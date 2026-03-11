SPORT1 Betting 11.03.2026 • 18:00 Uhr Die aktuellen Sigma Olmütz vs Mainz Prognosen von unseren Wett-Experten für das Europa-League-Duell am 12.03.2026!

Unaufmerksamkeiten enthielt das Spiel der Nullfünfer zuletzt nur noch selten. Seit Urs Fischer die Mannschaft übernommen hat, sind 14 Pflichtspiele vorbeigezogen - nur zwei Partien hat der FSV in dieser Zeitspanne verloren. Die Vorschau auf die Sigma Olmütz gegen Mainz Wettquoten liefert bei den besten Wettanbietern ein klares Bild.

M05 geht in beiden Paarungen als Favorit auf das Feld, auch wenn im Sigma Olmütz vs Mainz Wett Tipp heute nur 650 Tickets an den Bundesligisten verteilt worden sind. Erklärbar ist diese Ausgangslage bereits durch einen Blick auf die Abschlusstabelle der Ligaphase.

Der deutsche Vertreter lief als siebtbeste Mannschaft ein, verdiente sich ein direktes Ticket für das Achtelfinale. Anders die Hausherren: deren Weg führte als 24. der Ligaphase gerade noch in die Zwischenrunde und von dort aus bis in die K.-o.-Phase. Für das Hinspiel in Tschechien empfehlen wir nach einer Anmeldung bei Betano eine Quote von 1.95 für “Unter 2,5 Tore”. Bezieht dafür gerne den Betano Promo Code mit ein.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Unbequem kann die Atmosphäre im Andruv Stadion am Donnerstagabend für den Bundesligisten schon werden. Sigma Olmütz verlor nur eines der vier vorangegangenen Conference-League-Heimspiele, kassierte in den Spielen ohne Niederlage je maximal ein Gegentor.

Gegnerischen Mannschaften zwang der amtierende tschechische Pokalsieger oft Abschlüsse von außerhalb des Sechzehners auf. Zwei starke Leistungen zeigten die “Hanaci” zuletzt in der Zwischenrunde, als man Lausanne in beiden Partien kombiniert bei zwei Toren und insgesamt 1,31 erwartbaren Treffern hielt.

Eine große Last der eigenen Offensive schultern die Standards. Kein anderes Team jubelte in Folge eines Standard-Tores häufiger als die Mannschaft von Cheftrainer Tomas Janotka (5). Gut für die Nullfünfer, dass ihnen noch kein Gegentreffer durch einen ruhenden Ball eingeschenkt worden ist.

Gleichzeitig ließen sich die Gastgeber selbst ebenfalls noch keinen Gegentreffer in Folge eines ruhenden Balles einschenken - damit könnte beiden Teams ein wichtiges Mittel zum Torerfolg genommen werden. Für unseren Sigma Olmütz vs Mainz Tipp ist das nicht die schlechteste Nachricht.

Sigma Olmütz vs Mainz: Wett Tipps und Prognosen

Grundsätzlich schieben wir Mainz nach unseren Auswertungen der Zahlen und Daten die besseren Chancen auf das Weiterkommen sowie einen Sieg im Hinspiel zu. Seit Urs Fischer die Nullfünfer betreut, ist die Defensive kompakt, die Geschlossenheit zu sehen und die Resultate besser als zuvor.

Sieg Mainz (Quote 1,78 bei Betano) : Verloren hat der FSV mit Urs Fischer an der Seitenlinie nur zwei von 14 Paarungen. Die beiden Auftritte in der Conference League konnten sich ebenfalls sehen lassen. Weder gegen Lech Posen (1:1) noch Samsunspor (2:0) wurde mehr als ein Gegentor zugelassen - zudem holte der Bundesligist vier von sechs möglichen Zählern aus diesen beiden Paarungen. Darüber hinaus erspielen sich die Nullfünfer auf dem europäischen Parkett durchschnittlich sehr gute Chancen (0,13 xG/Schuss).

Beide Teams treffen- Nein (Quote 1,98 bei Betano) : Neun von 14 Fischer-Partien beendete der FSV mit maximal einem Gegentreffer. Zusätzlich haben im Rahmen der Conference League nur drei Mannschaften weniger Gegentore pro Begegnung erlaubt als die Gäste aus Deutschland (0,50). Berücksichtigt haben wir für diese Wett-Empfehlung auch die Defensivstärke der Hausherren, die nur knapp zehn Schüsse pro Conference-League-Spiel gegen sich erlaubt haben - ein Top-10-Wert.

Doppelte Chance X/2 & Beide Teams treffen- Nein (Quote 2,52 bei Betano): Nimmt Mainz dem tschechischen Kontrahenten erfolgreich die Torgefahr nach ruhenden Bällen, ist die Chance einer weißen Weste recht groß. Der FSV selbst wird das Risiko gering halten wollen, weshalb wir ein Unentschieden nicht ausschließen. Wahrscheinlicher ist aber ein knapper Zu-Null-Sieg für die Rheinhessen.