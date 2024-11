Sinner - Medvedev Tipp, Prognose & Quoten | 14.11.2024

SPORT1 Betting 13.11.2024 • 10:44 Uhr Sinner - Medvedev Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine ATP Finals Wette | Wer zieht ins Halbfinale ein?

Unser Sinner - Medvedev Sportwetten Tipp zum ATP Finals Spiel am 14.11.2024 lautet: Vor heimischem Publikum hat der Weltranglisten-Erste das Halbfinale fest im Blick. Im Wett Tipp heute wartet am Ende eines harten Kampfes der nächste Sieg auf den Italiener.

Jannik Sinner hält sich bei den ATP Finals 2024 mit zwei Siegen aus zwei Spielen schadlos. Dennoch hat der Weltranglisten-Erste das Halbfinale noch nicht erreicht. Im letzten Gruppenspiel im Pala Alpitour von Turin bekommt es der Publikumsliebling und Lokalmatador am Donnerstag mit Daniil Medvedev (ATP Nr. 4) zu tun. Verliert Sinner diese Partie in zwei Sätzen und schlägt Taylor Fritz im Parallelspiel Alex De Minaur in zwei Durchgängen, würde der Vorjahresfinalist das Weiterkommen verpassen. Laut den Quoten der Sinner Medvedev Prognose ist dieses Szenario aber extrem unwahrscheinlich.

Auch wir rechnen mit einem anderen Ausgang und spielen mit einer Quote von 3,60 bei NEO.bet den Wett Tipp heute „Sinner gewinnt 2:1″.

Darum tippen wir bei Sinner vs Medvedev auf „Sinner gewinnt 2:1″:

Der Heimvorteil und die Weltranglistenposition sprechen für Sinner

Der Italiener hat 7 der letzten 8 Duelle gegen Medvedev gewonnen

Auch bei den ATP Finals 2023 setzte sich der Südtiroler in 3 Sätzen durch

Sinner vs Medvedev Quoten Analyse:

Als Nummer 1 der Weltrangliste wird der Südtiroler natürlich auch mit niedrigen Sinner vs Medvedev Quoten für einen Sieg ins Rennen geschickt. Für einen Erfolg des Lokalmatadoren schaffen es die Quoten maximal auf einen Wert von 1,25.

Der Blick in die Sportwetten Apps spuckt auf der Gegenseite Sinner gegen Medvedev Wettquoten zwischen 4,00 und 4,40 für einen Erfolg des Russen aus.

Sinner vs Medvedev Prognose: Findet Medvedev wieder zu seinem besten Spiel?

Jannik Sinner dominierte in diesem Jahr die Tennisszene nach Belieben. Das fing mit seinem ersten Grand-Slam-Titel bei den Australian Open an. Aktuell steht der Italiener bei 65 Siegen und nur sechs Niederlagen. Vor gut zwei Monaten schlug der Weltranglisten-Erste den US-Amerikaner Taylor Fritz im Finale der US Open und sammelte somit in der gleichen Saison seinen zweiten Major-Titel. Am zweiten Spieltag der ATP Finals stand die Neuauflage des US-Open-Endspiels an. Dieses Mal setzte sich der Südtiroler nach 100 Minuten mit 6:4, 6:4 durch.

Zuvor hatte Sinner auch den Auftakt beim Saisonabschluss der Herren mit 6:3, 6:4 gegen den Australier Alex de Minaur gewonnen. Sieben Titel stehen 2024 schon auf der Habenseite des 23-Jährigen. Vor allem Indoor auf Hard Courts steht der Italiener bei einer tollen Bilanz von 10-0. Wenn der Mann aus Innichen den ersten Satz gewinnt, ist er fast unschlagbar. Dabei kommt Sinner in den vergangenen 52 Wochen auf eine Bilanz von 62-4. Doch auch, wenn der Italiener den ersten Durchgang verliert, ist er nur schwer zu bezwingen. Das passierte in den vergangenen Monaten 14 Mal. Trotzdem ging der Weltranglisten-Erste elf Mal als Sieger vom Feld. Diese Serien könnte er im Sinner Medvedev Tipp ausbauen.

Daniil Medvedev gehört zu den Tennisprofis, die sich am vollen Terminkalender der ATP-Tour und einer sehr langen Saison bis in den November stören. Das merkte man dem Russen bei den ATP Finals vor allem bei seinem ersten Match gegen Taylor Fritz (ATP Nr. 5) an. Dabei wirkte die Nummer 4 der Welt wenig motiviert, leistete sich viele Fehler und ließ seinem Frust lautstark freien Lauf. So kassierte der 28-Jährige am Ende eine klare 4:6, 3:6-Niederlage. Doch im zweiten Match gegen Alex de Minaur (ATP Nr. 9) riss sich Medvedev wieder zusammen.

Dabei war der Profi aus Moskau ruhig, hochkonzentriert, aggressiv und aktiv. Am Ende setzte er sich in 80 Minuten mit 6:2 und 6:4 durch. Medvedev überzeugte durch einen guten Aufschlag und musste keinen Breakball gegen sich hinnehmen. Auch die Winners sprachen mit 24:10 klar für den Russen. Der 28-Jährige steht in dieser Saison bei einer ordentlichen Bilanz von 45-19, wartet aber seit Mai 2023 auf einen Turniersieg. Gegen Top-Spieler wie Sinner, Alcaraz und Djokovic zog Medvedev in den vergangenen Jahren häufig den Kürzeren. Zudem warfen ihn auch Verletzungen immer wieder zurück, doch in der Sinner gegen Medvedev Prognose bietet sich eine neue Chance.

Sinner - Medvedev Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Sinner: 2:0 Fritz, 2:0 De Minaur, 2:1 Alcaraz, 2:1 Djokovic, 2:0 Medvedev

Letzte 5 Spiele Medvedev: 2:0 De Minaur, 0:2 Fritz, 1:2 Popyrin, 0:2 Sinner, 0:2 Sinner

Letzte 5 Spiele Sinner vs Medvedev: 2:0, 2:0, 3:1, 2:3, 2:0

Beide Profis standen sich schon in 15 Matches gegenüber. Sinner führt die Bilanz nur knapp mit 8-7 an. Der Italiener entschied aber sieben der jüngsten acht Aufeinandertreffen für sich. Bei den vergangenen drei Kräftemessen ließ der Weltranglisten-Erste nur einen Satz liegen.

Im Vorjahr standen sich beide Spieler auch bei den ATP Finals gegenüber. Sinner setzte sich in drei Sätzen durch. Werden dieses Mal auch mehr als zwei Durchgänge gespielt, bekommt ihr bei Bet365, am besten nachdem ihr euch den Bet365 Promo Code gesichert habt, für den Sinner Medvedev Tipp „Über 2,5 Sätze“ eine Quote von 2,50.

Unser Sinner - Medvedev Tipp: Sinner gewinnt 2:1

Am zweiten Spieltag der ATP Finals hat Daniil Medvedev gezeigt, was er zum Ende der Saison doch noch auf Lager hat. Doch nun wartet der Weltranglisten-Erste auf den Russen, der vor heimischem Publikum besonders schwer zu schlagen ist.

Die Atmosphäre wie im Fußballstadion beflügelt den Südtiroler. So gehen wir am Ende auch dieses Mal in der Sinner vs Medvedev Prognose von einem Sieg des Lokalmatadoren aus. Einen Satzgewinn trauen wir der Nummer 4 der Weltrangliste aber zu.