besonders bleiben natürlich die beiden Comeback-Siege gegen Elversberg (2:1) und Paderborn (3:2) in Erinnerung. Schalke Über 2,5 Tore (Quote 2.35 bei AdmiralBet): Schalke kann aus verschiedenen Situationen zu Torchancen kommen. Unter anderem haben die Hausherren ligaweit die meisten Abschlüsse in Folge eines hohen Ballgewinns gesammelt (45). Getragen von der Euphorie dieser Saisonphase könnte der Tabellenführer sich durchaus in einen Rausch spielen.