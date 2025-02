Schalke - Karlsruhe Tipp, Prognose & Quoten | 16.02.2025

SPORT1 Betting 14.02.2025 • 23:00 Uhr Schalke - Karlsruhe Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Holt der KSC den ersten Sieg im Jahr 2025?

Unser Schalke - Karlsruhe Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 16.02.2025 lautet: Die Badener haben in diesem Kalenderjahr schon einige Gegentore einstecken müssen. Auch in unserem Wett Tipp heute bleiben sie von Bällen im eigenen Kasten nicht verschont.

Der KSC kommt im Jahr 2025 einfach nicht Fahrt. Dabei hat er das Kalenderjahr 2024 noch äußerst erfolgreich abgeschlossen. In unserer Schalke Karlsruhe Prognose trauen wir den Gästen einen Sieg eher nicht zu, auch wenn die Königsblauen zuletzt auch nicht übermäßig gut performten.

Sie genießen aber den Heimvorteil und treffen auf einen Gegner, der es seinen Kontrahenten zuletzt erlaubte, ihm mehr als nur einen Treffer einzuschenken. Wir entscheiden uns daher für den Schalke Karlsruhe Wett Tipp heute „Schalke Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,75 bei AdmiralBet .

Darum tippen wir bei Schalke vs Karlsruhe auf „Schalke Über 1,5 Tore“:

Schalke erzielte in den letzten beiden Heimspielen 5 Tore.

Karlsruhe kassierte in jedem der 4 Zweitliga-Spiele im Jahr 2025 mindestens 2 Gegentore.

22 der 37 Zweitliga-Tore in dieser Saison schoss S04 zu Hause.

Schalke vs Karlsruhe Quoten Analyse:

Geht es nach dem Quotenvergleich der Sportwetten Anbieter , dann liegen die Vorteile in diesem Match bei den Gastgebern. Angesichts von Schalke Karlsruhe Quoten von bis zu 2,06 für Wetten auf einen Heimsieg, kann man allerdings nicht von einer klaren Favoritenrolle der Königsblauen sprechen.

Wer es mit den Gästen hält, der bekommt für einen Tipp auf die Badener Quoten bis 3,40. Die Schalke Karlsruhe Wettquoten für die beliebten Torwetten „Beide Teams treffen“ und „Über 2,5 Tore“ bewegen sich im Bereich von 1,50 bis 1,58. Für die Kombi aus diesen beiden Optionen erhält man eine schon besser klingende Gesamtquote von bis zu 1,80.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Schalke vs Karlsruhe Prognose: KSC weiter mit Problemen

Mit großen Ambitionen ist Schalke ins Kalenderjahr 2025 gestartet und nach vier Punkten aus den ersten beiden Zweitliga-Partien war man noch weitestgehend zufrieden, doch zuletzt folgten wieder zwei Pleiten am Stück. Nach dem desaströsen 2:5 im Heimspiel gegen Magdeburg verlor S04 am vergangenen Wochenende bei Spitzenreiter Köln mit 0:1.

In den zehn Zweitliga-Spielen vor diesen beiden Niederlagen hatte es insgesamt auch nur zwei Schlappen gegeben (4S, 4U). Mit gerade einmal 24 Punkten nach 21 Spieltagen absolvieren die Königsblauen die zweitschwächste Saison ihrer Zweitliga-Historie. Nur in der vergangenen Spielzeit hatten sie zum Vergleichszeitpunkt einen Zähler weniger.

Gerade einmal sechs Dreier haben die Knappen bislang eingefahren. So wenige Siege nach 21 Zweitliga-Spieltagen hatten sie zuletzt vor 36 Jahren. Mit schon 40 Gegentreffern stellt S04 ligaweit die geteilt drittschwächste Defensive. In den bisherigen 21 Zweitliga-Partien konnten die Gelsenkirchener ihren Kasten nur dreimal sauber halten.

Lediglich Greuther Fürth sammelte bislang noch weniger Weiße Westen (1). Das sind schon teils ziemlich beängstigende Zahlen. Allerdings kommen die Gäste in unserem Schalke Karlsruhe Tipp nicht wirklich besser weg. Vor allem, was die bisherige Defensivleistung angeht, stehen sie den Königsblauen in nichts nach.

Schalke - Karlsruhe Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Schalke: 0:1 Köln (A), 2:5 Magdeburg (H), 3:1 Nürnberg (H), 0:0 Braunschweig (A), 4:1 Elversberg (A)

Letzte 5 Spiele Karlsruhe: 0:2 Braunschweig (H), 2:2 Elversberg (A), 2:3 Düsseldorf (H), 1:2 Nürnberg (A), 2:1 Paderborn (A)

Letzte 5 Spiele Schalke vs. Karlsruhe: 0:2 (A), 0:0 (H), 0:3 (A), 1:1 (A), 1:2 (H)

Wie der Gegner, so steht auch der KSC bei lediglich drei Zu-Null-Spielen in dieser Zweitliga-Saison. Außerdem hat auch er schon 40 Gegentore in der Bilanz stehen. In keiner ihrer letzten zwölf Partien konnten die Badener ihren Kasten sauber halten. Das ist die ligaweit längste Serie.

Seit dem 10. Spieltag klingelte es 26 Mal im Tor der Gäste. Dieser Wert wird ebenfalls nur von Fürth mit 27 Gegentreffern an den letzten zwölf Spieltagen überboten und ist mit ein Grund für unsere Schalke vs Karlsruhe Prognose. In jeder der vier Partien im Jahr 2025 kassierte der KSC mindestens zwei Gegentore.

Gewonnen haben die Karlsruher von diesen vier Spielen der Rückrunde keines (1U, 3N). Mit nur einem Punkt stellen sie zusammen mit Darmstadt das aktuell schlechteste Rückrunden-Team der 2. Bundesliga. Für die Badener ist das gleichzeitig der zweitschwächste Rückrunden-Start in ihrer Zweitliga-Historie.

Bei der überraschenden 0:2-Heimpleite am vergangenen Spieltag gegen Abstiegskandidat Braunschweig blieb der KSC zum erst zweiten Mal in dieser Saison ohne eigenen Treffer. Mit insgesamt 39 Toren stellt er die geteilt drittbeste Offensive des Unterhauses nach dem HSV und Magdeburg.

So seht ihr Schalke - Karlsruhe im TV oder Stream:

15. Februar 2025, 13:30 Uhr, Veltins Arena, Gelsenkirchen

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go, WOW

Die 2. Bundesliga ist beim Bezahlsender Sky beheimatet und deswegen bekommt ihr diese Partie nur dort im TV und Stream oder alternativ bei WOW nur im Stream zu sehen. Ein kostenpflichtiges Abo ist dabei Voraussetzung. Nur das jeweilige Samstagabend-Spiel ist auch bei Sport1 zu sehen.

Aufgrund der beiden dürftigen Defensiven können wir den eingangs bereits erwähnten Schalke Karlsruhe Tipp „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“ ebenfalls empfehlen. Für diese Kombi liefert aktuell NEO.bet mit einer 1,80 die Höchstquote. Mehr Infos zu diesem Buchmacher erhaltet ihr in unserer NEO.bet Bewertung .

Schalke vs Karlsruhe: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Schalke: Heekeren - Bulut, Schallenberg, Kaminski, Donkor; Bachmann, Seguin, Hamache, Karaman, Mohr; Ba

Ersatzbank Schalke: Karius, Aydin, Gantenbein, Kalas, Murkin, Sanchez, Barkok, Bayindir, Grüger, Younes, Antwi-Adjei

Startelf Karlsruhe: Weiß - Jung, Bormuth, Beifus, Herold; Jensen, Heußer, Burnic, Wanitzek; Kaufmann, Schleusener

Ersatzbank Karlsruhe: Himmelmann, Conte, Geller, Egloff, Kobald, Günther, Pinto Pedrosa, Pfeiffer, Rapp

Im Rahmen unserer Schalke gegen Karlsruhe Prognose wollen wir den direkten Vergleich zwischen den beiden Kontrahenten nicht außer Acht lassen. Dieser sprach zuletzt für die Gäste, die keines der letzten fünf direkten Duelle verloren und drei davon gewonnen haben (2U). Zuvor hatte der KSC in 21 Aufeinandertreffen auch nur drei Siege geholt (8U, 10N).

In der 2. Bundesliga haben die Königsblauen überhaupt noch nie gegen die Badener gewonnen. Von sieben direkten Begegnungen im Unterhaus gingen vier an die Karlsruher, die übrigen drei endeten remis. Im direkten Vergleich aus allen bisherigen Duellen hat aber S04 mit 19 Siegen bei 19 Remis und 16 Niederlagen die Nase leicht vorne.

Unser Schalke - Karlsruhe Tipp: „Schalke Über 1,5 Tore“

Der KSC war zuletzt so etwas wie die Schießbude der 2. Bundesliga. In den letzten zwölf Partien gab es immer mindestens einen Gegentreffer. Zehnmal an den letzten zwölf Spieltagen klingelte es mindestens zweimal im Karlsruher Kasten. Schalke hat in den letzten beiden Heimspielen insgesamt fünfmal getroffen und 22 der 37 Tore und damit fast 60 Prozent aller Treffer daheim erzielt. Nach alledem sollten die Königsblauen gegen die Badener mehr als nur einmal zum Torerfolg kommen.