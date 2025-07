Sinner - Alcaraz Tipp, Prognose & Quoten | Wimbledon 2025

SPORT1 Betting 12.07.2025 • 12:00 Uhr Sinner - Alcaraz Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Wimbledon 2025 Final Wette | Schafft Carlitos den Hattrick in London?

Unser Sinner - Alcaraz Sportwetten Tipp zum Wimbledon 2025 Finale am 13.07.2025 lautet: Die Nummer 2 der Welt weiß als aktuell einziger Profi wirklich, wie man den Führenden des ATP Rankings schlagen kann. Dieses Wissen setzt der Spanier auch im Wett Tipp heute wieder ein.

Auch das diesjährige Grand Slam in Wimbledon darf sich auf sein Traumfinale freuen. Wie schon bei den French Open 2025 treffen im Endspiel von SW19 erneut Jannik Sinner und Carlos Alcaraz aufeinander. In Paris hatte sich der Spanier nach einem 0:2-Rückstand in einem sensationellen Match in fünf Sätzen durchgesetzt.

Kann sich der Italiener nun revanchieren? Die Quoten der Sinner Alcaraz Prognose gehen von einem engen Duell aus, schlagen sich aber leicht auf die Seite von Carlitos. Wir kommen zum gleichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,85 bei Betano den Sinner Alcaraz Tipp “Sieg Alcaraz”.

Darum tippen wir bei Sinner vs Alcaraz auf “Sieg Alcaraz”:

Alcaraz hat seit dem Halbfinale 2023 in Wimbledon kein Spiel mehr verloren

Der Spanier ist seit 24 Matches ungeschlagen

Carlitos hat die letzten 5 Duelle gegen Sinner alle für sich entschieden

Sinner vs Alcaraz Quoten Analyse:

Die beiden 22- und 23-jährigen Profis dominieren seit geraumer Zeit die Tennis-Szene und haben die letzten sechs Grand-Slam-Turniere fair unter sich aufgeteilt. Für die direkten Duelle wurde inzwischen sogar mit dem Motto “Sincaraz” ein eigener Name erfunden

Den besten Buchmachern sind die Serie von Carlitos in Wimbledon und die Ergebnisse aus dem direkten Vergleich natürlich nicht entgangen. So hat die Nummer 2 der Weltrangliste bei den Sinner vs Alcaraz Quoten leicht die Nase vorne.

Für einen Sieg des Mannes aus Murcia bekommt ihr eine Höchstquote von 1,85. Auf der Gegenseite warten für einen Triumph des Südtirolers Sinner gegen Alcaraz Wettquoten von knapp über 2,00 auf euch.

Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Sinner vs Alcaraz Prognose: Bricht der Südtiroler der Serie gegen seinen Angstgegner?

Vor dem Beginn von Wimbledon führte Sinner die Weltrangliste schon 57 Wochen in Folge an. Auf so eine Serie war eine Legende wie Rafael Nadal zum Beispiel nie gekommen. Vor dem laufenden Turnier in London war der Italiener bei dem Major auf Gras aber noch nie über das Halbfinale hinausgekommen. Und auch dieses Mal stand der Finaleinzug vor allem im Achtelfinale gegen Grigor Dimitrov auf der Kippe. Hier hatte sich der 23-Jährige zu Beginn der Partie am Ellbogen verletzt und lag schon mit 0:2-Sätzen hinten.

Im dritten Durchgang musste aber dann der Bulgare verletzt aufgeben. Im Viertel- und im Halbfinale war von einem gesundheitlichen Handicap bei Sinner allerdings nichts mehr zu spüren. Die Nummer 1 der Welt setzte sich jeweils in drei Sätzen gegen Shelton (ATP Nr. 10) und Djokovic (ATP Nr. 6) durch. Der serbische Rekord-Grand-Slam-Gewinner wirkte im Duell mit dem Italiener jedoch durch eine Verletzung aus seinem Viertelfinale etwas beeinträchtigt. So steht Sinner nach einem 6-3, 6-3, 6-4 gegen den Djoker, bei dem er bei eigenem Aufschlag nur 17 Punkte abgegeben hatte, das erste Mal im Finale von Wimbledon.

Das Halbfinale gegen Taylor Fritz war wieder mal ein Spiegelbild für das Tennis von Alcaraz. Der Spanier gewann 88 Prozent der Punkte nach seinem ersten Aufschlag und spielte extrem variantenreich. Da sich Carlitos aber auch gern mal eine Auszeit leistet, ging der zweite Satz an den US-Amerikaner. So hat der Mann aus Murcia in Wimbledon auf dem Weg ins Endspiel insgesamt schon fünf Sätze liegen gelassen. Doch wie immer zeigte der 22-Jährige auch dieses Mal seine beste Leistung, wenn es drauf ankommt, und setzte sich mit 6-4, 5-7, 6-3, 7-6 durch.

Nun will Alcaraz zum dritten Mal hintereinander Wimbledon gewinnen. In seinem Alter hat das bisher nur Björn Borg geschafft. Der Spanier steht aktuell bei einer Saisonbilanz von 48-5 und hat seit 24 Matches in Serie nicht mehr verloren. Fünf Titel in dieser Spielzeit sind auch der Bestwert auf der ATP Tour. Da die Nummer der 2 Welt auch das Vorbereitungsturnier im Queens Club gewonnen hat, ist er 2025 auf Gras noch ungeschlagen (11-0). Auch ist Carlitos in SW19 seit 20 Partien in Serie ohne Niederlage. Diese Serien spielen für unseren Sinner Alcaraz Tipp eine wichtige Rolle.

Sinner - Alcaraz Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Sinner: 3:0 Djokovic, 3:0 Shelton, 1:0 Dimitrov, 3:0 Martinez, 3:0 Vukic

Letzte 5 Spiele Alcaraz: 3:1 Fritz, 3:0 Norrie, 3:1 Rublev, 3:1 Struff, 3:0 Tarvet

Letzte 5 Spiele Sinner vs Alcaraz: 2:3, 0:2, 1:2, 2:3, 1:2

Für die Sinner Alcaraz Prognose ist ein Blick auf den direkten Vergleich besonders wichtig. Beide Profis trafen schon 12-mal aufeinander. Dabei konnte Sinner nur vier Duelle für sich entscheiden.

Der letzte Erfolg des Italieners gegen Alcaraz stammt aus dem Jahr 2023. Die letzten fünf Aufeinandertreffen gingen alle an den Spanier. In dieser Saison setzte sich Carlitos schon zweimal gegen den Weltranglistenersten durch.

Der Südtiroler hätte diese Serie im French-Open-Finale beinahe durchbrochen. Doch selbst drei Matchbälle reichten am Ende nicht zum Sieg. Stattdessen gewann der 22-Jährige aus Murcia in fünf Durchgängen mit 4-6, 6-7(4), 6-4, 7-6(3), 7-6(2).

Geht es wieder über fünf Sätze zwischen den beiden? Dann gibt es für diesen Sinner Alcaraz Tipp eine Quote von 2,75 bei Bet365. Im besten Fall nutzt ihr für diese Wette noch den aktuellen Bet365 Angebotscode!

Übrigens: in einem Fünfsatzmatch ist Carlitos kaum zu bezwingen. Hier kann der 22-jährige Spanier eine sensationelle Bilanz von 15-1 vorweisen. Sinner steht dagegen über die volle Distanz bei sechs Siegen und zehn Niederlagen.

Unser Sinner - Alcaraz Tipp: Sieg Alcaraz

Das Endspiel bei den French Open 2025 zwischen Sinner und Alcaraz wird sicher allen Zuschauern für immer in Erinnerung bleiben. Und auch dieses Mal spricht wieder alles für ein enges und spannendes Duell.

Auf Gras trafen sich beide Profis bisher nur einmal: 2022 setzte sich der Italiener in Wimbledon in vier Sätzen durch. Doch dieses Mal sprechen die Fakten etwas mehr für den Spanier, der aktuell als vermutlich einziger das Gegenrezept für das Sinner-Tennis kennt.

Im Finale von Roland Garros war am Ende auch Sinners bestes Tennis nicht mehr gut genug. Zudem steht Carlitos in Grand-Slam-Endspielen bei einer Bilanz von 5-0 und fühlt sich auf den europäischen Naturbelägen einfach am wohlsten.