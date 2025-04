Schalke - Ulm Tipp, Prognose, Quoten | 06.04.2025

SPORT1 Betting 04.04.2025 • 23:00 Uhr Schalke - Ulm Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Können sich die Ulmer befreien?

Unser Schalke - Ulm Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 06.04.2025 lautet: Nach nur einer Niederlage in den letzten fünf Spielen und dem Sieg gegen Darmstadt hofft Ulm wieder auf den Klassenerhalt. Im Wett Tipp heute fallen zumindest einige Tore.

Am 6. April 2025 um 13:30 Uhr erwartet uns ein interessantes Duell in der 2. Bundesliga, wenn Schalke 04 auf Ulm trifft. Dieses Spiel in der VELTINS-Arena hat eine besondere Bedeutung: Schalke 04, derzeit auf Platz 11 mit 34 Punkten, kämpft darum, die Saison doch noch verbessert zu beenden, während Ulm als 17. mit 23 Punkten dringend jeden Punkt im Abstiegskampf benötigt.

S04 ist in der Schalke Ulm Prognose der Favorit, aber Ulm hat in den letzten Spielen gezeigt, dass der SSV nicht zu unterschätzen ist und in den letzten fünf Spielen nur eine Niederlage hinnehmen musste (1S, 3U).

Unser Schalke Ulm Wett Tipp heute lautet: “Über 2,5 Tore” zu einer Quote von 1,78 bei ODDSET.

Darum tippen wir bei Schalke vs Ulm auf “Über 2,5 Tore”:

Schalke hat in den letzten 5 Spielen nur einmal die Null gehalten.

Ulm hat in den letzten 5 Spielen zweimal die Null gehalten.

S04 hat in den letzten 4 Spielen insgesamt 7 Tore erzielt und wird auch im Schalke vs Ulm Tipp nicht leer ausgehen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Schalke vs Ulm Quoten Analyse:

Unser Wett-Tipp für dieses spannende Duell lautet: Über 2,5 Tore. Diese Vorhersage basiert auf der Tatsache, dass Schalke in den letzten Spielen dazu neigte, viele Tore zu erzielen und zu kassieren. Mit einem Durchschnitt von 1,75 Toren pro Spiel in den letzten vier Begegnungen und einer eher schwachen Abwehr, ist es sehr wahrscheinlich, dass wir ein torreiches Spiel sehen werden. In den Sportwetten Apps erkennen wir S04 jedoch als Favorit der Buchmacher, das legen Schalke Ulm Quoten von 1,90 nahe.

Für ein Unentschieden in diesem Duell kann man durchaus Werte rund um 3,70 finden. Ähnlich sehen jene Quoten für den Auswärtssieg aus. Sollte sich der SSV durchsetzen, dann winken euch Schalke vs. Ulm Wettquoten in der Höhe von 3,80. Sportwetten Bonus gefällig? In dieser Hinsicht können wir euch mit dieser Übersicht weiterhelfen.

Schalke - Ulm Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Schalke: 3:3 Fürth (A), 1:2 Hannover (H), 2:1 Hertha (A), 1:0 Münster (H), 0:2 Darmstadt (A).

Letzte 5 Spiele Ulm: 2:1 Darmstadt (H), 0:0 Karlsruhe (A), 0:1 Köln (H), 1:1 Braunschweig (A), 0:0 Elversberg (H).

Letzte Spiele Schalke vs. Ulm: 0:0 (A), 3:1 (A), 0:0 (H), 1:1 (A).

Unser Schalke - Ulm Tipp: Über 2,5 Tore

Schalke ist deutlich verbessert in der Rückrunde, doch auch Ulm hat noch einmal neue Hoffnung geschöpft. In der Schalke gegen Ulm Prognose gehen wir von ein paar Toren aus. Mit diesen Faktoren im Hinterkopf, ist die Wette auf “Über 2,5 Tore” nicht nur spannend, sondern auch lukrativ.