Schalke - Elversberg Tipp, Prognose & Quoten | 18.05.2025

SPORT1 Betting 17.05.2025 • 07:00 Uhr Schalke - Elversberg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Wie endet das Elversberger Märchen?

Unser Schalke - Elversberg Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 18.05.2025 lautet: Für das Sensations-Team aus dem Saarland ist am letzten Spieltag noch alles möglich. Mindestens einen Punkt werden sie in unserem Wett Tipp heute holen, auch wenn Königsblau im letzten Heimspiel noch einmal alles geben wird.

Direkter Aufstieg, Relegation oder doch nur einer der Plätze 4 bis 6? Für “Die Elv”, wie die Mannschaft aus dem Saarland genannt wird, ist am letzten Spieltag all das noch möglich. In unserer Schalke Elversberg Prognose würde ein Sieg der SVE mindestens Rang 3 bescheren. Bei einer Pleite dürfte das Thema “Aufstieg” dagegen vom Tisch sein.

Für S04 auf der anderen Seite geht es um nichts mehr, außer sich irgendwie versöhnlich von den Fans zu verabschieden - wenn das nach der bisherigen Saison überhaupt noch geht. Wir entscheiden uns für den Schalke Elversberg Wett Tipp heute “Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen” mit einer Quote von 1,80 bei Bet-at-home.

Darum tippen wir bei Schalke vs Elversberg auf “Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen”:

Schalke holte nur einen Punkt aus den letzten 5 Partien.

Elversberg ist seit 7 Spielen ungeschlagen.

Die SVE braucht im Aufstiegskampf einen Sieg; S04 will einen versöhnlichen Abschluss.

Schalke vs Elversberg Quoten Analyse:

Wenn ihr unsere Wette nachspielen wollt, dann solltet ihr vorher unbedingt noch den Bet-at-home Gutschein Code einlösen. Diesen könnt ihr selbstverständlich auch für viele der anderen Schalke Elversberg Quoten verwenden. Die Wettanbieter sehen dabei die Gäste im doch recht klaren Vorteil.

Wer auf einen Auswärtssieg setzt, der erhält Quoten bis gerade einmal 1,65. Dagegen erreichen die Schalke Elversberg Wettquoten für einen Tipp auf Heimsieg Werte bis 4,75. Da erscheint selbst die “Doppelte Chance 1X” zu Quoten bis 2,30 noch interessant. Nach den letzten Ergebnissen von S04 würden wir davon aber eher abraten.

Schalke vs Elversberg Prognose: Gäste geben alles für ihren Traum

Am vergangenen Wochenende verlor Schalke auch das Gastspiel in Düsseldorf. Es war die dritte Pleite in Folge und die vierte an den letzten fünf Spieltagen. Zwischendrin gab es ein Remis gegen den HSV. In jeder dieser letzten fünf Zweitliga-Begegnungen kassierten die Knappen genau zwei Gegentore.

In der Formtabelle der letzten fünf Spieltage stehen sie mit nur einem Punkt und 3:10 Toren wenig überraschend auf dem letzten Platz. Insgesamt kommt S04 nach 33 Spieltagen auf 38 Zähler. Damit ist jetzt schon klar: Es wird die schlechteste königsblaue Zweitliga-Saison der Vereinsgeschichte.

Rein rechnerisch ist sogar noch der Abstieg möglich, denn der Vorsprung auf Braunschweig auf Platz 16 beträgt nur drei Punkte. Allerdings haben die Knappen gegenüber der Eintracht das um 14 Treffer bessere Torverhältnis. S04 selbst stellt mit 60 Gegentoren die zweitschlechteste Abwehr hinter Schlusslicht Regensburg (68).

Die 33 Heim-Gegentreffer überbietet aber noch nicht einmal der Jahn. In dieser negativen Statistik ist Königsblau führend und wir gehen bei unserem Schalke Elversberg Tipp nicht davon aus, dass die Kicker aus Gelsenkirchen ausgerechnet im kommenden Match ihren Kasten sauber halten werden.

Schalke - Elversberg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Schalke: 0:2 Düsseldorf (A), 0:2 Paderborn (H), 1:2 Kaiserslautern (A), 2:2 HSV (H), 0:2 Regensburg (A)

Letzte 5 Spiele Elversberg: 3:0 Braunschweig (H), 3:1 Nürnberg (A), 1:1 Paderborn (A), 1:1 Düsseldorf (H), 3:1 Hannover (A)

Letzte Spiele Schalke vs. Elversberg: 4:1 (H), 1:1 (H), 2:1 (A)

Denn mit der SVE kommt die zweitbeste Offensive der 2. Bundesliga in die Veltins Arena. Ihre 62 Tore werden nur von Spitzenreiter Hamburg übertroffen (76). Allein an den letzten beiden Spieltagen haben die Gäste jeweils dreimal getroffen und sich durch zwei klare Siege in die Pole Position um Rang 3 gebracht.

Mit einem Sieg hat die Elv die Relegation sicher und sollte Köln parallel gegen Kaiserslautern verlieren, dann würden die Saarländer aufgrund des viel besseren Torverhältnisses sogar direkt aufsteigen. Auf der anderen Seite sind die Teams auf den Rängen 4 bis 6 punktgleich bzw. haben nur zwei Zähler weniger.

Selbst ein Remis würde den Gästen also unter Umständen nicht reichen, allen voran, wenn die punktgleichen Paderborner in Karlsruhe gewinnen. Die SVE selbst ist seit mittlerweile sieben Zweitliga-Spielen ungeschlagen (4S, 3U) und damit so lange wie kein anderes Team. Seit dem 20. Spieltag verloren die Gäste nur eines von 14 Spielen (7S, 6U).

In diesem Zeitraum holten sie 27 Punkte, was Liga-Bestwert ist und mit ein Grund dafür, dass wir in unserer Schalke Elversberg Prognose davon ausgehen, dass die Saarländer diese Begegnung zumindest nicht verlieren. Zudem haben sie mit dem Gegner noch eine Rechnung offen.

So seht ihr Schalke - Elversberg im TV oder Stream:

18. Mai 2025, 15:30 Uhr, Veltins Arena, Gelsenkirchen

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go, WOW

Wer bei seinem Schalke Elversberg Tipp live und vor allem in Farbe mitfiebern will, der kommt an einem Abo bei Sky bzw. dessen Streaming-Dienst WOW nicht vorbei. Nur dort wird diese Partie entweder als Einzelspiel oder im Rahmen der Konferenz gezeigt.

Das Hinspiel hat die Elv zu Hause klar mit 1:4 verloren. Es war im dritten direkten Aufeinandertreffen die erste Pleite (1S, 1U). Den bisher einzigen Erfolg über die Königsblauen feierten die Saarländer in der Vorsaison und zwar auswärts (2:1).

Schalke vs Elversberg: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Schalke: Heekeren - Bulut, Kalas, Kaminski, Murkin; Schallenberg, Antwi-Adjei, Mohr, Younes; Sylla, Karaman

Ersatzbank Schalke: Langer, Aydin, Ayhan, Donkor, Gantenbein, Sanchez, Toure, Bachmann, Grüger, Seguin, Zalazar, Ba, Höjlund

Startelf Elversberg: Kristof - Baum, Pinckert, Le Joncour, Neubauer; Fellhauer, Sahin, Petkov, Damar, Zimmerschied; Asllani

Ersatzbank Elversberg: Boss, Feil, Dürholtz, Ebnoutalib, Rohr, Gerezgiher, Sickinger, Schmahl, Schnellbacher

In jedem der bisherigen drei direkten Duelle gab es Tore auf beiden Seiten. In unserer Schalke Elversberg Prognose gehen wir davon aus, dass sich dieser Trend fortsetzt. Dabei muss man allerdings festhalten, dass die Gäste mit elf die wenigsten Auswärts-Gegentore der Liga haben und mit insgesamt 13 Weißen Westen ligaweit die meisten.

Dennoch gehen wir davon aus, dass die Knappen im letzten Heimspiel noch einmal alles aus sich herausholen werden. Das bislang letzte Heim-Match gegen Paderborn ging mit 0:2 verloren. Davor konnte Königsblau in acht aufeinanderfolgenden Heimpartien treffen. Wenn ihr eine Freebet nutzen könnt, wäre der alternative Tipp “Sieg Elversberg & Beide Teams treffen” zu Quoten um 2,50 zu empfehlen.

Unser Schalke - Elversberg Tipp: “Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen”

Die letzte Mannschaft, die am 34. Zweitliga-Spieltag als Dritter noch aus den Top 3 geworfen wurde, war Aachen in der Saison 2003/04. Damals ging es für die Alemannia von Platz 3 auf 6. 21 Jahre später wäre Elversberg ungern das nächste Team, dem das passiert. Wegen des starken Torverhältnisses würde ihnen ein Punkt reichen, um vor Düsseldorf und Kaiserslautern zu bleiben. Allerdings müsste man dann darauf hoffen, dass auch die punktgleichen Paderborner nicht gewinnen.

Die SVE ist die Mannschaft der Stunde, steht in der Formtabelle der letzten fünf Spieltage auf Platz 1, während Schalke in derselben Tabelle ganz unten steht. Auch in der Formtabelle der letzten zehn Spieltage steht die Elv ganz oben. Wir sind daher überzeugt, dass die Gäste die Partie nicht verlieren. Ein Tor trauen wir den Knappen aber zu. Ansonsten wird das letzte Spiel vor den heimischen Fans noch ungemütlicher als ohnehin schon.