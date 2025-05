Sevilla - Real Madrid Tipp, Prognose & Quoten | 18.05.2025

SPORT1 Betting 17.05.2025 • 09:00 Uhr Sevilla - Real Madrid Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine La Liga Wette | Lassen die Königlichen die Spielzeit austrudeln?

Unser Sevilla - Real Madrid Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 18.05.2025 lautet: Für beide Vereine steht kurz vor dem Saisonende nicht mehr allzu viel auf dem Spiel. So rechnen wir im Wett Tipp heute mit Treffern auf beiden Seiten.

Mit dem 2:0-Sieg am Donnerstag im Derby zu Gast beim Stadtnachbarn Espanyol brachte der FC Barcelona die Meisterschaft in La Liga in der Saison 2024/25 unter Dach und Fach. Somit ist auf der Gegenseite auch klar, dass der erfolgsverwöhnte Real Madrid CF in dieser Spielzeit ohne Titel auskommen muss.

Wie verabschieden sich die Königlichen nun aus dieser Saison? Unter anderem um diese Frage geht es in unserer Sevilla Real Madrid Prognose. Am Ende entscheiden wir uns mit einer Quote von 1,50 bei VBET für den Sevilla Real Madrid Wett Tipp heute “Beide Teams treffen”.

Darum tippen wir bei Sevilla vs Real Madrid auf “Beide Teams treffen”:

Real hat in den letzten vier Partien zehn Gegentore kassiert

Sevilla hat in 11 der letzten 12 Liga-Heimspiele immer mindestens ein Tor erzielt

In 7 der jüngsten 8 Duelle der beiden Vereine fielen auf beiden Seiten Tore

Sevilla vs Real Madrid Quoten Analyse:

Die Sevilla vs Real Madrid Quoten schlagen sich recht deutlich auf die Seite der Gäste. Das hat natürlich mit dem Tabellenbild zu tun. Die Königlichen stehen mit 78 Punkten auf Platz 2, während die “Nervionenses” mit gerade mal 41 Zählern auf Rang 14 liegen.

So sind “Los Blancos” mit einer maximalen Siegquote von 1,83 favorisiert. Auf der Gegenseite bekommt ihr bei den besten Buchmachern für einen Dreier der Hausherren Sevilla gegen Real Madrid Wettquoten zwischen 3,90 und 4,35.

Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Sevilla vs Real Madrid Prognose: Wer gibt noch mal Gas?

2021/22 schaffte es der Sevilla FC in La Liga noch auf Platz 4 und damit auch in die Champions League. Doch seitdem geht es mit dem siebenmaligen UEFA-Cup- bzw. Europa-League-Sieger steil bergab. Der Verein ist mit mehr als 250 Millionen Euro verschuldet. In den folgenden Spielzeiten reichte es in der Endabrechnung lediglich noch für den 12. und den 14. Rang. Und auch in dieser Saison reihen sich die “Nervionenses” in ähnlichen Regionen ein. Coach Xavier Garcia Pimienta, der die Mannschaft im vergangenen Sommer übernommen hatte, wurde Mitte April nach vier Niederlagen in Serie entlassen.

Mit Joaquin Caparros, der den SFC schon 2018 und 2019 im Endspurt der Saison betreut hatte, wurde schnell ein kostengünstiger Nachfolger gefunden. Nach fünf Partien unter dem neuen Mann steht erst ein Sieg zu Buche. Dieser Erfolg kam am vergangenen Spieltag mit einem 1:0 daheim gegen Las Palmas zustande. Den Klassenerhalt haben die Rojiblancos mit einem Polster von sieben Punkten auf die Gefahrenzone immerhin schon unter Dach und Fach. In der Heimtabelle steht Sevilla lediglich auf Rang 15 (6S, 6U, 6N). 49 Gegentore reichen im Ligavergleich für Platz 12 und genauso wie 40 erzielte Treffer.

Real Madrid hat alle vier Clasicos in dieser Saison gegen den Erzrivalen verloren: Mit 0:4 im Liga-Hinspiel im Bernabeu, mit 2:5 im Endspiel des Supercup, mit 2:3 im Pokalfinale und jüngst im La-Liga-Rückspiel zu Gast bei den Katalanen mit 3:4. Da die Königlichen auch in der Champions League im Viertelfinale gegen Arsenal ausgeschieden sind, steht der Verein 2024/25 mit komplett leeren Händen da. Das wird vor dem Beginn der neuen Spielzeit einen Umbruch zur Folge haben. Coach Carlo Ancelotti wird die brasilianische Nationalmannschaft übernehmen.

Dafür kehrt Xabi Alonso aus Leverkusen zu seinem Ex-Verein zurück. Ancelotti musste seit Monaten auf zahlreiche Stammspieler in der Defensive verzichten, was auch ein wichtiger Punkt in unserem Sevilla Real Madrid Tipp ist. Hier musste der Trainer die schlechte Kaderplanung ausbaden. Auch befanden sich in dieser Saison zu viele Leistungsträger im Formtief. Vor allem Vinicius Junior hat eine ganz schwache Saison gespielt. Nur Neuzugang Mbappé hat geliefert. In den wichtigen Spielen konnte der Franzose aber auch zu selten treffen.

Sevilla - Real Madrid Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Sevilla: 1:0 Las Palmas (H), 2:3 Celta Vigo (A), 2:2 Leganes (H), 0:1 Osasuna (A), 1:1 Alaves (H)

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 2:1 RCD Mallorca (H), 3:4 Barcelona (A), 3:2 Celta Vigo (H), 2:3 Barcelona (A), 1:0 Getafe (A)

Letzte 5 Spiele Sevilla vs Real Madrid: 2:4 (A), 0:1 (A), 1:1 (H), 1:2 (H), 1:3 (A)

In unseren Datenbanken finden sich 176 Duelle zwischen beiden Vereinen. Die Königlichen führen die Bilanz klar mit 98 Siegen zu 48 Niederlagen an (30U). In Sevilla sieht es aber etwas anders aus. Hier haben die Gastgeber die Nase vorne (39S, 18U, 29N).

Für die Sevilla Real Madrid Prognose sind die jüngsten Aufeinandertreffen besonders wichtig. Seit September 2018 warten die Rojiblancos auf einen Sieg gegen “Los Blancos”. In diesem Zeitraum reichte es nur für zwei Unentschieden (10N).

Das Hinspiel im Dezember entschieden die Madrilenen im Bernabeu mit 4:2 für sich. Schon nach gut einer halben Stunde führten die Hausherren mit 3:0.

In den letzten Partien war die Abwehr von Real, sicher auch durch die zahlreichen verletzungsbedingten Ausfälle, ein wahrer Hühnerhaufen. Dieses Wissen nutzen wir für den Sevilla Real Madrid Tipp “Sevilla über 1,5 Tore”.

Bei Bet-at-home bekommt ihr dafür eine Quote von 2,60. Ist euch diese Wette etwas zu riskant? Dann löst im gleichen Zug doch den aktuellen Bet-at-home Gutschein für Neu- und Bestandskunden ein.

So seht ihr Sevilla - Real Madrid im TV oder Stream:

18. Mai 2025, 19 Uhr, Estadio Ramon Sanchez Pizjuan, Sevilla

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Fans des spanischen Fußballs kommen um ein Abo bei DAZN nicht herum. Denn der Bezahlsender hat die La Liga exklusiv im Angebot und überträgt die höchste Spielklasse des spanischen Fußballs in Deutschland und Österreich. Dazu gehört auch das Duell zwischen Sevilla und Real Madrid, welches am Sonntag um 19 Uhr im Estadio Ramon Sanchez Pizjuan angepfiffen wird.

Sevilla vs Real Madrid: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Sevilla: Nyland - Juanlu, Badé, Kike Salas, Carmona - Agoumé, Sow, Suso, Lokonga, Lukebakio - Pascual

Ersatzbank Sevilla: Alvaro Fernandez (Tor), Marcao, Pedrosa, Idumbo-Muzambo, Manu Bueno, Ejuke, Mateo Mejia, Peque, Martinez, Gudelj, Antonetti, Saul Niguez

Startelf Real Madrid: Courtois - Fede Valverde, Ramon, Asencio, Fran Garcia - Arda Güler, Dani Ceballos, Modric, Bellingham - Endrick, Mbappé

Ersatzbank Real Madrid: Fran, Mestre (Tor), Jimenez, Rivas, Yusi, Chema Andres, Munoz, Vallejo, Garcia

Wir schauen bei der Sevilla Real Madrid Prognose natürlich auch auf die möglichen Aufstellungen. Auf beiden Seiten fallen recht viele Spieler aus. Die Hausherren müssen ohne Kike Salas, Alvaro Garcia, Juanlu Sanchez, Vargas, Adams und Nianzou auskommen.

Bei den Königlichen verpassen Rüdiger, Brahim Diaz, Lunin, Rodrygo, Lucas Vazquez, Vinicius Junior, Mendy, Alaba, Camavinga, Eder Militao und Dani Carvajal die Partie, was schon ein großes Handicap bedeutet.

Unser Sevilla - Real Madrid Tipp: Beide Teams treffen

Kann sich Real nochmal zusammenreißen? Das ist die große Frage. Die Saison ist gelaufen. Die Königlichen müssen sich mit der Vizemeisterschaft begnügen. Zudem fallen am Sonntag weiterhin zahlreiche Spieler aus.

So wollen wir keinen 1x2-Tipp oder ähnliches spielen. Stattdessen rechnen wir nicht mit “Weißen Westen”. Denn Sevilla hat in elf der letzten 12 Liga-Heimspiele immer mindestens einmal getroffen und trifft auf eine extrem wackelige Abwehr.