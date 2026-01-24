Schalke vs Kaiserslautern Prognosen, Wett Tipps und Quoten | 2. Bundesliga am 25.01.2026

SPORT1 Betting 24.01.2026 • 18:00 Uhr Die aktuellen Schalke vs Kaiserslautern Prognosen von unseren Wett-Experten für das 2. Bundesliga-Duell am 25.01.2026.

Das tabellarische Topspiel des 19. Spieltags der laufenden Zweitliga-Saison findet an diesem Sonntag in Gelsenkirchen statt, wenn Tabellenführer Schalke die Gäste aus Kaiserslautern empfängt. Der königsblaue Herbstmeister ist bescheiden in das Kalenderjahr 2026 gestartet, darf nun aber am Sonntag zum ersten Mal in diesem Jahr zu Hause ran - und hat für seine Fans gleichzeitig einen prominenten Leckerbissen parat.

Der FCK reist hingegen mit einem Sieg am vergangenen Wochenende in die Veltins Arena, den er allerdings auf dem heimischen Betzenberg holte. Daheim stimmen die Leistungen der Roten Teufel auch, dafür haben sie auf des Gegners Platz umso größere Probleme, die am Ende mitverantwortlich dafür sein könnten, dass sie einen möglichen Aufstieg verpassen.

Die Knappen sind jedenfalls daheim eine Macht und wir sind überzeugt, dass sie im kommenden Spitzenspiel den ersten Dreier im Jahr 2026 holen. Entsprechend empfehlen wir den Schalke Kaiserslautern Wett Tipp heute “Sieg Schalke”. Hierfür gibt es bei Merkur Bets eine Quote von 2,08!

Der Buchmacher Merkur Bets ist für uns zurzeit einer der besten Sportwetten Anbieter. Falls ihr dort noch kein Konto habt, hilft euch unser Ratgeber zur Merkur Bets Anmeldung bei der Registrierung. Aktuell bietet dieser Bookie auch einen attraktiven Merkur Bets Bonus, den ihr euch bei erfolgreicher Kontoeröffnung nicht entgehen lassen solltet.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Trotz der Auswärtsniederlage am 17. Spieltag in der gleichzeitig letzten Partie des Jahres 2025 hatte sich Schalke mit drei Punkten Vorsprung auf Verfolger Elversberg die Herbstmeisterschaft gesichert. Das neue Kalenderjahr wollten die Knappen mit einem Sieg einläuten, doch mehr als eine Nullnummer in der Hauptstadt bei der Hertha sprang am Ende nicht heraus. Weil die SVE verlor und auch Darmstadt sowie Paderborn auf den Rängen 3 und 4 patzten, konnte Königsblau seinen Vorsprung an der Tabellenspitze aber sogar noch auf vier Punkte vergrößern.

Es ist das erste Mal in dieser Saison, dass S04 zwei Partien in Folge nicht gewinnen konnte. Ungern will man diese Serie weiter verlängern und im Heimspiel am Sonntag spricht auch Vieles dafür, dass man diesen kleinen Negativlauf mit einem Dreier beendet. Denn: Sieben der bisherigen acht Heimpartien der laufenden Zweitliga-Saison haben die Schalker für sich entschieden. Die letzten fünf Partien an heimischer Wirkungsstätte gewannen sie in Folge und kassierten dabei nur ein Gegentor. Vier der letzten fünf Heimspiele entschieden die Knappen mit 1:0 für sich.

Unter der Woche machte der Klub aus Gelsenkirchen die Verpflichtung von Edin Dzeko perfekt und sorgte damit für Schlagzeilen. Mit dem 39-jährigen Routinier aus Bosnien-Herzegowina, der in seiner Karriere unter anderem für Wolfsburg, Manchester City oder Inter Mailand auf Torejagd ging, gelang den Verantwortlichen von Königsblau ein echter Coup. Am Sonntag wird Dzeko wohl zumindest im Kader stehen. Seine Verpflichtung sorgt sicherlich dafür, dass die aktuell ohnehin gute Stimmung auf Schalke weiter steigt.

Der Gegner aus Kaiserslautern hatte sich indes ebenfalls mit einer Pleite, allerdings zu Hause, aus 2025 verabschiedet, konnte dafür aber das neue Jahr mit einem Sieg einläuten. Am vergangenen Wochenende schlug der FCK, wiederum daheim, Hannover durch zwei Tore in der Nachspielzeit mit 3:1 und kletterte damit auch an die Spitze der Heimtabelle. Allerdings haben die Roten Teufel nur einen Heimzähler mehr als der kommende Gegner, dafür aber schon zwei Heimspiele mehr absolviert. Im Gesamtranking stehen sie auf Rang 8 und haben acht Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter.

In der Auswärtstabelle belegen die Betze-Kicker dagegen nur Platz 13. Mit vier haben sie die Hälfte ihrer bisherigen acht Auswärtspartien verloren. Hinzu kommen lediglich jeweils zwei Siege und Remis. Seit insgesamt drei Auswärtsspielen sind die Lauterer sieglos (2U, 1N) und in den letzten beiden Partien auf des Gegners Platz gelang ihnen noch nicht einmal ein Tor. Überhaupt kommen die Gäste in der laufenden Saison auf gerade einmal acht Auswärtstore - ein Wert, der lediglich von Düsseldorf (7) unterboten wird.

Schalke vs Kaiserslautern: Wett Tipps und Prognosen

Für dieses Zweitliga-Duell haben wir verschiedene Wett Tipps analysiert, die auf den aktuellen Daten und Formkurven basieren. Bei unseren Schalke vs Kaiserslautern Prognosen für das Topspiel des 19. Spieltags stehen dabei vor allem die erfolgreichen Heimauftritte und die bärenstarke Defensive der Schalker sowie außerdem die Auswärtsprobleme der Lauterer im Vordergrund.

Sieg Schalke ( Quote 2,08 bei Merkur Bets ): Sieben von acht Heimspielen gewonnen und zuletzt fünf Heimsiege am Stück. Im Schnitt holte S04 2,6 Punkte pro Heimpartie und damit so viele wie keine andere Mannschaft. Lautern ist zwar ebenfalls heimstark, bringt es auswärts allerdings erst auf zwei Siege und hat mit vier die Hälfte aller bisherigen acht Partien in der Fremde verloren. Zudem gehören die Gäste zu den Teams mit den zweitwenigsten Auswärtstoren und erzielen gerade einmal genau ein Tor pro Auswärtsmatch.

Sieben von acht Heimspielen gewonnen und zuletzt fünf Heimsiege am Stück. Im Schnitt holte S04 2,6 Punkte pro Heimpartie und damit so viele wie keine andere Mannschaft. Lautern ist zwar ebenfalls heimstark, bringt es auswärts allerdings erst auf zwei Siege und hat mit vier die Hälfte aller bisherigen acht Partien in der Fremde verloren. Zudem gehören die Gäste zu den Teams mit den zweitwenigsten Auswärtstoren und erzielen gerade einmal genau ein Tor pro Auswärtsmatch. Schalke gewinnt zu Null ( Quote 3,40 bei Merkur Bets ): Vier ihrer letzten fünf Zweitligaspiele in der heimischen Veltins Arena gewannen die Königsblauen zu Null. Mit überhaupt erst zehn Gegentoren stellen die Knappen die beste Defensive im Unterhaus. In der Geschichte der eingleisigen 2. Bundesliga hatten nur der 1. FC Köln und Fortuna Köln weniger Gegentore nach 18 Spieltagen (8 Gegentore in der Saison 2013/14 bzw. 6 Gegentreffer in der Spielzeit 1992/93).

Vier ihrer letzten fünf Zweitligaspiele in der heimischen Veltins Arena gewannen die Königsblauen zu Null. Mit überhaupt erst zehn Gegentoren stellen die Knappen die beste Defensive im Unterhaus. In der Geschichte der eingleisigen 2. Bundesliga hatten nur der 1. FC Köln und Fortuna Köln weniger Gegentore nach 18 Spieltagen (8 Gegentore in der Saison 2013/14 bzw. 6 Gegentreffer in der Spielzeit 1992/93). Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore (Quote 1,69 bei Merkur Bets): Eine etwas sicherere Option ist der Tipp darauf, dass Schalke das Heimspiel zumindest nicht verliert. S04 hat lediglich eine der letzten sieben Begegnungen in der 2. Bundesliga verloren, während die Gäste nur zwei ihrer letzten sechs Pflichtspiele für sich entscheiden konnten. Erweitern lässt sich die Doppelte Chance-Wette mit der Option darauf, dass es höchstens drei Tore in der Partie gibt. Mit im Schnitt gerade einmal 1,8 Treffern pro Match sind Zweitligaspiele mit Beteiligung von Königsblau die torärmsten. Auf der anderen Seite gab es nur in den Auswärtspartien von Schalke und Paderborn weniger Tore zu sehen als in den Auswärtsspielen des FCK (im Schnitt 2,3 Tore pro Auswärtsbegegnung).

Das erste Aufeinandertreffen der beiden Klubs im Unterhaus hat Schalke im August 2023 klar mit 3:0 gewonnen. Zuletzt aber behielt Kaiserslautern viermal in Folge die Oberhand - so auch im Hinspiel, in dem sich der FCK knapp mit 1:0 durchsetzte.

Bei der aktuellen Heimbilanz der Königsblauen und den Auswärtsproblemen der Roten Teufel gehen wir allerdings nicht davon aus, dass die Gäste ihre Siegesserie gegen S04 weiter ausbauen. Im Gegenteil: Wir rechnen mit den ersten drei königsblauen Punkten im Jahr 2026 und tippen auf “Sieg Schalke” zu einer Quote von 2,08 bei Merkur Bets.