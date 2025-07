Schalke - Hertha Tipp, Prognose & Quoten | 01.08.2025

SPORT1 Betting 31.07.2025 • 18:00 Uhr Schalke - Hertha Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Wer startet mit einem Sieg in die neue Saison?

Unser Schalke - Hertha Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 01.08.2025 lautet: Seit dem gemeinsamen Abstieg tun sich S04 und der BSC im Unterhaus schwer. In dieser Saison soll für beide aber vieles besser werden. Den besseren Start in die neue Spielzeit erwischt im Wett Tipp heute wohl die Alte Dame.

Am Freitag geht es endlich wieder los. Die 2. Bundesliga startet in die Saison 2025/26. Und als Eröffnungsspiel dürfen sich die Fans auf den Kracher zwischen Schalke und Hertha freuen. Beide Vereine stiegen 2022/23 zusammen aus der Bundesliga ab und gehen nun in ihre dritte Zweitliga-Saison in Folge.

Die Quoten der Schalke Hertha Prognose gehen von einem recht engen Duell aus, schlagen sich aber etwas mehr auf die Seite der Gäste. Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,70 bei NEO.bet den Schalke Hertha Wett Tipp heute “Doppelte Chance x/2 & Über 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Schalke vs Hertha auf “Doppelte Chance x/2 & Über 1,5 Tore”:

In Liga 2 wartet Schalke seit 1990 auf einen Heimsieg gegen die Hertha

Der BSC war an den letzten 9 Spieltagen der Vorsaison das beste Team im Unterhaus

Nur Magdeburg und Köln holten in der vergangenen Spielzeit mehr Auswärtsdreier als die Alte Dame

Schalke vs Hertha Quoten Analyse:

Die besten Buchmacher, zu denen regelmäßig auch NEO.bet gehört, schicken die Gäste beim Blick auf die Schalke vs Hertha Quoten als leichte Favoriten ins Rennen. Für einen Heimsieg klettern die Quoten auf einen Höchstwert von 3,10.

Auf der Gegenseite wird ein Erfolg der Berliner mit Schalke gegen Hertha Wettquoten zwischen 2,30 und 2,40 belohnt. Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

NEO.bet Neukunden dürfen sich bei der Partie mal wieder auf den 500%-Boost des Anbieters freuen. Für einen Sieg des BSC vergibt der Bookie die Spitzenquote von 14.04.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Schalke vs Hertha Prognose: Wie schnell macht S04 erste Fortschritte?

S04 kam 2024/25 nur auf 38 Punkte, die am Ende gerade mal für den 14. Tabellenplatz reichten. Das war für den Verein aus Gelsenkirchen die schwächste Zweitliga-Saison seiner Historie. Als einziger Zweitligist verlor Schalke die letzten vier Partien. Damit hat man im Unterhaus den Vereins-Negativrekord eingestellt. Auch musste Königsblau die meisten Heimgegentore (35) hinnehmen. Acht Heimniederlagen waren geteilter Ligahöchstwert zusammen mit Ulm und Hertha. Nun soll der neue Coach Miron Muslic, der sechste Trainer seit dem Abstieg 2023, die Knappen wieder auf Vordermann bringen.

Auch hinter den Kulissen gab es einen großen Umbruch. Ein offiziell formuliertes Saisonziel gibt es ausdrücklich nicht. Die Euphorie auf Schalke ist wieder einmal groß. Doch wie die verpatzte Generalprobe gegen den FC Sevilla (2:4) gezeigt hat, gibt es weiterhin viele Baustellen. Von sechs Testspielen wurden gerade mal zwei gewonnen (2U, 2N). Die Defensive war mit einfachen Mitteln in große Bedrängnis zu bringen. Zudem hatte S04 große Probleme im Spielaufbau und fand spielerisch zu oft kaum ein Mittel. Die personelle Anpassung des Kaders auf das künftige „System Muslic“ wird noch dauern.

Die Hertha spielte 2024/25 mit 44 Punkten die schwächste Zweitliga-Saison seit 30 Jahren. Doch unter dem neuen Trainer Stefan Leitl zeigte die Tendenz zum Ende der Spielzeit klar nach oben. An den letzten neun Spieltagen kassierte der BSC lediglich eine Niederlage (5S, 3U). Die in diesem Zeitraum gesammelten 18 Punkte bedeuteten zusammen mit der SV Elversberg den Ligabestwert. Auch siegte die Alte Dame achtmal in der Fremde. Nur der 1. FC Magdeburg und der 1. FC Köln holten noch mehr Dreier auf des Gegners Platz (je 9). Obwohl man im Sommer viel Qualität verloren hat, bläst der Traditionsklub zum Angriff.

Vor allem die Offensive um Hoffnungsträger Fabian Reese ist stark besetzt. In den sechs Testspielen vor dem Start der neuen Saison setzte es lediglich eine Niederlage (4S, 1U). Vor allem in der Defensive sowie bei der Spieleröffnung, der Spielkontrolle und dem Umschalten nach Balleroberung machte die Mannschaft einen guten Eindruck. Dafür hapert es weiter an der Effektivität und der Entscheidungsfindung im letzten Drittel. Eine Statistik gilt es beim Schalke Hertha Tipp zu beenden: Der Hauptstadtverein startete in den letzten vier Spielzeiten stets mit einer Niederlage in die Saison.

Schalke - Hertha Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Schalke: 2:4 Sevilla (H), 3:0 RW Ahlen (A), 0:0 Twente (H), 1:0 St. Gallen (H), 2:3 Wiesbaden (A)

Letzte 5 Spiele Hertha: 1:1 Motherwell (H), 2:1 Austria (A), 0:1 Bröndby (H), 3:2 Havelse (H), 6:0 BFC Dynamo (A)

Letzte 5 Spiele Schalke vs Hertha: 2:1 (A), 2:2 (H), 2:5 (A), 1:2 (H), 5:2 (H)

Die beiden Traditionsvereine treffen am Freitag zum 101. Mal in einem Pflichtspiel aufeinander. 76 Partien fanden in der Bundesliga statt. Zudem gab es 12 Zweitligaduelle. Gegen keinen anderen Verein haben die Berliner so viele Duelle bestritten.

Seit der Bundesliga-Gründung feierte der S04 gegen keinen Verein mehr Erfolge als gegen den BSC (44). Die Alte Dame kassierte seitdem nur gegen den FC Bayern (50) mehr Niederlagen als gegen Königsblau.

In der Bundesliga hat Schalke zwölf der letzten 14 Heimspiele gegen Hertha gewonnen. Der letzte Zweitliga-Heimsieg gegen den Hauptstadtverein liegt aber 35 Jahre zurück. Im März 1990 gab es ein 4:1.

Für unsere Schalke Hertha Prognose blicken wir gesondert auf die letzten vier Kräftemessen im Unterhaus. 2023/24 gingen beide Spiele an die Berliner (2:1 (A), 5:2(H)). In der Vorsaison holte S04 vier Punkte aus zwei Aufeinandertreffen (2:2 (H), 2:1 (A)).

Bei Hertha ist Fabian Reese der Unterschiedsspieler. Seit seinem Startelf-Comeback am 21. Spieltag der Vorsaison erzielte der Angreifer in 14 Zweitliga-Spielen elf Tore. Das war in diesem Zeitraum der Ligahöchstwert zusammen mit Davie Selke

So seht ihr Schalke - Hertha im TV oder Stream:

01. August 2025, 21 Uhr, Veltins-Arena, Gelsenkirchen

Übertragung TV: Sky, Sat1

Übertragung Stream: Sky Go, Joyn

Sky besitzt auch in der Saison 2025/26 die Exklusivrechte an der 2. Bundesliga und überträgt alle 306 Zweitliga-Saisonspiele live. Das Eröffnungsspiel an diesem Freitag zwischen Schalke und Hertha ist zudem noch bei Sat.1 zu sehen.

Schalke vs Hertha: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Schalke: Karius - Sanchez, Katic, T.Becker - V.Becker, El-Faouzi, Schallenberg, Bulut - Hamache, Sylla, Antwi-Adjei

Karius - Sanchez, Katic, T.Becker - V.Becker, El-Faouzi, Schallenberg, Bulut - Hamache, Sylla, Antwi-Adjei Ersatzbank Schalke: Heekeren, Siebeking (Tor) - Gantenbein, Grüger, Donkor, Matriciani, Zalazar, Lasme, Remmert,

Heekeren, Siebeking (Tor) - Gantenbein, Grüger, Donkor, Matriciani, Zalazar, Lasme, Remmert, Startelf Hertha: Ernst - Zeefuik, Leistner, M. Dardai - Karbownik, Eitschberger - Cuisance, Demme, Krattenmacher - Reese, Kownack i

Ernst - Zeefuik, Leistner, M. Dardai - Karbownik, Eitschberger - Cuisance, Demme, Krattenmacher - Reese, Kownack Ersatzbank Hertha: Özkanli, Smarsch (Tor), Thorsteinsson, Berner, Hildebrandt, Gechter, Mamuzah Lum, Jensen, Winkler, Kolbe, Sessa, Grönning

Die Neuzugänge Timo Becker und Nikola Katic sollen bei Schalke zusammen mit Kenan Karaman eine stabile Achse bilden. Im Testspiel gegen Sevilla mussten aber sowohl Becker als auch Katic verletzt ausgewechselt werden.

Auch der Einsatz von Kenan Karaman steht noch auf der Kippe. Das hätte Auswirkungen auf die Schalke Hertha Prognose. Denn seit dem Abstieg 2023 stand der Kapitän in elf Zweitliga-Spielen nicht in der Startelf.

In diesen 11 Spielen waren die Siegquote (18%) und der Punkteschnitt (0.6) nur halb so hoch wie in den Partien mit ihm in der Startelf (35%, 1.3).

Bei der Hertha fehlt Innenverteidiger Linus Gechter rotgesperrt. Neben den Verletzten John Anthony Brooks, Pascal Klemens und Luca Schuler muss der BSC zum Start auch ohne Neuzugang Paul Seguin auskommen.

Unser Schalke - Hertha Tipp: Doppelte Chance x/2 & Über 1,5 Tore

Am 1. Spieltag einer neuen Saison fällt ein Tipp immer schwer. Wir sehen aber die Gäste etwas vorne und trauen ihnen mindestens einen Punkt zu. Das hat unter anderem mit der Entwicklung der beiden Mannschaften zu tun.

Die Hertha ist bei ihrem Umbruch unter Coach Stefan Leitl einfach schon ein gutes Stück weiter, während es bei S04 nun bei null losgeht. Zudem hat sich der BSC in der Vorsaison auswärts wohler gefühlt als daheim.

Auch hat man im Unterhaus auf Schalke schon lange nicht mehr verloren. Diese Eindrücke haben sich auch in den Testspielergebnissen der beiden Vereine bestätigt.