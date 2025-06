Seattle Sounders - PSG Tipp, Prognose & Quoten | 23.06.2025

SPORT1 Betting 21.06.2025 • 18:00 Uhr Seattle Sounders - PSG Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine FIFA Klub WM Wette | Wie hat Paris die erste Pleite seit Anfang Mai verkraftet?

Unser Seattle Sounders - PSG Sportwetten Tipp zum FIFA Klub WM Spiel am 23.06.2025 lautet: Ziemlich überraschend hat der amtierende CL-Sieger am zweiten Spieltag eine Niederlage kassiert. Im Wett Tipp heute müssten die Pariser aber das Achtelfinale klarmachen.

Als frisch gebackener UEFA Champions-League-Sieger gehört PSG natürlich auch bei der FIFA Klub WM 2025 zu den großen Favoriten auf den Titel. Und diese Stellung untermauerten „Les Parisiens“ zum Auftakt des Turniers mit einem starken 4:0 gegen Atletico Madrid. Doch im zweiten Gruppenspiel setzte es eine überraschende 0:1-Pleite gegen Botafogo.

So steht das Weiterkommen von Paris noch auf der Kippe. Die “Rouge-et-Bleu” haben ihr Schicksal weiterhin in der eigenen Hand. Mit einem Sieg in der Seattle Sounders PSG Prognose steht die Mannschaft von Coach Luis Enrique definitiv im Achtelfinale. Wir haben keine Zweifel am Erfolg und spielen mit einer Quote von 2,08 bei Merkur Bets den Seattle Sounders PSG Wett Tipp heute “Sieg PSG HC -2”.

Darum tippen wir bei Seattle Sounders vs PSG auf “Sieg PSG HC -2”:

PSG ist der amtierende UEFA-CL-Sieger

Die Pariser haben bei der Qualität haushoch die Nase vorne

Seattle hat die ersten beiden Spiele bei der Klub WM 2025 verloren

Seattle Sounders vs PSG Quoten Analyse:

Hier treffen Welten aufeinander. Das wird beim Blick auf den Marktwert deutlich. Der Kader der “Rave Green” schafft es gerade mal auf knapp über 50 Mio. Euro. Damit wäre der MLS-Vertreter in der abgelaufenen Saison der 2. Bundesliga auf Rang 4 gelandet. Das Aufgebot des amtierenden CL-Siegers knackt dagegen die 1 Milliarde Euro (1,06).

Dieser Unterschied wird in den Seattle Sounders vs PSG Wettquoten deutlich. Mehr als eine 1,15 ist für einen Sieg des Favoriten nicht drin. Schon bei einem Remis zahlt euch Buchmacher Merkur Bets, der steuerfreie Kombi- und Betbuilder-Wetten im Angebot hat, den achtfachen Wetteinsatz zurück.

Die höchsten Seattle Sounders gegen PSG Quoten bekommt ihr mit einer 16,1 für einen Sensationssieg der US-Amerikaner. Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig. Weitere Infos über den Buchmacher findest du im ausführlichen Merkur Bets Test.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Seattle Sounders vs PSG Prognose: Können die Gastgeber den haushohen Favoriten ärgern?

Der Seattle Sounders FC gehört seit 2009 zur MLS. Mit vier Siegen beim US Open Cup (2009, 2010, 2011, 2014), zwei Triumphen beim MLS Cup (2016, 2019) und einem Erfolg beim Supporters Shield (2014) gehören die “Rave Green” zu den erfolgreichsten Vereinen der nordamerikanischen Fußball-Liga. Im Jahr 2022 folgte mit dem Sieg in der CONCACAF Champions League auch der erste große internationale Titel, der auch für die Teilnahme an der FIFA Klub WM 2025 sorgte. Der Verein zeichnet sich national durch große Konstanz aus. Seit dem Debüt in der MLS haben die Sounders nur ein einziges Mal die Playoffs verpasst (2022).

In dieser Spielzeit liegt die Truppe von Trainer Brian Schmetzer in der Western Conference allerdings lediglich auf Platz 6. Diese eher schwache Form in dieser Saison unterstreicht unseren Seattle Sounders PSG Tipp. In die Klub WM 2025 startete Seattle mit einer 1:2 Niederlage gegen Botafogo. Dabei hatten Statistiken wie der Ballbesitz (60%), die Expected Goals (2,20 zu 0,91) und die Gesamtschüsse (23:12) im Lumen Field eigentlich für die Hausherren gesprochen. Im zweiten Spiel kamen die Grünen gegen Atletico Madrid aber nur auf 1,50 erwartete Tore und lag hier gegen den La-Liga-Verein mit 3,26 klar hinten. Am Ende setzte es mit einem 1:3 eine verdiente Niederlage.

Mit einem sensationellen 5:0 über Inter Mailand sicherte sich Paris St. Germain Ende Mai den ersten Champions-League-Titel der Vereinsgeschichte. Zuvor hatte PSG in der Saison 2024/25 auch das nationale Double aus Ligue-1-Meisterschaft und Coupe-de-France-Titel gewonnen. Einen großen Anteil am Erfolg hat Trainer Luis Enrique. Der Spanier hat mit viel Energie und einer klaren Aufgabenverteilung aus vielen Stars eine Einheit geformt. Zudem bewiesen die Verantwortlichen bei der Kaderplanung ein gutes Händchen. So hat sich die Verjüngung des Kaders mit Spielern wie Nuno Mendes, Bradley Barcola oder Desiré Doué genauso ausgezahlt, wie die Verpflichtung der Mittelfeldspieler Vitinha (2022) und Joao Neves (2024).

Zum Auftakt der Klub WM schickte der Coach mit einer Ausnahme die gleiche Elf wie beim CL-Finalsieg gegen Inter aufs Feld. Und beim souveränen 4:0 gegen Atletico Madrid überzeugte PSG erneut mit einem feinem Kombinationsspiel. Gegen eine in den Zweikämpfen giftige Mannschaft von Botafogo konnte Paris dann aber trotz viel Ballbesitz seine Stärken nicht ausspielen. Nur zwei der 16 Schüsse kamen auch aufs gegnerische Tor. So setzte es die erste PSG-Pleite seit dem 3. Mai (1:2 in Straßburg). Luis Enrique musste nach dem Spiel zugeben, dass “Fogo” die Mannschaft gewesen sei, “die uns die ganze Saison über am besten verteidigt hat”.

Seattle Sounders vs PSG Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Seattle Sounders: 1:3 Atletico Madrid (H), 1:2 Botafogo (A), 0:3 Whitecaps (A), 2:3 Minnesota (H), 1:0 San Diego (H)

Letzte 5 Spiele PSG: 0:1 Botafogo (H), 4:0 Atletico Madrid (H), 5:0 Inter Mailand (H), 3:0 Stade de Reims (H), 3:1 AJ Auxerre (H)

Letzte Spiele Seattle Sounders vs PSG:

Normalerweise liefert uns der direkte Vergleich wichtige Informationen für eine Partie. Doch bei der Seattle Sounders PSG Prognose müssen wir darauf verzichten. Denn beide Vereine stehen sich am Montag erstmals auf dem Feld gegenüber.

Mit Ausnahme der Partie gegen Botafogo standen die letzten Partien mit Beteiligung von Paris immer für viele Tore. Paris hatte die letzten drei Pflichtspiele mit 12:0 Toren für sich entschieden. Und dieses Mal rechnet Bookie Merkur Bets, der auch Sportwetten mit PayPal ermöglicht, ebenfalls mit einigen Treffern.

Für den Seattle Sounders PSG Tipp “Über 3,5 Tore” bekommen wir in der Merkur Bets App eine Quote von 2,10. Ihr habt noch kein Konto bei Merkur Bets? Dann nichts wie los! Nach der Anmeldung bei Merkur Bets könnt ihr euch den Merkur Bets Wettbonus sichern!

So seht ihr Seattle Sounders vs PSG im TV oder Stream:

23. Juni 2025, 21 Uhr, Lumen Field, Seattle

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Bei der FIFA Klub WM kämpfen die besten Vereine der Welt um den Titel. Trotzdem überträgt DAZN alle Partien des Wettbewerbs komplett kostenlos. Ihr braucht für die Live-Übertragung nur ein Konto bei dem Streaminganbieter. Das Duell zwischen Seattle und Paris wird am Montag um 21 Uhr (MESZ) im Lumen Field angepfiffen.

Seattle Sounders vs PSG: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Seattle Sounders: Frei - Kossa-Rienzi, Ragen, J. Bell, Baker-Whiting - C. Roldan, Vargas, de la Vega, Rusnak, Rothrock - Musovski

Ersatzbank Seattle Sounders: Castro, Thomas (Tor), Baker, K.-H. Kim, Nouhou, Sousa, Yeimar, Leyva, de Rosario, Morris, Ferreira, Kent, Roldan, Joao Paulo, Minoungou

Startelf PSG: G. Donnarumma - Hakimi, Lucas Beraldo, Pacho, Hernandez - Zaire-Emery, Vitinha, Mayulu - D. Doué, Goncalo Ramos, Kvaratskhelia

Ersatzbank PSG: Safonov, Tenas (Tor), Kamara, Kimpembe, Marquinhos, Mbaye, Fabian, Barcola, Nuno Mendes, Joao Neves, K.-I. Lee

Im ersten Gruppenspiel der Klub WM hatte PSG-Coach Luis Enrique seine beste Elf auf den Rasen geschickt. Gegen “Fogo” an Spieltag 2 hatte der Erfolgstrainer dann etwas rotiert. Da es nun gegen den vermeintlich schwächsten Gegner in der Gruppe B geht, rechnen wir bei der Seattle Sounders PSG Prognose damit, dass erneut ein paar Stammspieler geschont werden. Trotzdem spricht die Qualität weiter überdeutlich für Paris.

Unser Seattle Sounders vs PSG Tipp: Sieg PSG HC -2

Seattle hat sich bisher bei der FIFA Klub WM ganz ordentlich verkauft. Vor heimischem Publikum traten die “Rave Green” zweimal mutig auf, kamen auf einen gesamten xG-Wert von 3,70 und erzielten zwei Tore.

Rein rechnerisch hat man auch noch Chancen aufs Weiterkommen. Aber nun trifft der MLS-Vertreter auf den stärksten Gegner in der Gruppe B. Alles andere als eine Niederlage wäre eine große Überraschung.