Schalke - Paderborn Tipp, Prognose, Quoten | 02.05.2025

SPORT1 Betting 01.05.2025 • 09:00 Uhr Schalke - Paderborn Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Bleibt Paderborn in der Aufstiegs-Verlosung?

Unser Schalke - Paderborn Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 02.05.2025 lautet: Der Klassenerhalt von S04 ist mittlerweile wahrscheinlich, aber noch nicht fix. Der SCP will hingegen noch in die Bundesliga aufsteigen. Im Wett Tipp heute sehen wir ein paar Tore.

Am 2. Mai 2025 um 18:30 Uhr treffen am 32. Spieltag der 2. Bundesliga Schalke 04 und Paderborn in der VELTINS-Arena aufeinander. Schalke befindet sich derzeit auf Platz 13 der Tabelle mit 38 Punkten, während Paderborn auf Platz 5 und mit 49 Punkten deutlich besser dasteht. Der Rückstand auf Relegationsplatz 3 beträgt nur einen Zähler, jener auf den ersten fixen Aufstiegsplatz ebenfalls nur vier Punkte.

Beide Teams haben in den letzten fünf Spielen keine Weiße Weste behalten, was auf ein torreiches Spiel hinweist, wovon wir in unserer Schalke Paderborn Prognose ausgehen. Trotz der Favoritenrolle von Paderborn könnte S04 die Unterstützung der Heim-Fans beflügeln.

Unser Schalke Paderborn Wett Tipp heute lautet: “Über 2,5 Tore” zu einer Quote von 1,52 bei VBET.

Darum tippen wir bei Schalke vs Paderborn auf “Über 2,5 Tore”:

Keine Mannschaft hat in den letzten 6 Spielen eine Weiße Weste behalten, was auf einige Tore im Schalke vs Paderborn Tipp hindeutet.

Paderborn ist zwar Favorit, aber Schalke könnte durch die Heimfans motiviert sein.

Beide Teams haben in den letzten 5 Spielen dieselbe Torquote erzielt (1,60 Tore im Schnitt).

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Schalke vs Paderborn Quoten Analyse:

Unser Wett-Tipp für dieses Spiel zielt auf “Über 2,5 Tore” ab. Beide Mannschaften haben in den letzten fünf Spielen keine weiße Weste behalten, was auf ein torreiches Spiel hinweist. Die Quoten deuten darauf hin, dass Paderborn als Favorit ins Spiel geht, doch Schalke könnte durch die Unterstützung der Heimfans beflügelt werden. Ein Unentschieden scheint ebenfall eine plausible Option zu sein. Dafür gibt es Schalke Paderborn Quoten von 3,61 in den Sportwetten Apps.

Sollte sich der Favorit aus Paderborn durchsetzen, dann belaufen sich die Werte auf 2,17. Wenn jedoch die Königsblauen an ihrer eigenen Wirkungsstätte drei Punkte einfahren, dann könnt ihr euch über Schalke vs. Paderborn Wettquoten von 3,10 freuen und diese mit einem Sportwetten Bonus absichern.

Schalke - Paderborn Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Schalke: 1:2 Kaiserslautern (A), 2:2 HSV (H), 0:2 Regensburg (A), 2:1 Ulm (H), 3:3 Fürth (A).

Letzte 5 Spiele Paderborn: 1:1 Elversberg (H), 3:2 Nürnberg (A), 1:2 Düsseldorf (H), 2:3 Braunschweig (A), 1:2 Köln (H).

Letzte 5 Spiele Schalke vs. Paderborn: 4:2 (A), 3:3 (H), 1:3 (A), 2:0 (H), 1:0 (A).

Unser Schalke - Paderborn Tipp: Über 2,5 Tore

Die Schalke gegen Paderborn Prognose “Über 2,5 Tore” bietet somit eine attraktive Wett-Option für dieses spannende Duell. In den letzten drei direkten Duellen wurde diese Wette immer klar erfüllt.