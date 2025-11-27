Schalke - Paderborn Tipp, Prognose & Quoten | 28.11.2025

SPORT1 Betting 27.11.2025 • 18:00 Uhr Schalke - Paderborn Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Wer steht nach Spieltag 14 ganz oben?

Unser Schalke - Paderborn Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 28.11.2025 lautet: Es ist das Topspiel des Zweiten gegen den Ersten. Die Knappen trotzen dem Spitzenreiter mindestens einen Punkt ab, bleiben in unserem Wett Tipp heute allerdings nicht ohne Gegentor.

Der 14. Spieltag der 2. Bundesliga startet am Freitag mit dem Topspiel. In unserer Schalke Paderborn Prognose fordert der Zweite der Tabelle den Spitzenreiter heraus. Gerade einmal ein Punkt trennt die beiden Kontrahenten, die beide am vergangenen Spieltag patzten und nun eine Reaktion zeigen wollen.

Beide Klubs haben einige Argumente auf ihrer Seite. Bei den Knappen ist es unter anderem der Heimvorteil, der uns mindestens einen Punkt der Königsblauen erwarten lässt. Letzten Endes entscheiden wir uns für den Schalke Paderborn Wett Tipp heute "Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen" mit einer Quote von 2,42.

Darum tippen wir bei Schalke vs Paderborn auf “Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen”:

Schalke steht bei einer 5-0-1-Heimbilanz und hat die letzten 3 Heimspiele alle gewonnen.

Paderborn erzielte in den letzten 4 Auswärtspartien 7 Tore.

In 3 der letzten 4 direkten Duelle gab es Tore auf beiden Seiten.

Schalke vs Paderborn Quoten Analyse:

Für die Sportwetten Anbieter gibt es in diesem Top-Duell wenig überraschend keinen echten Favoriten. Die Schalke Paderborn Quoten für Wetten auf Heim- bzw. Auswärtssieg liegen dicht beieinander. Erhält man für einen Tipp auf die Königslauben Wettquoten bis 2,65, liegen die Quoten von circa 2,75 für Wetten auf den SCP nicht weit davon entfernt.

Ein allzu torreiches Match erwarten die Buchmacher dabei nicht. Die Schalke Paderborn Wettquoten für den Tipp auf “Über 2,5 Tore” kratzen an der Marke von 2,00 und sind höher als die Quoten für die Gegenwette. Dabei gab es in den letzten vier direkten Aufeinandertreffen zwischen diesen beiden Klubs insgesamt 18 Tore und damit im Schnitt 4,5 Treffer pro Begegnung.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Schalke vs Paderborn Prognose: Topspiel auf Augenhöhe

Zwischen Ende September und Ende Oktober hatte Schalke fünf Zweitligaspiele in Folge gewonnen, dabei insgesamt neun Tore geschossen und nur einen Gegentreffer kassiert. Mit der anschließenden und gleichzeitig krachenden 0:4-Pleite in der 2. Runde des DFB-Pokals bei Ligakonkurrent Darmstadt gab es einen Bruch.

Die Pleite bei den Lilien inbegriffen, hat S04 nur eines der letzten vier Pflichtspiele für sich entscheiden können. Mit zwei wurde die Hälfte dieser vier Partien verloren. Am vergangenen Wochenende gab es zudem eine enttäuschende Nullnummer in Münster, wo die Königsblauen insgesamt über 40 Minuten in Überzahl spielten.

In besagten letzten vier Pflichtspielen haben die Knappen auch nur zwei magere Tore erzielen können. Am Freitag wollen sie mit einem Heimsieg gegen den Tabellenführer nicht nur wieder in die Erfolgsspur zurückfinden, sondern auch Platz 1 erobern. Zu Hause fühlt sich S04 auch sichtlich wohl.

Von den bisherigen sechs Heimspielen der laufenden Zweitliga-Saison hat Königsblau fünf gewonnen und nur eines verloren. Kein anderer Klub holte im Schnitt mehr Heimpunkte. Ihre letzten drei Heimspiele gewannen die Knappen jeweils mit 1:0. In unserer Schalke Paderborn Prognose erwarten wir nun mindestens einen weiteren Heim-Zähler.

Schalke - Paderborn Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Schalke: 0:0 Münster (A), 0:1 Twente Enschede (A), 1:0 Elversberg (H), 1:2 Karlsruhe (A), 0:4 Darmstadt (A)

Letzte 5 Spiele Paderborn: 0:2 Hannover (H), 1:0 Magdeburg (A), 2:1 Fürth (H), 1:1, 2:4 n.V. Leverkusen (H), 2:1 Dresden (A)

Letzte 5 Spiele Schalke vs. Paderborn: 0:2 (H), 4:2 (A), 3:3 (H), 1:3 (A), 2:0 (H)

Dass wir der Überzeugung sind, dass die Gäste in der Lage sind, den Königsblauen nach drei Heimspielen ohne Gegentor zumindest mal wieder einen Gegentreffer einzuschenken, liegt unter anderem daran, dass sie in ihren letzten vier Zweitligaspielen auf des Gegners Platz insgesamt sieben Tore geschossen haben.

Jede dieser vier Auswärtspartien im Unterhaus hat der SCP gewonnen. Er ist in dieser Saison in der Fremde sogar noch gänzlich ohne Niederlage. In sieben Auswärtsspielen in 2. Bundesliga und DFB-Pokal gab es fünf Siege neben zwei weiteren Remis. Während der Gegner zu Hause mit 2,5 den besten Punkteschnitt aller Klubs hat, haben die Ostwestfalen mit 2,3 den besten Punkteschnitt in der Fremde.

Der fünfte Zweitliga-Auswärtssieg am Stück würde die Einstellung des aktuellen Vereinsrekords bedeuten. Mit einem Zähler könnten die Gäste wohl aber auch zufrieden sein. Damit würden sie jedenfalls die Tabellenspitze verteidigen. Nach der 0:2-Heimpleite gegen Hannover am vergangenen Spieltag will der SCP aber die vollen drei Punkte.

Diese maximale Ausbeute trauen wir den Ostwestfalen in unserem Schalke Paderborn Tipp aber letztlich nicht zu.

So seht ihr Schalke - Paderborn im TV oder Stream:

28. November 2025, 18:30 Uhr, Veltins Arena, Gelsenkirchen

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky, WOW

Für die Live-Übertragung der Partien aus dem deutschen Unterhaus zeigt sich in erster Linie der Sender Sky verantwortlich. Nur bei ihm bzw. dessen Streamingdienst WOW könnt ihr daher auch diese Begegnung sehen.

Der direkte Vergleich liefert in der Schalke Paderborn Prognose einige interessante Fakten. So hat S04 von den bisherigen fünf Pflichtspiel-Duellen mit dem kommenden Gegner auf heimischem Rasen nur eines verloren (2S, 2U). Die einzige Pleite gab es allerdings im letzten Aufeinandertreffen in der Vorsaison.

Schalke vs Paderborn: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Schalke: Karius - Ayhan, Katic, Kurucay; Gantenbein, Wallentowitz, El-Faouzi, Schallenberg, Karaman, Porath; Sylla

Ersatzbank Schalke: Podlech, Antwi-Adjej, Dietrich, Bachmann, Gülasi, Grüger, Matriciani, Sanchez, Pöpperl

Startelf Paderborn: Seimen - Hansen, Götze, Scheller; Curda, Bilbija, Baur, Castaneda, Klaas, Obermair; Tigges

Ersatzbank Paderborn: Schubert, Copado, Engelns, Michel, Marino, Bätzner, Wörner, Sticker, Mohr

Insgesamt haben die Königsblauen nur zwei der zehn Begegnungen mit dem SCP im Profifußball verloren und mit sechs über die Hälfte gewonnen (2U). Mit gerade einmal sieben Gegentoren nach 13 Spieltagen stellt S04 die beste Abwehr eines Zweitligavereins seit zwölf Jahren. Die sieben Weißen Westen werden nur von der Hertha (8) getoppt.

Unser Schalke Paderborn Tipp sieht unter anderem einen Gegentreffer für die Knappen vor. Den kassierten sie in den letzten vier direkten Duellen mit dem kommenden Gegner immer. Vor der 0:2-Heimpleite von S04 im bisher letzten Aufeinandertreffen konnten dreimal in Folge beide Teams treffen und es gab immer mindestens vier Tore in der Partie - in zwei der drei Fälle sogar sechs Treffer.

Unser Schalke - Paderborn Tipp: “Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen”

Das Team mit dem besten Punkteschnitt aus Heimspielen trifft auf die Mannschaft mit dem besten Punkteschnitt aus Auswärtspartien. Schalke hat in der laufenden Zweitliga-Saison zu Hause fünf von sechs Partien gewonnen, Paderborn auswärts noch gar nicht verloren. Beide Klubs haben also einige Argumente auf ihrer Seite. Nach der Heimniederlage des SCP am vergangenen Wochenende spricht für uns im kommenden Duell etwas mehr für die Knappen, die den Heimvorteil genießen. Sie spielen die geteilt zweitbeste Saison ihrer Zweitliga-Historie und haben zu Hause noch nie gegen einen Tabellenführer aus dem Unterhaus verloren (2S, 3U).

Zudem kommen die Königsblauen schon auf sieben Weiße Westen und haben damit ligaweit die zweitmeisten. Es folgen die Paderborner als eines von mehreren Teams mit fünf zu Null-Spielen. Insofern gibt es auch Gründe, hier von einem eher torarmen Match auszugehen. Da jedoch der Zweite auf den Ersten trifft, es um nicht weniger als die Tabellenführung geht und die letzten direkten Duelle auch ziemlich torreich waren, erwarten wir auch am Freitag einige Treffer in der Begegnung.

Unser Schalke Paderborn Sportwetten Tipp lautet: “Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen” mit einer Wettquote bei Merkur Bets von 2,42.