Seattle Sounders - Atletico Madrid Tipp, Prognose & Quoten | 20.06.2025

Unser Seattle Sounders - Atletico Madrid Sportwetten Tipp zum FIFA Klub WM 2025 Spiel am 20.06.2025 lautet: Zwei Vereinslegenden sehen von der Seitenlinie aus zu, wie im Wett Tipp heute nur eine der beiden Mannschaften trifft.

Der Einzug in die K.O.-Phase steht in der Seattle Sounders Atletico Madrid Prognose auf dem Spiel. Beide Mannschaften haben den ersten Spieltag der FIFA Klub WM 2025 mit einer Niederlage beendet.

Anders als die Colchoneros (0:4 vs. PSG), hatte die Mannschaft aus Seattle gegen Botafogo (1:2) durchaus eine echte Chance auf den Sieg. Auf heimischem Rasen werden die Sounders große Gegenwehr leisten. So spielen wir mit einer Quote von 1,77 bei Merkur Bets, den Seattle Sounders Atletico Madrid Wett Tipp heute “Beide Teams treffen: Nein”.

Darum tippen wir bei Seattle Sounders vs Atletico Madrid auf “Beide Teams treffen: Nein”:

Seattle erzielte in 6 von 18 MLS-Spielen dieser Saison keinen Treffer.

Atletico Madrid kassierte in der abgelaufenen La-Liga-Spielzeit die wenigsten erwartbaren Gegentore (33,7 xGA).

Seattle bietet die fünftbeste erwartbare Defensive in der gesamten MLS auf (20,9 xGA).

Seattle Sounders vs Atletico Madrid Quoten Analyse:

Als einziger Teilnehmer der FIFA Klub WM 2025 besitzen die Sounders einen echten Heimvorteil. Das Team aus der MLS bestreitet jedes Gruppenspiel im Lumen Field - der Heimspielstätte. Die Seattle Sounders Atletico Madrid Wettquoten bleiben von dieser Tatsache jedoch unberührt.

Seattle Sounders vs Atletico Madrid Prognose: Zwischen Pressing und Pragmatismus

Ihren ersten Auftritt bei der FIFA Klub WM 2025 haben sich beide Vereine sicher anders vorgestellt. Seattle zeigte einen beherzten Auftritt gegen Botafogo (1:2). Fehlende Effizienz ist ein großes Thema dieser Paarung gewesen. Die Sounders erspielten sich zwar wesentlich mehr erwartbare Tore (2,20 xG) als der brasilianische Kontrahent (0,91 xG), brachte aber nur fünf von 25 Schüssen auf den gegnerischen Kasten. In unserem Seattle Sounders gegen Atletico Madrid Tipp erarbeitet sich die Truppe aus den USA wesentlich weniger Torchancen.

Die Rave Green duelliert sich am zweiten Spieltag mit der besten erwartbaren Defensive der vergangenen La-Liga-Spielzeit (33,7 xGA). Auf nationaler Ebene erlaubten die Colchoneros durchschnittlich weniger als einen Gegentreffer pro Spieltag (0,8). Darüber hinaus berücksichtigen wir in der Seattle Sounders vs. Atletico Madrid, dass die Mannschaft von Diego Simeone die meisten weißen Westen in der abgelaufenen La-Liga-Saison gesammelt hat (17). Wollt ihr eine Quote von 1,76 für “Seattle Unter 0,5 Tore” spielen, folgt einfach dieser Anleitung zur Merkur Bets Anmeldung.

Anders als die europäischen Teilnehmer befindet sich Seattle mitten in der Saison. Als Tabellensechster der Western Conference gibt es gute Aussichten auf eine Teilnahme an den Meisterschafts-Play-Offs. Die Stärke der Mannschaft von Brian Schmetzer ist die Arbeit gegen den Ball. Darauf berufen wir uns ebenfalls im Seattle Sounders - Atletico Madrid Tipp.

Die Rave Green gab ihr MLS-Debüt im Jahr 2009 und agierte über viele Jahre hinweg in einer 4-2-3-1 Anordnung. Schmetzer änderte in dieser Saison die Grundformation. Das neue 3-4-3 System passt besser zu den variabel einsetzbaren Akteuren aus der eigenen Jugend und dem neuen Kern der Mannschaft. Die Organisation in der Verteidigung ist trotz dieser Veränderung großartig. Mit 20,9 erwartbaren Gegentoren stellen die Sounders eine Top-5 Defensive in der MLS.

Seattle Sounders vs Atletico Madrid Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Seattle Sounders: 1:2 Botafogo (A), 0:3 Vancouver (A), 2:3 Minnesota United (H), 1:0 San Diego (H), 1:0 Dallas (H)

Letzte 5 Spiele Atletico Madrid: 0:4 PSG (A), 4:0 Girona (A), 4:1 Betis Sevilla (H), 0:2 Osasuna (A), 4:0 Real Sociedad (H)

Letzte 5 Spiele Seattle Sounders vs Atletico Madrid: -

Der 62-Jährige Trainer ist in Seattle geboren und brennt für diesen Verein. Seit 2016 leitet er die Geschicke dieser Mannschaft. Direkt im ersten Jahr ist ihm der Gewinn des MLS-Cups geglückt. Die Qualifikation für die FIFA Klub WM 2025 verdienten sich die Sounders durch ihren Triumph in der CONCACAF-Champions-League (heute Cup).

Schmetzer steht eine physische Mannschaft zur Verfügung, die zwischen pragmatischer Defensive und hohem Pressing variieren kann. In der MLS eroberten in dieser Saison nur zwei Teams mehr Bälle im letzten Drittel (5,1 pro Partie). Diese Qualität erschwert dem Kontrahenten aus Spanien den Spielaufbau.

Das Niveau der Rojiblancos ist ohne Zweifel wesentlich höher als in der heimischen MLS, doch eine Abkehr vom favorisierten Spielsystem ist eher unwahrscheinlich. Vor allem im eigenen Stadion will Seattle agieren und nicht nur reagieren.

Will die Mannschaft von Brian Schmetzer noch in die K.O.-Phase einziehen, muss sie mindestens einen Überraschungssieg feiern. Wahrscheinlicher ist dieser gegen die Colchoneros als gegen den amtierenden Champions-League-Sieger aus Paris. Wollt ihr mutig sein, könnt ihr den Merkur Bets Wettbonus verwenden und mit der Gratiswette auf einen “Sieg Seattle Sounders (HC +2)” setzen.

Atletico Madrid hat eine wechselhafte Spielzeit hinter sich. Der elffache spanische Meister gewann zwischen Oktober und Januar 2025 15 Begegnungen in Folge und stellte einen neuen Vereinsrekord auf.

Allerdings schieden die Rojiblancos in der Königsklasse gegen den Stadtrivalen aus und wurden in der spanischen Primera Division auf den dritten Tabellenplatz verwiesen. Somit warten Diego Simeone und sein Trainerstab immer noch auf den ersten Titel seit 2021.

Vor der Saison ist Julian Alvarez als Neuzugang vorgestellt worden. Der Argentinier dominierte in seiner Debüt-Saison, erzielte wettbewerbsübergreifend 29 Treffer. Zuletzt erzielte Radamel Falcao in seiner ersten Spielzeit (2011/12) mehr Treffer für Atletico (36).

Erfolgreichster Angreifer der vergangenen La-Liga-Saison ist aber ein anderer gewesen. Alexander Sorloth erzielte 20 Treffer in 35 Paarungen. Seinen Torriecher hat er bei dieser FIFA Klub WM aber noch nicht gezeigt. Stattdessen vergab er gegen PSG eine hundertprozentige Torchance aus fünf Metern.

Seattle Sounders vs Atletico Madrid: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Seattle Sounders: Frei - Alex Roldan, Kim, Ragen, Nouhou - Vargas, Cristian Roldan - Ferreira, Rusnak, Kent - Musovski

Ersatzbank Seattle Sounders: Andre Thomas, Castro, Andrade, Bell, Sousa, Kossa-Rienzi, Baker, Leyva, Paulo, Baker-Whiting, Torhrock, Pedro de la Veiga, Minoungou, Morris, De Rosario

Startelf Atletico Madrid: Oblak - Llorente, Le Normand, Witsel, Galan - Simeone, Gallagher, Koke, Lino - Sorloth, Alvarez

Ersatzbank Atletico Madrid: Gomis, Musso, Azpilicueta, Gimenez, Kostis, Mandava, Molina, De Paul, Barrios, Lemar, Riquelme, Carlos Martin, Angel Correa, Griezmann

In der Verteidigung der Rojiblancos wird es wegen der Roten Karte von Clement Lenglet notgedrungen eine Änderung geben. Für ihn könnten Axel Witsel oder Jose Maria Gimenez in die Anfangsformation rücken.

Darüber hinaus denkt Diego Simeone sicher über weitere Rotationen in seiner Startelf nach. Conor Gallagher sowie Koke sind Kandidaten, die im Gegensatz zum Auftaktspiel von Beginn an auf dem Feld stehen könnten.

Unser Seattle Sounders vs Atletico Madrid Tipp: Beide Teams treffen: Nein

Die Stärken beider Mannschaften verorten wir eher in der Defensive. Zweikämpfe, viele Ballwechsel und den ein oder anderen Standard werden diese Begegnung prägen. Somit erwarten wir eher eine torarme Partie.