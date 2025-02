Sevilla - Barcelona Tipp, Prognose & Quoten | 09.02.2025

SPORT1 Betting 08.02.2025 • 11:00 Uhr Sevilla - Barcelona Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine La Liga Wette | Bleibt Barca den Madrider Klubs auf den Fersen?

Unser Sevilla - Barcelona Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 09.02.2025 lautet: Die Gastgeber sahen gegen Barca in der Vergangenheit kein Land. Das wird in unserem Wett Tipp heute nicht anders sein.

Auch in dieser Saison spielt der Rekord-Europa-League-Sieger weit hinter seinen Erwartungen. In unserer Sevilla Barcelona Prognose empfangen die Andalusier am 23. Spieltag von La Liga nun einen Gegner, gegen den sie in jüngerer Vergangenheit überhaupt nichts zu melden hatten.

Barca auf der anderen Seite hat am vergangenen Wochenende Boden auf Real Madrid gut gemacht und will weiter an den Königlichen dran bleiben. Wir gehen davon aus, dass das gelingt und entscheiden uns für den Sevilla Barcelona Wett Tipp heute “Sieg Barcelona & Über 1,5 Tore” mit einer Quote von 1,63 bei Interwetten .

Darum tippen wir bei Sevilla vs Barcelona auf “Sieg Barcelona & Über 1,5 Tore”:

Barcelona steht in der Auswärtstabelle auf Platz 1.

Mit 60 Toren stellen die Katalanen den besten Angriff in La Liga.

Barca hat die letzten 6 direkten Duelle alle gewonnen.

Sevilla vs Barcelona Quoten Analyse:

Die Wettanbieter, von denen es immer noch einige gibt, bei denen ihr tatsächlich steuerfrei wetten könnt, teilen unsere Einschätzung und weisen den Gästen die klare Favoritenrolle zu. Die Sevilla Barcelona Quoten für einen Tipp auf einen Sieg von Lewandowski und Co. erreichen Höchstwerte von 1,56.

Wer auf eine Überraschung in Form eines Heimerfolgs der Andalusier setzt, der bekommt durchschnittliche Quoten von 5,50. Einen Treffer trauen die Bookies den Gastgebern dabei zu. Das wird an Sevilla Barcelona Wettquoten von höchstens 1,58 für “Beide Teams treffen” deutlich. Die Gegenwette mit Quoten bis 2,40 wirkt da schon interessanter.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Sevilla vs Barcelona Prognose: Barca gibt sich keine Blöße

Nach Rang 11 vor zwei Jahren und einem 13. Platz in der Vorsaison ist es in dieser Spielzeit um den FC Sevilla nicht wirklich besser bestellt. Aktuell stehen die Palanganas mit einer 7-7-8-Bilanz und negativen 24:30 Toren nur auf Rang 12. Zuletzt blieben sie zwar viermal in Folge ungeschlagen, konnten aber auch nur eine dieser Partien gewinnen (3U).

Bei den letzten Heimspielen der Sevillistas ergab sich ein ähnliches Bild. Zu Hause sind sie seit fünf Partien in La Liga ungeschlagen, doch auch hier waren mit drei der Großteil Unentschieden (2S). Weiter zurückblickend haben sie aber nur eine der letzten neun Heim-Begegnungen in Spaniens Oberhaus verloren (5S, 3U).

Die bisherigen La-Liga-Heimspiele der Andalusier in dieser Saison waren vor allem eines: Torarm. Gerade einmal 20 Treffer sind in den bisherigen elf Heimpartien der Nervionenses gefallen, verteilt auf zehn für und zehn gegen den Klub. Im Schnitt fielen also 1,8 Tore pro Heimspiel der Sevillistas. Nur in den Heimpartien Getafes gab es weniger Treffer.

Entsprechend wählen wir für unseren Sevilla Barcelona Tipp die Grenze für die Tore sicherheitshalber auch nicht allzu hoch. In nur zwei der bisherigen elf Heimspiele des Rekord-Europa-League-Siegers in dieser Saison gab es drei oder mehr Treffer zu bestaunen. Zuletzt gab es in sieben aufeinanderfolgenden Heimspielen Sevillas höchstens zwei Tore.

Sevilla - Barcelona Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Sevilla: 0:0 Getafe (A), 1:1 Espanyol (H), 2:1 Girona (A), 1:1 Valencia (H), 1:4 Almeria (A)

Letzte 5 Spiele Barcelona: 5:0 Valencia (A), 1:0 Alaves (H), 2:2 Atalanta (H), 7:1 Valencia (H), 5:4 Benfica Lissabon (A)

Letzte 5 Spiele Sevilla vs. Barcelona: 1:5 (A), 1:2 (H), 0:1 (A), 0:3 (A), 0:3 (H)

Grundsätzlich gehen wir in unserer Sevilla Barcelona Prognose schon davon aus, dass es ein eher torreiches Match wird. Schließlich stellen die Blaugrana mit 60 Toren die mit Abstand beste Offensive. Die zweitmeisten Treffer hat Real Madrid mit “nur” 50. Mit 32 Toren schoss Barca etwas mehr als die Hälfte aller Tore auswärts.

In der Auswärtstabelle stehen die Gäste mit einer 7-3-2-Bilanz und 32:15 Toren auf dem ersten Platz. Aber: Sie konnten nur eines der letzten fünf La-Liga-Auswärtsspiele gewinnen (3U, 1N). Am vergangenen Wochenende gewannen die Katalanen ihr Heimspiel gegen Alaves mit 1:0 und verkürzten den Rückstand auf die Königlichen, die bei Espanyol verloren, auf nur noch vier Punkte.

Für Barca war es der zweite Liga-Dreier am Stück, mit dem das zwischenzeitliche Tief aus vier sieglosen La-Liga-Partien in Serie (2U, 2N) überwunden zu sein scheint. Zieht man die Begegnungen aus allen Wettbewerben heran, so sind die Katalanen seit mittlerweile zehn Pflichtspielen ungeschlagen (8S, 2U).

Am Donnerstag setzten sie sich im Viertelfinale der Copa del Rey mit 5:0 beim FC Valencia durch, den sie erst vor knapp zwei Wochen an heimischer Wirkungsstätte mit 7:1 geschlagen hatten. Es war für die Blaugrana das zweite Pflichtspiel in Folge ohne Gegentor. Davor konnten sie sechsmal in Folge keine Weiße Weste wahren.

So seht ihr Sevilla - Barcelona im TV oder Stream:

09. Februar 2025, 21 Uhr, Estadio Ramon Sanchez Pizjuan, Sevilla

Übertragung TV: DAZN1

Übertragung Stream: DAZN

DAZN zeigt diese Begegnung sowohl auf seinem linearen Sender DAZN1 als auch im Stream. Eine andere Möglichkeit, diese Partie zu sehen, gibt es nicht. Im Free TV wird sie nicht übertragen. Alternativ könnt ihr euren Sevilla Barcelona Tipp natürlich auch über einen Liveticker verfolgen.

Seit neun direkten Aufeinandertreffen sind die Katalanen ungeschlagen. Acht dieser neun Partien haben sie gewonnen, die letzten sechs dabei in Folge. Betrachtet man nur die Begegnungen in La Liga, dann hat Barca sogar keines der letzten 18 Aufeinandertreffen in Andalusien verloren (14S, 4U).

Sevilla vs Barcelona: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Sevilla: Nyland - Salas, Bade, Gudelj, Pedrosa; Sow, Lokonga, Niguez; Lukebakio, Romero, Vargas

Ersatzbank Sevilla: Flores, Fernandez, Adams, Agoume, Idumbo, Ejuke, Marcao, Peque, Iheanacho, Suso, Sanchez

Startelf Barcelona: Szczesny - Kounde, Araujo, Cubarsi, Balde; Lopez, Casado, Pedri; Yamal, Lewandowski, Raphinha

Ersatzbank Barcelona: Pena, Kochen, de Jong, Fort, Martinez, Garcia, Fati, Torre, Martin, Torres

Der direkte Vergleich zwischen diesen beiden Klubs ist bei unserer Sevilla Barcelona Prognose ein wichtiges Argument für die Katalanen. Das Hinspiel zu Hause haben sie mit 5:1 gewonnen. Bei vier ihrer letzten sechs Erfolge über die Sevillistas kassierten sie noch nicht einmal ein Gegentor.

Insofern bieten sich auch die Wett-Optionen “Barcelona gewinnt mit mindestens zwei Toren Vorsprung” oder “Sieg Barcelona zu Null” an. Über die diversen Sportwetten Apps erhaltet ihr dafür sehr beachtliche Quoten jenseits der Marke von 2,00 bzw. 3,00.

Unser Sevilla - Barcelona Tipp: “Sieg Barcelona & Über 1,5 Tore”

Sevilla gehörte in den vergangenen Jahren zu den Lieblingsgegnern Barcas. Den letzten Sieg über die Katalanen in einem La-Liga-Duell feierten die Andalusier im Oktober 2015. Nach den Ergebnissen in den vergangenen Wochen würde uns alles andere als ein Auswärtssieg überraschen. Da die Blaugrana außerdem die mit Abstand beste Offensive stellen und in der Vergangenheit sehr gerne gegen die Sevillistas trafen, sollten zwei Tore in dieser Begegnung auch mehr als nur wahrscheinlich sein.