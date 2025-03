Schalke - Hannover Tipp, Prognose & Quoten | 14.03.2025

SPORT1 Betting 13.03.2025 • 09:00 Uhr Schalke - Hannover Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Bleiben die Roten auch im zehnten Zweitliga-Spiel in Folge ungeschlagen?

Unser Schalke - Hannover Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 14.03.2025 lautet: Beide Klubs schaffen es auf die Anzeigetafel. Ein Torfestival erwarten wir in unserem Wett Tipp heute dennoch nicht.

Nur eine Mannschaft blieb an jedem der letzten beiden Spieltage der 2. Bundesliga siegreich und das sind die Knappen aus Gelsenkirchen. Sollten sie in unserer Schalke Hannover Prognose den dritten Dreier am Stück feiern können, dann wäre das gleichzeitig mit der ersten H96-Pleite nach ziemlich genau drei Monaten verbunden.

Wir erwarten eine ausgeglichene Partie und wären nicht überrascht, wenn die nächste Begegnung der Roten mit einer Punkteteilung endet.

Wir entscheiden uns für den Schalke Hannover Wett Tipp heute “Beide Teams treffen & Unter 4,5 Tore” mit einer Quote von 2,05 bei Betano .

Darum tippen wir bei Schalke vs Hannover auf “Beide Teams treffen & Unter 4,5 Tore”:

In 3 der letzten 4 direkten Duelle trafen beide Teams.

In keinem der letzten 5 Schalke Zweitliga-Spiele gab es mehr als 3 Tore.

In keiner der letzten 10 Zweitliga-Partien Hannovers gab es mehr als 4 Tore.

Schalke vs Hannover Quoten Analyse:

In unserem Ranking der Wettanbieter mit schneller Auszahlung thront der Buchmacher Betano ganz oben. Er, aber auch die anderen Online-Bookies, erwarten wie wir eine enge Angelegenheit. Das wird daran deutlich, dass die Schalke Hannover Quoten bei den Siegwetten nah beieinander liegen. Für Wetten auf Heimsieg gibt es Quoten bis 2,57.

Wer auf einen Auswärtserfolg setzt, der darf hingegen mit Wettquoten bis 2,77 rechnen. Für das nicht unwahrscheinliche Remis gibt es Quoten um 3,35. Mit Schalke Hannover Wettquoten von höchstens 1,60 für “Beide Teams treffen” sind sich die Bookies ziemlich sicher, dass es am Freitag beide Klubs auf die Anzeigetafel schaffen.

Schalke vs Hannover Prognose: Duell mit Remis-Gefahr

Der FC Schalke 04 hat aktuell einen kleinen Lauf. Am vergangenen Wochenende feierten die Königsblauen einen 2:1-Erfolg bei der Hertha und konnten damit ihre zweite Zweitliga-Partie am Stück gewinnen. Zwei Dreier an den letzten beiden Spieltagen gelangen sonst keinem anderen Team und den Knappen selbst zuletzt gegen Ende der Vorsaison.

Gleichzeitig war es für S04 der dritte Sieg in den letzten vier Partien im Unterhaus (1N). Zu Hause konnten die Schalker ebenfalls drei ihrer letzten vier Begegnungen in der 2. Bundesliga für sich entscheiden (1N). Weiter zurückblickend haben sie nur eines der letzten fünf Spiele im eigenen Stadion verloren.

Insofern trauen wir es den Königsblauen in unserem Schalke Hannover Tipp durchaus zu, etwas Zählbares in den heimischen vier Wänden zu behalten. Mit je fünf Siegen und Niederlagen sowie zwei Remis und das alles bei 25:26 Toren ist die Heimbilanz der Knappen so gut wie ausgeglichen.

Daran, dass sie drei ihrer fünf Heimsiege in den letzten vier Heimspielen und überhaupt mit drei Dreiern ein Drittel all ihrer Siege an den letzten vier Zweitliga-Spieltagen holten, wird die aufsteigende Formkurve von S04 deutlich. Mit 25 Treffern erzielten sie zudem knapp 60 Prozent aller ihrer Tore in der heimischen Veltins Arena.

Schalke - Hannover Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Schalke: 2:1 Hertha (A), 1:0 Münster (H), 0:2 Darmstadt (A), 2:1 Karlsruhe (H), 0:1 Köln (A)

Letzte 5 Spiele Hannover: 1:1 Braunschweig (H), 2:1 Nürnberg (A), 1:1 Paderborn (H), 0:0 Kaiserslautern (A), 1:1 Düsseldorf (H)

Letzte 5 Spiele Schalke vs. Hannover: 0:1 (A), 1:1 (A), 3:2 (H), 2:1 (H), 1:0 (A)

Nach dem 2:1-Erfolg in Nürnberg, mit dem Hannover eine Serie von fünf Unentschieden am Stück durchbrach, verfielen die Roten am vergangenen Spieltag wieder in alte Muster und mussten sich im Niedersachsen-Derby mit einem 1:1 zuhause gegen Abstiegskandidat Braunschweig begnügen. Der eigene Treffer fiel tief in der Nachspielzeit.

Damit blieben die Niedersachsen auch im achten Zweitliga-Spiel unter Andre Breitenreiter in Folge ungeschlagen, konnten in diesem Zeitraum aber eben auch nur zwei Siege feiern (6U). Mit dem Remis vor der Winterpause endeten sogar sieben der letzten neun Zweitliga-Begegnungen der Hannoveraner mit einem Unentschieden.

An den ersten 16 Spieltagen hatte sich H96 insgesamt nur zweimal die Punkte teilen müssen. Aufgrund der letzten Ergebnisse ist die Schalke vs Hannover Prognose auf ein Remis sicherlich zu überdenken. Wenn ihr euch über einen Sportwetten Bonus zusätzliches Guthaben holt, dann könnt ihr diese hochquotierte Wette jedenfalls bedenkenlos spielen.

Insgesamt sind in den bisherigen 25 Zweitliga-Spielen der Roten in dieser Saison nur 57 Tore gefallen. Das ist geteilter Liga-Tiefstwert zusammen mit Aufsteiger Ulm. Im Schnitt gab es damit gerade einmal nur 2,3 pro Partie, an der die Niedersachsen mitwirkten. In den Auswärtsspielen von H96 gab es mit im Schnitt 2,2 Toren noch etwas weniger.

So seht ihr Schalke - Hannover im TV oder Stream:

14. März 2025, 18:30 Uhr, Veltins Arena, Gelsenkirchen

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go, WOW

Das Duell des Elften gegen den Siebten der Tabelle könnt ihr bei Sky im TV und Stream verfolgen. Außerdem lässt sich die Begegnung auch bei WOW, dem Streaming-Dienst von Sky, im Rahmen eines eigenständigen Abos per Internet verfolgen.

Das Hinspiel gewann H96 zu Hause mit 1:0. Unser Schalke vs. Hannover Tipp sieht unter anderem höchstens vier Tore im Spiel vor. 14 der letzten 15 direkten Aufeinandertreffen zwischen diesen beiden Klubs in Bundesliga und 2. Bundesliga endeten mit höchstens vier Treffern. In fünf der letzten sechs Duelle gab es sogar nur höchstens drei Tore.

Schalke vs Hannover: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Schalke: Karius - Bulut, Kalas, Kaminski, Donkor; Aydin, Bachmann, Karaman, Seguin, Antwi-Adjei; Ba

Ersatzbank Schalke: Heekeren, Barkok, Grüger, Mohr, Murkin, Gantenbein, Younes, Sanchez, Remmert

Startelf Hannover: Zieler - Knight, Halstenberg, Neumann; Kunze, Gindorf, Tomiak, Rochelt, Leopold; Kallevik Nielsen, Tresoldi

Ersatzbank Hannover: Weinkauf, Christiansen, Lee, Matondo, Oudenne, Voglsammer, Wdowik, Ngankam, Dehm

Außerdem erwarten wir im Rahmen der Schalke Hannover Prognose Tore auf beiden Seiten. Saisonübergreifend haben die Knappen in 14 ihrer letzten 15 Zweitliga-Heimspiele getroffen. Die letzte Heimpartie gewannen sie mit 1:0 gegen Münster. Davor hatten sie in fünf Heimbegegnungen in Folge Gegentreffer kassiert.

H96 erzielte in nur zwei der letzten acht Auswärtspartien kein eigenes Tor. Zudem gab es in jedem der letzten fünf Aufeinandertreffen zwischen diesen beiden Klubs in Gelsenkirchen Tore auf beiden Seiten. Dabei haben die Roten acht der letzten neun Gastspiele auf Schalke verloren (1U).

Unser Schalke - Hannover Tipp: “Beide Teams treffen & Unter 4,5 Tore”

Die einen haben drei ihrer letzten vier Spiele gewonnen, die anderen sind seit neun Partien ungeschlagen. Beide Klubs haben einige Argumente auf ihrer Seite, wobei die Gäste in Gelsenkirchen in den vergangenen Jahren nichts zu melden hatten.

Aktuell sind sie aber das am längsten ungeschlagene Team im Unterhaus und deshalb auch in der Veltins Arena für einen Punkt gut. Eine Torwette ist nach alldem für uns die sinnvollste Option. Die Spiele der Hannoveraner sind die torärmsten der 2. Bundesliga. Beide Klubs wollen ihren positiven Trend fortsetzen und werden versuchen zu gewinnen, sodass wir von Toren auf beiden Seiten ausgehen. Insgesamt sollte es allerdings nicht viele Treffer zu bestaunen geben.