Schottland - Griechenland Tipp, Prognose, Quoten 23.03.25

Schottland - Griechenland Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Nations League Playoffs Quali Wette | Hält sich Schottland in Liga A?

Unser Schottland - Griechenland Sportwetten Tipp zum Nations League Playoffs Quali Spiel am 23.03.2025 lautet: Das Auswärtsspiel konnten die Schotten schon einmal mit 1:0 für sich entscheiden. Im Wett Tipp heute werden sie sich daheim nicht mehr die Butter vom Brot nehmen lassen.

Am 23. März 2025 erwartet uns im legendären Hampden Park ein packendes Finale der UEFA Nations League A Qualifikation zwischen Schottland und Griechenland.

Schottland, angeführt von Trainer Steve Clarke, geht nach dem 1:0 im Playoff-Hinspiel um den Verbleib in Liga A als Favorit in diese Schottland Griechenland Prognose.

Mit einer beeindruckenden Bilanz von vier ungeschlagenen Spielen in Serie (3S, 1U), inklusive eines knappen 1:0-Sieges gegen Griechenland auswärts im Hinspiel, haben die Schotten einen psychologischen Vorteil.

Daher lautet unser Schottland Griechenland Wett Tipp heute trotz einer relativ hohen Quote: “Sieg Schottland” zu einer Quote von 2,37 bei ODDSET .

Darum tippen wir bei Schottland vs Griechenland auf “Sieg Schottland”:

Schottland vs Griechenland Quoten Analyse: