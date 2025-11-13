Schweiz - Schweden Tipp, Prognose & Quoten | 15.11.2025

SPORT1 Betting 14.11.2025 • 18:00 Uhr Schweiz - Schweden Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine WM Qualifikation Wette | Löst die Nati das WM-Ticket schon vorzeitig?

Unser Schweiz - Schweden Sportwetten Tipp zum WM Qualifikation Spiel am 15.11.2025 lautet: Die Nati hielt zuletzt ihren Kasten sauber, während die Skandinavier vorne keine Tore erzielen konnten. In unserem Wett Tipp heute spricht alles für einen ungefährdeten Sieg der Eidgenossen.

Am Samstag kann die schweizerische Nationalmannschaft mit einem Heimsieg das Ticket für die WM 2026 lösen. In unserer Schweiz Schweden Prognose stufen wir die diesbezüglichen Chancen als sehr gut ein. Denn der Gegner steht in der Tabelle der Gruppe B mit nur einem Punkt auf dem letzten Platz.

Nach den bisherigen Ergebnissen beider Mannschaften in der laufenden Qualifikation gehen wir sogar so weit, zu behaupten, dass die Nati hier mit mindestens zwei Toren Unterschied gewinnt. Entsprechend entscheiden wir uns für den Schweiz Schweden Wett Tipp heute “Sieg Schweiz (HC 0:1)” mit einer Quote von 2,45 bei Merkur Bets.

Darum tippen wir bei Schweiz vs Schweden auf “Sieg Schweiz (HC 0:1)”:

Die Schweiz hat die bisherigen beiden Heimspiele in der Qualifikation mit insgesamt 7:0 Toren gewonnen.

Überhaupt haben die Eidgenossen in der laufenden Quali noch kein Gegentor kassiert.

Schweden steht mit 0 Punkten und 2:7 Toren am Tabellenende.

Schweiz vs Schweden Quoten Analyse:

Die Sportwetten Anbieter sehen die Angelegenheit ähnlich klar wie wir. Mit durchschnittlichen Schweiz Schweden Quoten von 1,55 für Wetten auf einen Heimsieg liegt die Favoritenrolle bei den Gastgebern. Wer dagegen auf die Gäste setzt, der darf aktuell mit Quoten bis 5,80 rechnen. Selbst die “Doppelte Chance X2” erreicht noch Werte bis 2,40.

Dass es beide Mannschaften auf die Anzeigetafel schaffen, halten die Buchmacher für ziemlich wahrscheinlich. Die Quoten für die Option “Beide Teams treffen” liegen im Schnitt bei 1,72. Wir halten jedoch die Gegenwette für spannender. Die diesbezüglichen Schweiz Schweden Wettquoten knacken hierbei in nahezu allen Fällen die Marke von 2,00.

Schweiz vs Schweden Prognose: Nati macht den Deckel drauf

Es hat nicht viel gefehlt und die Schweiz hätte schon vor der kommenden Partie das WM-Ticket so gut wie sicher haben können. Allerdings kam sie im letzten Qualifikationsspiel in Slowenien nicht über eine Nullnummer hinaus. Mit dem Remis sammelte sie ihren zehnten Punkt und hat damit zwei Spiele vor Ende der Quali drei Zähler Vorsprung auf Verfolger Kosovo.

Zudem haben die Eidgenossen gegenüber den Kosovaren, auf die sie zum Abschluss auswärts treffen, das um zehn Treffer bessere Torverhältnis. Insofern ist ein Dreier am Samstag quasi gleichbedeutend mit dem Gruppensieg und der direkten Qualifikation für die WM. Die sechs Länderspiele vor dem 0:0 bei den Slowenen hatte die Nati alle gewonnen.

Dazu gehörten auch die ersten drei Partien der laufenden Qualifikation, welche die Eidgenossen mit insgesamt 9:0 Toren für sich entschieden haben. Die beiden Heimspiele gegen den aktuell Zweiten Kosovo (4:0) und Dritten Slowenien (3:0) gewannen sie mit einem Torverhältnis von insgesamt 7:0.

Bei der Nullnummer im letzten Match in Slowenien blieb die Nati im fünften Länderspiel in Folge ohne Gegentor. Insofern würden wir in unserer Schweiz Schweden Prognose einen Treffer der Gäste nicht unbedingt erwarten, so dass zwei Tore der Hausherren für unseren Tipp, den ihr nach erfolgter Merkur Bets Anmeldung dort platzieren könnt, reichen würden.

Schweiz - Schweden Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Schweiz: 0:0 Slowenien (A), 2:0 Schweden (A), 3:0 Slowenien (H), 4.0 Kosovo (H), 4:0 USA (A)

Letzte 5 Spiele Schweden: 0:1 Kosovo (H), 0:2 Schweiz (H), 0:2 Kosovo (A), 2:2 Slowenien (A), 4:3 Algerien (H)

Letzte 5 Spiele Schweiz vs. Schweden: 2:0 (A), 0:1 (N), 1:1 (A), 0:2 (H), 0:0 (A)

Der skandinavische Gast spielt jedenfalls eine katastrophale Qualifikation und hat mit nur einem einzigen Punkt nach vier Spielen nur noch theoretische Chancen auf Rang 2. Die letzte Partie gegen den eigentlich krassen Außenseiter dieser Gruppe Kosovo wurde zu Hause mit 0:1 verloren, nachdem auch das Hinspiel auswärts mit 0:2 verloren gegangen war.

Für die Schweden war die Heimpleite gegen die Kosovaren die dritte zu Null-Niederlage in der laufenden Qualifikation in Folge. Nur zum Auftakt holten die Tre Konor beim 2:2 in Slowenien den einzigen Punkt und schossen auch die einzigen beiden Tore. Auch deshalb sind wir in unserem Schweiz Schweden Tipp ziemlich skeptisch, was einen Gäste-Treffer anbelangt.

Bemerkenswert: Vor Beginn der WM-Qualifikation hatten die Skandinavier nur eines ihrer letzten zehn Spiele verloren und acht der übrigen neun Partien gewonnen (1U). Die letzte Schlappe führte dann aber dazu, dass sich der schwedische Verband von Jon Dahl Tomasson als bisherigem Trainer trennte.

Mit Graham Potter wurde ein namhafter Coach geholt, der mehrere Stationen in der Premier League, unter anderem bei Chelsea, durchlief. Er träumt, wie er selbst sagte, noch von einer Teilnahme an der WM. Allerdings wird er hierbei auf einen Playoff-Platz über die Nations League-Zugangsliste hoffen müssen. In der regulären Qualifikation stehen die Chancen bei fast Null.

So seht ihr Schweiz - Schweden im TV oder Stream:

15. November 2025, 20:45 Uhr, Stade de Genève, Genf

Übertragung TV: SRF Zwei

Übertragung Stream: DAZN, SRF

Schweizer Fußballfans können die Partie im Free-TV bei SRF Zwei oder im Livestream des SRF mitverfolgen. In Deutschland bleibt nur der Weg über ein kostenpflichtiges Abo bei DAZN.

Aus dem direkten Vergleich lässt sich für die Schweiz Schweden Prognose nicht allzu viel ableiten. Zwar blieben die Skandinavier vor der 0:2-Heimpleite im Hinspiel in vier aufeinanderfolgenden Duellen ungeschlagen (2S, 2U). Diese fanden allerdings zwischen September 1995 und Juli 2018 statt.

Schweiz vs Schweden: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Schweiz: Kobel - Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Freuler, Xhaka, Sow, Vargas, Embolo, Ndoye

Ersatzbank Schweiz: Keller, Mvogo, Amenda, Bajrami, Jaquez, Muheim, Schmidt, Aebischer, Fassnacht, Itten, Manzambi, Rieder

Startelf Schweden: Johansson - Lagerbielke, Hien, Lindelöf; Bernhardsson, Bergvall, Ayari, Svensson, Gudmundsson; Elanga, Isak

Ersatzbank Schweden: Nordfeldt, Törnqvist, Holm, Lagerbielke, Sema, Staffelt, Karlstrom, Larsson, Svanberg, Zeneli, Lidberg, Lundgren

Mit Alexander Isak und Viktor Gyökeres haben die Gäste zwei Stürmer in ihren Reihen, die im Sommer für zusammen über 210 Millionen in die bzw. innerhalb der Premier League gewechselt sind. Dennoch schaffte es auch dieses Top-Duo nicht, in den letzten drei Qualifikationsspielen zu treffen.

In Hinspiel zu Hause, in dem beide ebenfalls von Beginn an ran durften, ging nicht ein einziger Schuss der Skandinavier auf den Kasten der Eidgenossen. Hinzu kommt, dass Gyökeres auf Seiten der Gäste ohnehin verletzt ausfällt. Insofern halten wir den alternativen Schweiz Schweden Tipp “Sieg Schweiz zu Null” für lukrativ. Definitiv lukrativ ist dagegen der aktuelle Merkur Bets Bonus, den ihr euch für eure Wette sichern könnt.

Unser Schweiz - Schweden Tipp: “Sieg Schweiz (HC 0:1)”

Die Schweden haben in ihren letzten drei Spielen nicht ein einziges Tor geschossen, während die Schweizer in ihren letzten fünf Partien nicht einen Gegentreffer kassiert haben. Zudem haben die Eidgenossen das Hinspiel auswärts mit 2:0 für sich entschieden. Zu Hause wollen sie nun mit einem Sieg den Deckel drauf machen und das Ticket für die WM lösen.

Die Gäste aus Skandinavien sind bei weitem keine schlechte Mannschaft und es ist unerklärlich, wie sie in dieser Gruppe aus vier Spielen erst einen Punkt holen konnten. Fakt ist aber, dass sie in ihren letzten Partien einfach zu harmlos waren und wir denken nicht, dass sich das am Samstag im ersten Spiel unter dem neuen Trainer Potter großartig ändern wird. Die Schweizer schossen in ihren letzten drei Heimspielen insgesamt zehn Tore, kassierten dabei insgesamt nur einen Gegentreffer und gewannen jede dieser letzten drei Heimpartien mit mindestens zwei Treffern Unterschied.