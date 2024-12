Shakhtar Donetsk - Bayern Tipp, Prognose, Quoten 10.12.2024

SPORT1 Betting 09.12.2024 • 11:00 Uhr Shakhtar Donetsk - Bayern Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Holt Bayern auf Schalke drei Punkte?

Unser Shakhtar Donetsk - Bayern Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 10.12.2024 lautet: Der deutsche Rekordmeister bot in der Königsklasse durchwachsene Leistungen, wird aber in unserem Wett Tipp heute nichts unversucht lassen, gegen die Ukrainer zu punkten.

Aufgrund des Krieges zwischen Russland und der Ukraine wird die Champions-League-Paarung zwischen Donetsk und den Münchnern in der VELTINS-Arena auf Schalke ausgetragen. Ein Spielort, der dem FCB durchaus in die Karten spielen dürfte. Zudem tankte der Liga-Primus jüngst im deutschen Oberhaus mit einem 4:2 gegen Heidenheim weiteres Selbstvertrauen und strebt, trotz unzähliger verletzter Spieler, auch in unserer Shakhtar Donetsk Bayern Prognose nach drei Punkten. Die Ukrainer holten lediglich vier Punkte aus fünf CL-Duellen und stehen vor dem Aus.

Ähnlich der Buchmacher-Einschätzung sind auch in unserem Shakhtar Donetsk Bayern Wett Tipp heute die Rollen klar verteilt. Für “Sieg Bayern (Handicap -1) & Über 2,5 Tore” gewährt Betano eine Quote von 1,80 .

Darum tippen wir bei Shakhtar Donetsk vs Bayern auf “Sieg Bayern (Handicap -1) & Über 2,5 Tore”:

Die Bayern holten in der Königsklasse mehr als doppelt so viele Punkte wie die Ukrainer.

Der deutsche Rekordmeister verfügt über einen deutlich besseren Kader.

Im letzten direkten Aufeinandertreffen setzte sich der FCB souverän mit 7:0 durch.

Shakhtar Donetsk vs Bayern Quoten Analyse:

Die Buchmacher fahren am klassischen Drei-Weg-Markt eine klare Linie und erlauben kaum Zweifel an einem Auswärtssieg. Dieser wird mit durchschnittlichen Shakhtar Donetsk Bayern Quoten von 1,15 bewertet. Wer an ein Fußballwunder glaubt und somit zu einem Sieg der Gastgeber aus der Ukraine tendiert, erhält den bis zu 14-fachen Wetteinsatz. Hierbei handelt es sich um eine sehr risikobehaftete Wette. Eine Freebet bietet sich zum Wettabschluss an, um keine eigenen Verluste zu erleiden.

Die Wettanbieter gehen von einem offensiven Spiel aus und rechnen mit drei oder mehr Toren. Eine Quote von durchschnittlich 1,40 untermauert diese Tatsache. Wer als deutscher Kunde seine Shakhtar Donetsk Bayern Wettquoten steuerfrei spielen möchte, ist bei Bet365 genau richtig.

Shakhtar Donetsk vs Bayern Prognose: Gelingt Bayern auch ohne Kane ein Torfestival?

Aus der Sicht der Ukrainer waren die bisherigen Leistungen auf internationaler Ebene auf überschaubarem Niveau. Nur eines der vergangenen fünf CL-Duelle war von Erfolg gekrönt.

Dem knappen 2:1 gegen die Young Boys aus Bern stehen auf der anderen Seite ein Remis und drei Niederlagen gegenüber. In Bezug auf ein Weiterkommen oder selbst das Erreichen der Qualifikationsspiele wird die Luft immer dünner.

Immerhin 60 Prozent der Duelle in der Königsklasse endeten mit drei oder mehr Toren. Dennoch ist die Offensive im bisherigen Turnierverlauf als harmlos zu titulieren. In drei der fünf CL-Begegnungen kam nämlich kein eigener Treffer zustande. Die Abwehr sollte jedoch nur einmal die Null halten. Auch in unserem Shakhtar Donetsk Bayern Tipp ist mit weiteren Gegentoren zu rechnen.

Im ukrainischen Oberhaus zeigt der 15-fache Meister sich nach anfänglichen Problemen auf der Höhe und rangiert bisweilen auf Platz 3. Der Rückstand auf Rekordmeister Dynamo Kiew ist auf sieben Punkte angewachsen. Dennoch ist die Elf von Trainer Marino Pusic seit nunmehr elf Liga-Spieltagen ungeschlagen.

Shakhtar Donetsk - Bayern Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Shakhtar Donetsk: 3:1 Worskla Plotawa (H), 1:1 Rukh Vynnyky (H), 2:3 PSV Eindhoven (A), 6:0 Inhulez Petrowe (H), 3:1 Sorja Luhansk (H).

Letzte 5 Spiele Bayern: 4:2 FC Heidenheim (H), 0:1 Bayer Leverkusen (H), 1:1 Borussia Dortmund (A), 1:0 PSG (H), 3:0 FC Augsburg (H).

Letzte Spiele Shakhtar Donetsk vs. Bayern: 0:7 (A), 0:0 (H).

Nachdem zwei Niederlagen in der Königsklasse erlitten wurden, agierte der deutsche Rekordmeister kürzlich auf internationaler Ebene wieder erfolgreicher und holte zwei knappe Erfolge. Diese resultierten jeweils nach einem 1:0 gegen Benfica Lissabon und Paris St. Germain. Gleichzeitig handelte es sich hierbei um die einzigen beiden Duelle in der Königsklasse, in denen die Münchner eine Weiße Weste behielten.

Die defensive Standfestigkeit bestätigte sich am vergangenen Bundesliga-Spieltag beim 4:2-Heimsieg gegen Heidenheim nicht. Keines der letzten drei Pflichtspiele ging wettbewerbsübergreifend als “Clean Sheet” zu Ende. Dennoch reicht es derzeit im deutschen Oberhaus für die Tabellenführung und die klare Favoritenstellung in der Shakhtar Donetsk Bayern Prognose.

Der Vorsprung auf den Tabellenzweiten aus Frankfurt ist auf sechs Punkte angewachsen. Mehr als 70 Prozent der Paarungen in der Fremde bestritten die Bayern mit drei oder mehr Toren. Darüber hinaus holte die Elf von Trainer Vincent Kompany in der Fremde mehr Punkte als zu Hause und ist auswärts in der Bundesliga weiterhin ungeschlagen (5S, 2U).

So seht ihr Shakhtar Donetsk - Bayern im TV oder Stream:

10. Dezember 2024, 21:00 Uhr, VELTINS-Arena, Gelsenkirchen

Übertragung TV: Amazon Prime

Übertragung Stream: Amazon Prime

Da die Begegnung zwischen beiden Konkurrenten am Dienstag ausgetragen wird und darüber hinaus mit deutscher Beteiligung ist, liegen die Übertragungsrechte bei Amazon Prime.

Shakhtar Donetsk vs Bayern: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Shakhtar Donetsk: Riznyk - Vinicius Tobias, Bondar, Matviyenko, Azarovi - Kryskiv, Zubkov, Marlon Gomes, Sudakov, Newertton - Traoré

Ersatzbank Shakhtar Donetsk: Fesyun, Konoplya, Bondarenko, Kevin, Eguinaldo, Sikan, Faryna, Stepanenko, Nazaryna, Shved, Pedrinho

Startelf Bayern: Da. Peretz - Boey, Upamecano, M.-J. Kim, Davies - Kimmich, Goretzka, Olise, Musiala, L. Sané - T. Müller

Ersatzbank Bayern: Pavlesic, Ulreich, Dier, Kusi-Asare, Pavlovic, Guerreiro, Ibrahimovic, Laimer

Bei den Ukrainern ist Linksverteidiger Pedro Henrique aufgrund seines Platzverweises gesperrt. Ansonsten können die Hausherren jedoch aus dem Vollen schöpfen und haben keinen großen Ausfälle zu beklagen.

Ganz anders sieht es hingegen beim deutschen Rekordmeister aus. Im Tor fehlt voraussichtlich Manuel Neuer. Darüber hinaus fallen Hiroki Ito (IV), Alphonso Davies (LV), Josip Stanisic (RV), João Palhinha (DM), Joao Palhinha (LA), Kingsley Coman (LA), Mathys Tel (LA) und Harry Kane (MS) vermutlich verletzungsbedingt aus. Vor allem auf der linken Außenbahn gibt es Probleme, sofern Gnabry wirklich nicht rechtzeitig fit wird. Ein Harry Kane kann in der Shakhtar Donetsk gegen Bayern Prognose in der Offensive ohnehin nicht ersetzt werden.

Unser Shakhtar Donetsk - Bayern Tipp: Sieg Bayern (Handicap -1) & Über 2,5 Tore

Wenngleich Bayern-Trainer Vincent Kompany unzählige Ausfälle zu kompensieren hat, wird er seine beste Elf auf den Platz schicken. Dieser dürfte immer noch über genügend Qualität verfügen, um sich auf Schalke durchzusetzen. Da die Begegnung in Deutschland stattfindet, handelt es sich aus der Sicht der Münchner um eine Art Heimspiel. Alles andere als ein klarer Sieg käme einer herben Enttäuschung gleich. Der Direktvergleich gibt uns recht. Zuletzt setzte sich nämlich der deutsche Rekordmeister mit 7:0 im direkten Duell durch.