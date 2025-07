Sinner - Djokovic Tipp, Prognose & Quoten | Wimbledon 2025

SPORT1 Betting 10.07.2025 • 14:00 Uhr Sinner - Djokovic Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Wimbledon 2025 Wette | Wer zieht ins Endspiel ein?

Unser Sinner - Djokovic Sportwetten Tipp zum Wimbledon 2025 Spiel lautet: Bei seinem Lieblingsturnier will es der Djoker auf seinen alten Tage noch mal wissen. Gegen den formstarken Weltranglistenersten droht im Wett Tipp heute aber das Aus.

Im Wimbledon steigt am Freitag das Traum-Halbfinale zwischen Jannik Sinner und Novak Djokovic. Wer setzt sich in diesem Duell der Generationen durch? Zieht der Italiener in sein erstes SW19-Finale ein? Oder darf der 38-jährige Serbe weiter auf seinen achten Titel beim Major in London hoffen?

Die Quoten der Sinner Djokovic Prognose sprechen eine deutliche Sprache und schlagen sich recht klar auf die Seite des Weltranglistenersten. Wir kommen zum gleichen Ergebnis und entscheiden uns mit einer Quote von 1,85 bei Betano für den Sinner Djokovic Wett Tipp heute “Sieg Sinner mit HC -1,5”.

Darum tippen wir bei Sinner vs Djokovic auf “Sieg Sinner mit HC -1,5”:

Sinner hat die letzten 4 Duelle gegen Djokovic alle gewonnen

Der Weltranglistenerste steht 2025 bei einer Bilanz von 24-3

Djokovic hat seit den US Open 2023 kein Major mehr gewonnen

Sinner vs Djokovic Quoten Analyse:

Für die besten Buchmacher ist die Ausgangslage klar. Der Weltranglistenerste geht als klarer Favorit in die Partie. So schaffen es die Sinner vs Djokovic Quoten für einen Erfolg der Südtirolers nicht mal auf einen Wert von 1,50.

Auf der Gegenseite wird ein Weiterkommen des Serben mit Sinner gegen Djokovic Wettquoten zwischen 2,70 und 2,85 belohnt.

Sinner vs Djokovic Prognose: Kann der Italiener auf Rasen gegen Nole gewinnen?

Jannik Sinner war im Eiltempo ins Achtelfinale von Wimbledon marschiert und hatte auf diesem Weg gerade mal 17 Spiele abgegeben. Damit hatte der Italiener den Open-Era-Rekord von Jan Kodes aus dem Jahr 1972 eingestellt. Doch im Achtelfinale musste der Weltranglistenerste gleich im ersten Aufschlagspiel eine Verletzung am Ellbogen hinnehmen. Wie sehr das Spiel des 23-Jährigen dadurch beeinträchtigt wurde, ist unklar. Doch gegen Grigor Dimitrov (ATP Nr. 21) lag der Südtiroler mit 0:2-Sätzen hinten, ehe sein Gegner verletzungsbedingt aufgeben musste.

Im Viertelfinale gegen Ben Shelton (ATP Nr. 10) war aber bei Sinner von einer Verletzung nichts mehr zu sehen. Stattdessen war der italienische Profi wieder ganz der alte und machte mit einem 7-6, 6-4, 6-4 kurzen Prozess. Der in London an Nummer 1 gesetzte Spieler entschied 89 Prozent der Punkte nach seinem ersten Aufschlag (50/56) für sich. Nun steht Sinner 2025 bei einer Bilanz von 24-3 und hofft auf sein erstes Wimbledon-Finale. Bisher konnte der Italiener schon drei Grand-Slam-Turnier gewinnen. Diese tolle Bilanz ist auch ein wichtiges Argument für unseren Sinner Djokovic Tipp.

Im Achtelfinale gegen Alex De Minaur (ATP Nr. 11) war Novak Djokovic ganz schwer ins Spiel gekommen und verlor den ersten Satz mit 1:6. Danach zeigte der 38-Jährige aber sein wahres Gesicht und gewann die folgenden drei Durchgänge jeweils mit 6:4. In der Runde der letzten Acht gegen Flavio Cobolli (ATP Nr. 24) musste “Nole” auch den ersten Satz abgeben (6:7). Doch auch hier stand am Ende ein 4-Satz-Sieg für den Serben auf der Anzeigetafel. Damit steht Djokovic zum 14. Mal im Halbfinale in Wimbledon und hofft auf seinen achten Titel.

Insgesamt kann der Profi aus Belgrad 24 Grand-Slam-Triumphe vorweisen. In SW19 steht der Djoker nun bei 102 Siegen. Die Bestmarke bei dem Major in London stammt mit 105 Erfolgen von Roger Federer. Seit 2018 hat die aktuelle Nummer 6 der Welt jedes Finale des Grand Slams auf Rasen erreicht. Nach vier Siegen in Folge hat Djokovic die vergangenen beiden Endspiele gegen Alcaraz verloren. Im Alter von 38 Jahren könnte der Serbe der älteste Sieger beim Turnier von Wimbledon werden. In dieser Saison kann “Nole” eine Bilanz von 26-8 vorweisen.

Sinner - Djokovic Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Sinner: 3:0 Shelton, 1:0 Dimitrov, 3:0 Martinez, 3:0 Vukic, 3:0 Nardi

Letzte 5 Spiele Djokovic: 3:1 Cobolli, 3:1 De Minaur, 3:0 Kecmanovic, 3:0 Evans, 3:1 Muller

Letzte 5 Spiele Sinner vs Djokovic: 3:0, 2:1, 2:0, 3:1, 2:1

Natürlich schauen wir für unsere Sinner Djokovic Prognose auch ganz genau auf den direkten Vergleich. Fünf der ersten sechs Duelle zwischen 2021 und 2023 konnte Djokovic für sich entscheiden. Darunter waren auch zwei Erfolge in Wimbledon: 2022 im Viertelfinale (3:2) und 2023 im Halbfinale (3:0).

Doch die letzten vier Aufeinandertreffen gingen alle an Sinner. Darunter war auch das Halbfinale bei den French Open 2025. Hier setzte sich der Italiener glatt in drei Sätzen mit 6:4, 7:5 und 7:6 durch. Diese Serie der Nummer 1 gegen den Djoker spielt für unseren Sinner Djokovic Tipp durchaus eine wichtige Rolle.

Unser Sinner - Djokovic Tipp: Sieg Sinner mit HC -1,5

Auch beim letzten Grand-Slam-Turnier standen sich beide Profis im Halbfinale gegenüber. Djokovic war bei den French Open gegen Sinner in drei Sätzen aber weitestgehend chancenlos.

Auf Rasen darf sich der 38-Jährige nun sicher größere Chancen ausrechnen. Doch mehr als einen Satz trauen wir dem Djoker nicht zu. Das liegt einerseits an den teils durchwachsenen Leistungen des Serben in den letzten beiden Runden.

Auch der jüngste direkte Vergleich gegen den Italiener macht “Nole” nicht viel Hoffnung. Zudem ist Sinner nach einem kurzen Aussetzer im Achtelfinale wieder in Topform. Und in diesem Zustand gibt es aktuell nur einen Spieler, der den Italiener bezwingen kann.