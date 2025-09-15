Schweinfurt - Duisburg Tipp, Prognose & Quoten | 16.09.2025

SPORT1 Betting 15.09.2025 • 18:00 Uhr Schweinfurt - Duisburg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 3. Liga Wette | Bleiben die Zebras weiterhin ohne Punktverlust?

Unser Schweinfurt - Duisburg Sportwetten Tipp zum 3. Spiel am 16.09.2025 lautet: Im Duell der beiden Aufsteiger hat der MSV nach seinem sensationellen Saisonstart im Wett Tipp heute wenig überraschend die besten Karten.

In dieser Saison sind der 1. FC Schweinfurt und der MSV Duisburg gemeinsam in die 3. Liga aufgestiegen. Doch der Start in die neue Spielzeit verlief für beide Vereine bisher sehr gegensätzlich. Während sich die Zebras nach fünf Spieltagen bisher makellos halten, holten die Schnüdel erst am Wochenende die ersten Punkte.

Doch lange dürfen sich die Nullfünfer auf diesem Erfolg nicht ausruhen. Denn schon am Dienstag ist der Tabellenführer zu Gast in der Riedel Bau Arena. Die Buchmacher trauen dem FCS bei der Schweinfurt Duisburg Prognose eine gute Leistung zu. Wir kommen zu einem etwas anderen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 2,45 bei Merkur Bets den Schweinfurt Duisburg Wett Tipp heute “Sieg MSV & Über 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Schweinfurt vs Duisburg auf “Sieg MSV & Über 1,5 Tore”:

Schweinfurt ist daheim in dieser Saison noch ohne Tor und Punkt

Duisburg hat die ersten 5 Saisonspiele in Liga 3 alle gewonnen

Der MSV ist in seiner Geschichte noch ohne Niederlage gegen die Schnüdel

Schweinfurt vs Duisburg Quoten Analyse:

Beim Blick auf die Tabelle ist der Unterschied recht groß: Der Vorletzte empfängt den Tabellenführer. Trotzdem bekommt ihr bei den besten Buchmachern recht ausgeglichene Schweinfurt vs Duisburg Quoten.

Die Gäste sind mit Siegquoten zwischen 2,10 und 2,25 nur die leichten Favoriten. Auf der Gegenseite wird ein Dreier der Hausherren mit Schweinfurt gegen Duisburg Wettquoten zwischen 2,65 und 2,95 bezahlt.

Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Schweinfurt vs Duisburg Prognose: Ist bei den Schnüdeln der Knoten geplatzt?

Nach 23 Jahren kehrte der FCS mit dieser Spielzeit in den Profifußball zurück. Schweinfurt hat sich für die aktuelle Saison einzig und alleine den Klassenerhalt auf die Fahnen geschrieben. Das soll größtenteils mit einer regional zusammengestellten Mannschaft gelingen. Die Stärken der Schnüdel liegen vor allem in der Mentalität. Coach Victor Kleinhenz hatte die Mannschaft 2024 übernommen und prompt zum Aufstieg geführt. Wie schwer die Mission Ligaverbleib wird, spürte der Aufsteiger an den ersten vier Spieltagen. Die Unterfranken standen mit null Punkten und null Toren auf dem letzten Platz.

Doch am Wochenende platzte endlich der Knoten. Zu Gast in Ingolstadt lag der Aufsteiger zur Pause nach einer frühen Führung noch mit 1:2 zurück. Nach einem späten Treffer in der 87. Minute zum 3:2 ging der FCS am Ende aber als Sieger vom Feld. Der Erfolg glückte mit viel Mut und Zusammenhalt. Allerdings hat nur Aachen (11) in dieser Drittliga-Saison mehr Gegentore kassiert als Schweinfurt (10). Zudem ist Schweinfurt daheim nach zwei Spielen noch ohne Tor. Das spricht für unseren Schweinfurt Duisburg Tipp.

Der MSV konnte seinen Betriebsunfall „Abstieg in die Regionalliga“ schnell korrigieren und bei den Fans wieder eine große Euphorie entfachen. Im Sommer wurde die Qualität des Kader gezielt erhöht. Und die Zebras legten los wie die Feuerwehr. Das 3:1 am Wochenende daheim gegen Wiesbaden war der fünfte Sieg im fünften Spiel. In Liga 3 standen nach fünf Spieltagen bisher nur zwei Vereine (1860 München 2022/23 und Offenbach 2010/11) ohne Punktverlust ganz oben. Mit 14:5 Toren haben die Zebras das beste Torverhältnis und sind der beste Aufsteiger,

Gemeinsam mit Bayern München sind die Meidericher der einzige Klub aus den ersten drei Ligen, der noch ohne Punktverlust dasteht. Schon jetzt sind mehr Zähler auf dem Konto als in der kompletten Hinrunde der Abstiegssaison 2023/2024. In der vergangenen Saison war die Abwehr das Prunkstück der Zebras. Duisburg überzeugt aktuell aber nicht nur kämpferisch, sondern auch fußballerisch. Alle drei Treffer gegen Wiesbaden fielen aus dem Spiel heraus in Folge toller Kombinationen. Coach Dietmar Hirsch beweist zudem ein gutes Händchen. Sieben der bisherigen Saisontore erzielten Joker.

Schweinfurt - Duisburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Schweinfurt: 3:2 Ingolstadt (A), 2:3 n.E. Aschaffenburg (A), 0:1 Wiesbaden (H), 0:3 Regensburg (A), 2:4 Düsseldorf (H)

Letzte 5 Spiele Duisburg: 3:1 Wiesbaden (H), 2:1 Union Nettetal (A), 0:1 VfL Bochum (A), 3:2 Verl (A), 2:1 Ulm (H)

Letzte 4 Spiele Schweinfurt vs Duisburg: 2:2 (H), 0:0 (A), 1:2 (A), 0:6 (H)

Bisher gab es nur vier Duelle zwischen beiden Vereinen, die für unsere Schweinfurt Duisburg Prognose keine so große Rolle spielen. Denn sie stammen aus den Zweitliga-Spielzeiten 1990/91 und 2001/02.

Aber nach diesen vier Kräftemessen ist der MSV mit zwei Siegen und zwei Remis noch ohne Niederlage gegen den FCS. Auch fielen in den beiden Kräftemessen in Unterfranken insgesamt zehn Tore.

Die beste Offensive der Liga trifft auf die zweitschwächste Abwehr. So rechnen wir am Dienstag auch mit einigen Toren der Zebras. Für den Schweinfurt Duisburg Tipp “Duisburg über 1,5 Tore” bekommt ihr bei Interwetten eine Quote von 1,90.

Alle Infos über den Anbieter liefert euch der Interwetten Test. Wir verraten euch, warum der Bookie zu den beliebtesten Buchmachern auf dem deutschen Markt gehört und was für Bonusangebote Interwetten für Neu- und Bestandskunden parat hat.

So seht ihr Schweinfurt - Duisburg im TV oder Stream:

16. September 2025, 19 Uhr, Riedel Bau Arena, Schweinfurt

Übertragung TV: Magenta TV

Übertragung Stream: Magenta TV

Fans der 3. Liga brauchen ein Abo bei Magenta Sport. Der Pay-TV-Anbieter hält die Exklusivrechte an allen Einzelspielen der 3. Liga. Zudem werden die fünf 14-Uhr-Spiele am Samstag in einer Konferenz gezeigt. Die ARD und ihre dritten Sender dürfen 68 der 380 Partien live zeigen. Das Duell zwischen Schweinfurt und Duisburg gehört aber nicht dazu.

Schweinfurt vs Duisburg: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Schweinfurt: Stahl - Bausenwein, Zeller, T. Meißner, Krätschmer, Piwernetz - Wintzheimer, Geis, Angleberger, J. Endres - Dellinger

Ersatzbank Schweinfurt: Weisbäcker (Tor), Fery, Grimbs, Luque-Notaro, S. Müller, Tranziska, Böhnlein, Trslic

Startelf Duisburg: Braune - Bitter, Fleckstein, A. Hahn, Coskun - Meuer, Bulic - Symalla, Viet, Noß - Heike

Ersatzbank Duisburg: Paris (Tor), Schlicke, Sadlek, Töpken, Visser, Krüger, Jessen, Dittgen, Göckan

Für unsere Schweinfurt Duisburg Prognose blicken wir natürlich auch auf die möglichen Aufstellungen. Bei den Hausherren fehlen der gesperrte Celebi sowie die verletzten Langhans und Shuranov. Die Gäste müssen ohne Bookjans, Egerer, Müller, Sussek und Tugbenyo auskommen.

Unser Schweinfurt - Duisburg Tipp: Sieg MSV & Über 1,5 Tore

In Schweinfurt herrscht nach den ersten Toren und den ersten Punkten große Erleichterung. Nun wollen die Schnüdel nachlegen. Doch gegen die formstarken Zebras wartet eine schwere Aufgabe.

Beim MSV klappt bisher einfach alles. Die Mannschaft hat alle personellen Ausfälle problemlos weggesteckt und ist in Topform. So reist der Tabellenführer mit breiter Brust nach Unterfranken und müsste auch dieses Mal als Sieger vom Platz gehen.